Завод конвейерных зерносушилок ASM-AGRO впервые на АГРОСАЛОН!

«АГРОСАЛОН»

Алтайский завод ASM-AGRO впервые примет участие в международной выставке сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН» и представит свою продукцию — конвейерные зерносушилки

Завод выпускает семь моделей зерносушилок разной мощности, которые ни в чем не уступают по качеству импортным аналогам.



Завод ASM-AGRO стал абсолютным лидером рынка по продаже конвейерных зерносушилок за 2021 год согласно исследованию авторитетной компании «Бизнесмаркетинг». Конвейерные зерносушилки ASM-AGRO максимально бережно сушат зерно и подходят для доработки любых культур: зерновых, зернобобовых, масличных, мелкосеменных. В зерносушилках ASM-AGRO можно установить систему аспирации. Аналогов этой системе на международном рынке конвейерных зерносушилок нет.



Специалисты ASM-AGRO привезут на АГРОСАЛОН миниатюрную рабочую модель конвейерной зерносушилки. Посетители смогут наглядно познакомиться с преимуществами и принципом работы сушилки, а менеджеры компании ответят на все вопросы.



Ищите ASM-AGRO на стенде номер B.2.25 на крупнейшей в России выставке сельхозтехники «АГРОСАЛОН-2022», которая пройдет с 4 по 7 октября в Москве, в международном выставочном центре «Крокус Экспо». Проходящее раз в два года мероприятие считается самой посещаемой, самой масштабной площадкой страны для демонстрации новейших технических решений отечественных и зарубежных производителей сельхозтехники.

