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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Липецкая соя: планы и развитие

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Липецкая соя: планы и развитие
«Щёлково Агрохим»
Липецкая соя: планы и развитие
«Щёлково Агрохим»

В Липецкой области прошел семинар, посвященный важной для региона теме — производству сои и льна масличного

На семинар прибыли крупные переработчики сои и льна, представители маслоэкстракционного завода ТД «Черноземье», компаний «Либойл» и «Альтаир». Глава липецкого представительства «Щелково Агрохим» Илья Бунеев рассказал собравшимся, как с помощью технологий защиты посевов, в том числе листового питания, можно существенно увеличить урожайность сои. Он представил участникам новые препараты компании:  послевсходовый гербицид ТАНТО, ККР, протравители ГЕРАКЛИОН, КС, ДЕПОЗИТ СУПРИМ, МЭ. Особое внимание глава липецкого представительства уделил защите сои от паутинного клеща, который в Липецкой области доставляет аграриям немало проблем. С этим вредителем эффективно справляются АКАРДО, ККР и ДИФЛОМАЙТ, СК.

Также были презентованы уникальные продукты по листовому питанию сои: УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ, УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900.

Представители «Германского семенного альянса» представили на семинаре новейшие сорта сои и льна, а специалисты «АМАЗОН» рассказали о последних технических решениях в современной агротехнике.

«Щёлково Агрохим» 

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