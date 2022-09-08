Липецкая соя: планы и развитие

«Щёлково Агрохим»

В Липецкой области прошел семинар, посвященный важной для региона теме — производству сои и льна масличного

На семинар прибыли крупные переработчики сои и льна, представители маслоэкстракционного завода ТД «Черноземье», компаний «Либойл» и «Альтаир». Глава липецкого представительства «Щелково Агрохим» Илья Бунеев рассказал собравшимся, как с помощью технологий защиты посевов, в том числе листового питания, можно существенно увеличить урожайность сои. Он представил участникам новые препараты компании: послевсходовый гербицид ТАНТО, ККР, протравители ГЕРАКЛИОН, КС, ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ. Особое внимание глава липецкого представительства уделил защите сои от паутинного клеща, который в Липецкой области доставляет аграриям немало проблем. С этим вредителем эффективно справляются АКАРДО, ККР и ДИФЛОМАЙТ, СК.



Также были презентованы уникальные продукты по листовому питанию сои: УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900.



Представители «Германского семенного альянса» представили на семинаре новейшие сорта сои и льна, а специалисты «АМАЗОН» рассказали о последних технических решениях в современной агротехнике.

