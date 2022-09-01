Региональные делегации едут на АГРОСАЛОН бесплатно

«Агросалон»

АГРОСАЛОН выступает необходимым посредником между создателями техники и фермерами. При поддержке «Росагролизинга» международная выставка «АГРОСАЛОН» предлагает специальную программу групповых посещений для фермеров из регионов Российской Федерации

Собрав группу от 15 человек и оставив на сайте заявку, делегация получит бесплатный автобус из региона до выставки и обратно и пригласительные билеты. По прибытии на выставку каждую группу встретит и сопроводит бесплатный гид, который проведет экскурсию по стендам и расскажет о технике. Гости получат и более детальную информацию от представителей заводов, проконсультируются с техническими специалистами, станут участниками деловых мероприятий.



На обучающих семинарах, мастер-классах и конференциях с участием ведущих экспертов члены делегаций познакомятся с передовыми технологиями и получат полезную для бизнеса информацию. Участники обсудят острые моменты не только в каждой отдельной отрасли, но и в экономике страны в целом. Среди таких тем — меры господдержки, импортозамещение, развитие производства компонентов, неэффективная экономическая политика, низкие стандарты обучения. В диалоге примут участие как фермеры, так и эксперты по развитию бизнеса, нормативного регулирования, промышленной кооперации и новым технологиям.



На этом организаторы АГРОСАЛОН не остановились. Оценить ходовые характеристики машин и даже прокатиться в кабине последней модели трактора или комбайна предложит «Агросалон-драйв». Тест-драйвы самоходной сельскохозяйственной техники — уникальное и впечатляющее событие, тем более для Москвы.



Помимо впечатлений и новых знаний, в завершение поездки участники делегаций получат всевозможные информационные материалы, в том числе официальный каталог выставки с полным перечнем участников. И все это совершенно бесплатно в рамках поддержки от АГРОСАЛОН.



Чтобы воспользоваться программой, надо позвонить в дирекцию выставки по номеру +7 (495) 781 37 27 или написать письмо на почту nv@agrosalon.ru.



Выставка «АГРОСАЛОН» пройдет с 4 по 7 октября 2022 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», и представит весь спектр сельскохозяйственной техники, комплектующих и оборудования для работы в поле.

