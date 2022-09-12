«МегаМикс»

О том, как происходит поиск и наем новых сотрудников, зарплаты каких сотрудников в этом году выросли и что делать, если подготовка выпускников аграрных вузов кажется недостаточной для работы в отрасли, рассказывает Наталия Красовская, директор по персоналу ГК «МегаМикс»

- Расскажите, чем занимается компания «МегаМикс»?



- «МегаМикс» - крупнейшая кормовая компания России. Почему мы называем себя крупнейшими? Судите сами: сегодня наши премиксы используются для производства более чем трети всех российских комбикормов. Помимо этого, компания выпускает кормовые добавки, комбикорма и витамины для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Недавно в нашей линейке появились корма для рыб. Вряд ли вы найдете еще одну компанию в России, которая выпускает так много кормов на основе более чем 54 тыс. уникальных рецептов.



- Сколько человек работает в компании? Каково соотношение производственного и офисного персонала?



- «МегаМикс» - это крупный бизнес. Совокупно во всех представительствах нашей компании работают более 1,8 тыс. человек. Из них примерно 67% — это люди, занятые непосредственно на производстве. Остальные 33% — офисные сотрудники.



- Как вы осуществляете поиск и наем новых сотрудников? Как вы находите топ-менеджеров и сотрудников уровня заместителя директора?



- Постоянно исследуем рынок, применяя разные инструменты поиска, таким образом находим именно тех, кто нам нужен. К примеру, если речь идет о линейных позициях, то чаще это работа с рекомендациями от наших действующих сотрудников, анализ внутреннего кадрового резерва или просто открытый конкурс для всех, кто соответствует заданному профилю.



Поиску менеджеров топ-уровня мы отводим особую роль в компании, это по-настоящему ювелирная работа, которую можно доверить не каждому. Руководители высокого уровня редко открыто рассматривают предложения, поэтому специфика такого подбора заключается не только в том, чтобы найти того самого, но и в умении рекрутера заинтересовать потенциального кандидата культурой компании, ценностными преимуществами и максимально расположить для дальнейших переговоров.



Если рекрутер по телефону звучит как автоматический опрос, то первой реакцией потенциального кандидата будет отказ. В первые секунды особенно важны тон, темп речи, доброжелательность, умение слышать и грамотно сформулировать цель звонка. Поэтому самый главный секрет в найме любого сотрудника — это живое общение, открытость и настоящая любовь к тому, что ты делаешь каждый день.



- На какие качества при найме вы обращаете внимание в первую очередь? Что может стать причиной отказа в трудоустройстве?



- Таких критериев отбора несколько, и все они имеют значение для нашей компании. Но самое основное, что оцениваем мы, HR, — это мотивация и ожидания кандидата, также личностный профиль, то есть софт скилс (soft skills). И это не дань моде, это наш опыт, который показывает, что научить прикладным навыкам реально, тем более имея такую научно-техническую базу, как у нас, а вот, к примеру, воспитать эмоциональный интеллект, развить эмпатию, адаптивность, желание работать в команде куда сложнее и затратнее.



- Расскажите немного о корпоративной культуре компании. Что лежит в ее основе? Что вы делаете для того, чтобы сделать коллектив сплоченным? Какие мотиваторы используете?



- В основе корпоративной культуры «МегаМикс» лежат наши ценности, которые напрямую транслируются руководством компании через систему внутренних коммуникаций и личным примером. Чтобы мы все были еще сплоченнее, в компании регулярно проводятся командообразующие мероприятия для всех категорий сотрудников. Это детские дни, конкурсы, корпоративные праздники, спартакиады. С помощью этих мероприятий мы хотим добиться, чтобы каждый сотрудник чувствовал себя частью большой и дружной семьи, где все заботятся друг о друге и вместе получают отличный результат и удовольствие от работы.



- Расскажете, какой сейчас уровень зарплат в отрасли? Интересно понять, на какую зарплату могут претендовать сотрудники, которые работают на производстве, технические и научные специалисты, а также топ-менеджеры. Как изменился уровень зарплат по сравнению с прошлым годом?



