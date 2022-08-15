Продается сельхозземля в Тверской и Владимирской области

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Продаются земельные участки сельскохозяйственного назначения в зоне активного развития фермерских территорий

Тверская область, р-н Рамешковский, с/п Киверичи

Описание



Продажа единым лотом 54 земельных участков для посева кормовых культур общей площадью 1493,1 га. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства.



Характеристика



Округ расположен в юго-восточной части Тверской области. Сельское хозяйство области специализируется на молочно-мясном скотоводстве и выращивании льна. На территории района преобладают дерново-подзолистые почвы, которые используются под пашню, кормовые культуры, лен, рожь, ячмень, картофель. Также в Тверской области выращивают пшеницу (яровую, озимую), ячмень (яровой), просо, гречиху, горох; овощи открытого грунта: фасоль, капусту, огурцы, помидоры, сладкий перец, столовую свеклу, морковь; бахчевые; фрукты и ягоды; орехи; однолетние и многолетние травы, кормовые корнеплоды и лен-долгунец. Рамешковская земля — настоящий заповедный уголок Тверской области. В лесах водятся лоси, бобры, дикие кабаны, встречаются норки, волки, медведи.



Возможные варианты использования объекта



Земельные участки находятся в зоне активного развития фермерских территорий и отлично подходят для выращивания кормовых культур, льна, ржи, овса, картофеля, овощей.



Инвестиционная привлекательность объекта



Среди районов Тверской области, наиболее одаренных природой, особое место принадлежит Рамешковскому району. Здесь отсутствуют промышленные производства. Край богат лесами и сельскохозяйственными угодьями. Это настоящий экологический оазис.



Локация и транспортная доступность



Земельный массив расположен в 30 минутах езды от областного центра. От г. Твери до Рамешковского района — 60 км. От г. Москвы до Рамешковского района — 200 км. От г. Санкт-Петербурга до Рамешковского района — 590 км. Среди автомобильных дорог, проходящих по территории Рамешковского района, наибольшую значимость имеют автодороги 1-го класса: Тверь — Бежецк — Весьегонск — Устюжна; Калязин — Кашин — Горицы — Кушалино; Рамешки — Максатиха; Прудово — Рамешки — Заручье.











Расположение объекта на карте







Условия приобретения



Форма продажи: аукцион с открытой формой подачи предложений.



Дата аукциона: 16.09.2022 .



Прием заявок: до 15.09.2022 .



Начальная цена: 37 327 500 руб.



Сумма задатка: 3 733 358,2 руб.



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Владимирская область, Муромский район



Описание



Продажа единым лотом 20 земельных участков общей площадью 1195 га.



Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.



Характеристика



Земельные участки находятся в зоне активного развития фермерских территорий и отлично подходят для выращивания кормовых культур. Эта тенденция обусловлена потребностью содержать и обеспечивать животноводческие хозяйства кормом: кукуруза для силоса, корнеплоды, однолетние и многолетние травы. Вместе с тем растениеводство представлено производством ряда культур: пшеница озимая и яровая, рожь озимая и яровая, тритикале озимая и яровая и т. д.



Возможные варианты использования объекта



Посевные площади Муромского района используются преимущественно для выращивания кормовых культур. Животноводство, птицеводство, пчеловодство являются приоритетными направлениями в регионе. Особенно молочное животноводство открывает хорошие возможности роста для аграрного сектора Владимирской региональной экономики и успешно развивается. Это направление — точка роста: по оценке экспертов, потребуется еще несколько лет, чтобы Россия достигла порога продовольственной безопасности по производству молока. Также в производстве свинины и в птицеводстве ожидается профицит.



Инвестиционная привлекательность объекта



Владимирская область — регион с развитым сельским хозяйством. Сельхозугодья Муромского района занимают 102 898 тыс. га. Ведущие направления — производство овощей, кормов и специальных сортов картофеля для дальнейшей переработки на чипсы. Данное производство является прибыльным в новых условиях рынка.



На данной территории потенциально опасных объектов с экологической точки зрения нет: отсутствуют мусороперерабатывающие заводы, полигоны для захоронения токсичных промышленных отходов. Климат умеренно континентальный с продолжительной умеренно холодной снежной зимой и теплым летом с достаточным количеством осадков.



Локация



Железнодорожные пути, современные автомобильные дороги удобно соединяют Владимирскую область практически с любым регионом России, СНГ и зарубежными странами. По транспортным магистралям осуществляется сообщение с северными регионами европейской части России, а также Приволжьем, Уралом и восточной частью России.



Участки расположены в соседних локациях: Владимирская обл., р-н Муромский, с/пос. МО Ковардицкое с/п, д. Пестенькино и Владимирская обл., р-н Муромский, с/пос. МО Борисоглебское сельское поселение, с. Чаадаево.



Расстояния:



От Муромского р-на до г. Москвы — 250 км.



От с/п Ковардицы до г. Владимира — 120 км.



От с. Чаадаево до г. Владимира — 120 км.



От с. Степаньково до г. Владимира — 170 км.











Расположение объекта на карте









Условия приобретения



Форма продажи: аукцион с открытой формой подачи предложений.







Дата аукциона: 16.09.2022 .



Прием заявок: до 15.09.2022 .



Начальная цена: 59 753 050 руб.



Сумма задатка: 5 975 305 руб.







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Контактная информация

Поволжский филиал АО «Российский аукционный дом»:



Харланова Наталья Юрьевна +7 927 208 21 43



harlanova@auction-house.ru



Соболькова Елена Александровна +7 927 208 15 34



sobolkova@auction-house.ru

