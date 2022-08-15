Реагенты + сервис: как в холдинге «Агросила» обрабатывают 108 тыс. м³ воды в месяц

«Миррико»

Выстроенная система экологического контроля — базовая характеристика любого современного предприятия

Сегодня пренебрегать нормами ПДК и НДС (кроме очевидного — наносить вред окружающей среде), значит, с одной стороны — подвергать предприятие систематическим убыткам (штрафы по федеральному закону от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»), с другой — оказывать негативное воздействие на имидж компании.



Для того чтобы не допустить нарушения правил водопользования при сбросе сточных вод, агропромышленные предприятия используют различные способы очистки. Например, компании «Челны-Бройлер» (холдинг «Агросила») удалось наладить систему очистки стоков с помощью реагентного способа.



С 2016 года здесь применяются флокулянты серии Seurvey, коагулянты Decleave и биоциды Atren-Bio ГК «Миррико». Благодаря постоянному контролю работы оборудования и применению реагентов содержание взвешенных веществ удалось снизить в 10 раз, сульфид-ионов — в 26 раз, жиров — в 16 раз, нефтепродуктов — в 57 раз, ХПК — в 10 раз, БПК — в 15 раз. Сейчас сточные воды предприятия соответствуют необходимым требованиям. А их качество поддерживается благодаря постоянному химико-технологическому сервису.







При возникновении чрезвычайной ситуации проблема оперативно решается местным персоналом совместно с технологом ГК «Миррико». В случае изменения качества стоков производится оперативный переподбор реагентов. При необходимости вода исследуется в собственном научно-исследовательском центре ГК «Миррико».



За сутки на предприятии обрабатывается 3600 м³ воды. Трудности при обработке сточной воды связаны с содержанием крови, перьев, жира и другой легко окисляемой органики, находящейся в коллоидном и растворенном виде. Также содержание крови в сточной воде вынуждает применять реагенты на основе железа (III). Это повышает коррозийные риски и уменьшает срок службы очистных сооружений. Коррозия в данных условиях — неизбежность, но скорость ее распространения удалось снизить на 25% благодаря использованию коагулянтов Decleave M серии 1005.



Главный результат сотрудничества ГК «Миррико» и «Челны-Бройлер» - отсутствие штрафов за ненадлежащее качество сточных вод. Специалисты смогли реализовать близкую к идеальной схему очистки с соблюдением всех актуальных норм и требований. За шесть лет работы менялись цеха, на которых происходила реагентная обработка, а объем обрабатываемой воды вырос с 70-90 м³/час до 150 м³/час. Это дополнительные трудности, с которыми удалось справиться.



ГК «Миррико» поставляет российские реагенты и предоставляет комплексный химический сервис, включающий в себя оценку технического состояния, подбор химических решений под проект, очистку до нормативов и проектных требований, обеспечивает поддержку по гарантии. Компания ведет работу по стабильной поставке химических решений на предприятия черной металлургии, агрокомплекса, горнодобывающей отрасли, химической и нефтехимической отраслей.



Сегодня у группы компаний более 100 клиентов с долгосрочными контрактами по части химического сервиса и поставки реагентов для обработки воды и стоков.

