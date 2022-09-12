Новый агрополигон «Приволжье» к посеву готов!

Агрополигон «Приволжье»

На опытной площадке агрополигона «Приволжье» провели протравливание семян озимой пшеницы, следующий этап — посев

Агрополигон «Приволжье» — новый демонстрационный проект Зернового соевого союза ПФО — инициатора создания первого в Поволжье соевого демополигона. После успеха масштабного эксперимента с возделыванием 30 сортов сои общественная организация решила расширить поле своей деятельности и запланировала представить в следующем сезоне более сотни сортов шести основных сельскохозяйственных бизнес-культур, возделываемых в Поволжье.



Особенность нового проекта в том, что он будет реализован в настоящих производственных условиях крупного предприятия «Сев-07». Большие площади под каждым сортом помогут аграриям составить реальные впечатления об урожайности и других качественных характеристиках каждого сорта. Запланирован посев озимой и яровой пшеницы, ячменя, кукурузы, сои и льна в комплексе с различными системами защиты и минерального питания.



Первой культурой, которую посеют на новом агрополигоне «Приволжье», будет озимая пшеница. Участниками производственного эксперимента стали ведущие компании-производители и поставщики СЗР: BASF, «Полевая академия», «Техно Экспорт», «Щелково Агрохим», «Сингента», «Агро Эксперт Груп», «Агрономическая лаборатория», ГК «Шанс», «ФМРус», «ЗемлякоФФ Кроп Протекшен» и «Ультра Харвис», которые представили свои системы защиты и препараты для озимой пшеницы. Семена для посева предоставили компании «Саатбау» и «Мираторг», также в эксперименте задействованы популярные в Поволжье сорта озимой пшеницы селекции ТатНИИСХ и Безенчукского НИИСХ.



О том, как идет подготовка к посеву, рассказал агроном-семеновод «Сев-07» Дмитрий Кочетков:



— Мы разметили поля под озимую пшеницу и подготовили их к посеву: проведено дискование почвы и обработка гербицидом сплошного действия, непосредственно перед посевом сделаем культивацию. В качестве основного удобрения на всех производственных участках будет вноситься стартовая доза аммофоса (50 кг\га). При этом никакой разницы по обработкам в различных вариантах не будет — все участники эксперимента будут находиться в равных условиях.



На данный момент на полях агрополигона «Приволжье» уже проведена обработка семян озимой пшеницы химическими препаратами. Всего на полях агрополигона «Приволжье» будет заложено 18 производственных опытов по озимой пшенице с различными протравителями. Посев запланирован на 13 сентября.

