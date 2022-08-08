Компания «Щелково Агрохим» начала оснащать свою сельхозтехнику искусственным интеллектом для автономного вождения от Cognitive Pilot

«Щелково Агрохим»

Ведущий российский производитель инновационной продукции для сельского хозяйства «Щелково Агрохим» и разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств Cognitive Pilot (дочерняя компания Сбербанка и группы Cognitive Technologies) приступили к оснащению техники компании системой автономного управления на базе искусственного интеллекта Cognitive Agro Pilot

Первые пять зерноуборочных комбайнов RSM Acros 595+ и RSM Torum 785 приступили к автономной уборке пшеницы на полях хозяйства Дубовицкое в Орловской области, которое входит в структуру «Щелково Агрохим» и является одним из самых известных опытных хозяйств России.



Это первый для «Щелково Агрохим» настолько масштабный опыт внедрения технологий автопилотирования. Принцип действия разработанной на основе искусственного интеллекта и компьютерного зрения системы Cognitive Agro Pilot заключается в контроле и автономном управлении техникой во время проведения полевых работ.



«Мы рады началу нашего сотрудничества с “Щелково Агрохим” и уверены, что это только первый шаг на пути к цифровизации и автоматизации всего комплекса сельскохозяйственных работ на полях компании. Повышение эффективности работы благодаря использованию искусственного интеллекта и новейших технологий автономного вождения приведет к принципиально новому уровню продуктивности и качества», — комментирует генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.



«Наша компания многое делает для укрепления независимости отечественного сельского хозяйства от импорта, и, конечно, мы открыты для инноваций на наших полях. Для нас это первый опыт внедрения технологий автопилотирования на основе искусственного интеллекта, и мы возлагаем на него большие надежды. Уверен, что совместно с Cognitive Pilot показатели продуктивности нашей работы будут неуклонно расти и в количественном, и в качественном выражении», — отмечает генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов.



В отличие от уже привычных систем параллельного вождения, Cognitive Agro Pilot, или просто агропилот, представляет собой визуальный автопилот: система «видит» и «понимает» обстановку по ходу движения комбайна или трактора, как это делал бы человек сам за рулем. Система анализирует поступающие с видеокамер на крыше изображения и при помощи нейронных сетей глубокого обучения определяет типы и положения объектов в поле, строит траекторию движения и передает необходимые команды для выполнения маневров.



Захват кромки под управлением агропилота стабильно составляет не более 10 см, при этом не допускаются излишние проходы и потеря топлива. Технология также позволяет не допустить излишних проходов на поле, снижая на 3-5% себестоимость урожая и сокращая его потери при уборке до двух раз. В целом производительность техники благодаря использованию системы увеличивается до 20%.



Cognitive Agro Pilot уже успешно используется более чем в 30 регионах России, а также в Белоруссии, Казахстане, странах Европы, США и Латинской Америке. В ходе сезона уборки урожая 2020-2021 годов комбайны, оборудованные агропилотом, собрали уже более 1 млн т зерновых.

