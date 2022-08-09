31-я Международная продовольственная выставка «Петерфуд-2022»

Более 200 производителей представят свыше 7000 новых линеек продуктов и деликатесов на крупнейшей международной продовольственной выставке СЗФО — «Петерфуд». Выставка традиционно пройдет осенью, с 15 по 17 ноября в КВЦ «Экспофорум»

«Петерфуд» - это выставка №1 Северо-Запада в сфере продовольственной торговли. Ежегодно выставку посещают более 110 розничных сетей, чтобы обновить свою ассортиментную матрицу. Представить свой товар на рынке СЗФО приезжают производители со всей России и стран зарубежья.



Основные активности в рамках деловой программы выставки



«Центр Закупок Сетей™» — запатентованная программа бизнес-переговоров между закупщиками розничных сетей и поставщиками. Организовано пять направлений переговоров: Food, Nonfood, Alco, HoReCa, Tech.



Программа «Активные сетевые продажи» — категорийные менеджеры федеральных и региональных сетей в сопровождении координаторов лично посетят стенды участников.



Форум «Торговля Большого города» — ведущие эксперты сферы ритейла представляют новые подходы, прогнозы на будущий год и инструменты развития для каждой компании



Отраслевые конкурсы для производителей: «Выбор сетей», «Наша марка» и «Инновационный продукт» — важнейшая статусная и маркетинговая составляющая компаний, подтверждающая качество производимой продукции



Также на территории выставки пройдут цикл звездных мастер-классов, открытые семинары, интерактивные шоу и множество полезных активностей.



Традиционно будет организована совместная программа для поставщиков и закупщиков, чтобы в неформальной обстановке закрепить деловые контакты.



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