- В этом году мы видим тенденцию повышения заработной платы производственного персонала. Емкость рынка очень низкая в этой среде. Долгое время престиж рабочих специальностей не культивировался, сейчас интерес к ним начинает возрождаться, чему мы очень рады и сами принимаем активное участие в этом процессе, встречаясь на постоянной основе с техническими вузами, средними специальными профессиональными учреждениями, рассказывая о возможностях и перспективах роста на производстве.



Зарплаты специалистов и топ-менеджеров в среднем остались на том же уровне, где-то наблюдаем тенденцию к снижению ввиду большого количества высвобождающегося персонала компаний, которые покидают российский рынок.



- Сейчас много говорят о том, что ИТ-специалисты дислоцируются в другие страны. Фиксируете ли вы дефицит ИТ-специалистов? Заметили ли вы какие-либо изменения на рынке труда после событий 24 февраля?



- На ИТ-рынке нет границ, поэтому международная конкуренция за кадры всегда была и будет. Многие кандидаты хотят работать на раскрученных ИТ-гигантов — Google, Apple, Microsoft. Однако цифровизация захватывает и производственные компании, нам тоже нужны ИТ-команды для реализации проектов цифровой трансформации и создания прикладных сервисов.



Пока нельзя однозначно сказать, что новая реальность сильно изменила ситуацию на российском рынке труда в сфере ИТ. Сложности были и раньше, но они решаемы. Тем более что сейчас на государственном уровне принят очень привлекательный пакет мер поддержки специалистов этой сферы.



- Дефицит каких специалистов вы наблюдаете на рынке труда?



- Не хватает сотрудников на производстве, в строительстве и транспортной сфере.



- Иногда от участников рынка приходится слышать о слабой подготовке выпускников аграрных вузов. Какие вы видите проблемы, связанные с образованием выпускников для работы в агросекторе в целом и в производстве кормов в частности? Сколько выпускников аграрных вузов работает в вашей компании?



- Проблема с вузовским образованием заключается в том, что оно не всегда сопровождается достаточной практической подготовкой студентов. Однако это решаемо и на самом деле во многом зависит от заинтересованности компаний делиться практической экспертизой. Все же вуз — это в первую очередь теоретическая база. Мы в «МегаМиксе» понимаем важность взаимодействия вуза и предприятия для развития будущих специалистов и активно вовлечены в этот процесс: участвуем в днях открытых дверей, научно-практических конференциях (например, наши лучшие специалисты являются лекторами Волгоградского аграрного университета). Но самым успешным проектом в этом направлении могу с гордостью назвать нашу «Школу „МегаМикс“».



- Расскажите о проекте «Школа „МегаМикс“». Почему вы решили его запустить, каковы его первые результаты и как проект будет развиваться дальше?



- Это кадровый проект, который мы запустили в 2021 году. Идейным вдохновителем стал акционер, основатель компании «МегаМикс» Василий Генрихович Фризен. Цель — подготовка студентов старших курсов из профильных вузов для дальнейшей работы в компании. Начали мы с регионов нашего присутствия — Волгоград, Москва, Краснодар, Оренбург.



На первый поток школы мы получили более 50 заявок, из них до финала дошли 12 ребят, которые в течение года проходили стажировки, посещали экспертный лекторий, выполняли тестовые задания и писали эссе. По сути, мы взяли молодых амбициозных студентов с горящими глазами, которые хотели работать в нашей отрасли и благодаря вузу уже понимали, с чем им предстоит иметь дело, дали им необходимый практический фундамент, возможность пощупать производство. Сейчас три выпускника школы уже работают на благо компании, еще с двумя ведутся переговоры на тему дальнейшего сотрудничества. Для нас это отличный результат.



Остальные участники школы также планируют связать свою деятельность с сельскохозяйственной отраслью. Мы будем рады, если они найдут себя в других компаниях-партнерах, потенциал у них точно есть. Все выпускники получили рекомендательные письма и подарки — думаю, это ценно для старта их карьеры.



Планы на будущее «Школы „МегаМикс”» - продолжать реализовывать проект, расширяя свою географию.

