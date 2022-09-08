Как «конструировать» поле подсолнечника: применение АРХИТЕКТ®

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Инновационный рострегулятор с фунгицидным действием для подсолнечника — препарат АРХИТЕКТ®, разработанный компанией BASF (государственная регистрация № 014-07-3176-1), позволяет повысить урожайность подсолнечника и облегчить сбор урожая, минимизируя его потери. Средняя прибавка от применения препарата АРХИТЕКТ® достигает 21%, что позволяет получить дополнительно более 8 ц/га. Однако инновационный продукт важно правильно применять, чтобы добиться максимальных результатов

Давайте разберемся, как правильно применять АРХИТЕКТ®, чтобы получить хороший рострегулирующий эффект и прибавку к урожайности.







Влияние АРХИТЕКТ® на архитектонику подсолнечника. Агроцентр «BASF Липецк»



Нужно ли применять АРХИТЕКТ® в чистом виде?



АРХИТЕКТ® обязательно нужно применять в смеси с сульфатом аммония ТУРБО, который поставляется в комплекте с АРХИТЕКТ®, в соотношении 2:1 (в норме расхода 0,5-0,75 кг/га). При приготовлении рабочего раствора первым в бак опрыскивателя добавляется сульфат аммония ТУРБО при постоянном помешивании и вторым компонентом добавляется АРХИТЕКТ®. Рабочий раствор следует готовить непосредственно перед применением и полностью использовать (не хранить). Рекомендуемый расход рабочей жидкости — 200-300 л/га.



Для чего нужен сульфат аммония?



Сульфат аммония необходим, так как одно из действующих веществ препарата, прогексадион кальция (25 г/л), активно только в свободной форме, которая присутствует в том случае, если его соль кальция растворяется в воде. Сульфат аммония связывает свободный кальций в воде и освобождает от кальция молекулы прогексадиона, решая таким образом проблему жесткости воды и эффективной работы действующих веществ.



Жесткая вода с высоким содержанием минеральных солей, например карбонатов кальция и магния, затрудняет растворение прогексадиона, снижая таким образом биологическую эффективность. Добавление сульфата аммония предотвращает повторное образование плохо растворимой соли кальция и подкисление до pH 4-5, что ускоряет абсорбцию и усиливает росторегулирующий эффект.



Можно ли смешивать АРХИТЕКТ® с другими препаратами?



Не рекомендуется смешивать АРХИТЕКТ® с другими препаратами, применять его в баковых смесях с любыми другими пестицидами и микроудобрениями, так как есть риск потери рострегулирующих свойств препарата.



Когда следует применять АРХИТЕКТ®?



АРХИТЕКТ® следует применять в фазу 6-8, максимум 10 настоящих листьев подсолнечника, что обычно соответствует времени начала вытягивания первого междоузлия. В это время еще происходит интенсивное корнеобразование подсолнечника, формируется будущий габитус растений и начинают закладываться генеративные органы. Одновременно с этим начинается поражение заболеваниями, которые проявятся позже и которые важно контролировать, чтобы снизить риск недополучения урожая. Перед обработкой растения должны быть сухими — после выпадения осадков или обильных рос необходимо дать влаге испариться с поверхности листьев.







Норму расхода препарата следует выбирать исходя из региона выращивания культуры и целей. Для максимальной рострегуляции рекомендуем выбирать максимальную норму расхода — 1,5 л/га. Если же растение находится в сильном стрессе, следует использовать минимальные и средние нормы расхода препарата АРХИТЕКТ® — 1 л/га и 1,25 л/га. Не стоит забывать, как мы уже говорили, добавлять сульфат аммония ТУРБО в соотношении 2:1.



При выборе нормы расхода также следует отталкиваться от фитосанитарной обстановки в поле: чем выше риск развития болезней (высокий инфекционный фон), тем выше должна быть и норма расхода.



Температурное окно применения — от +5 до +25 °С.



АРХИТЕКТ® не следует использовать, если за неделю до предполагаемой обработки установилась экстремально высокая температура (более 40 °С) или если такие погодные условия прогнозируются в течение 10-15 дней.

