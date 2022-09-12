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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Система контроля качества цветов на срезку у российских производителей и импортной продукции

Партнёрский материал

Система контроля качества цветов на срезку у российских производителей и импортной продукции
flowers-expo.ru
Система контроля качества цветов на срезку у российских производителей и импортной продукции
flowers-expo.ru

13 сентября состоится заседание круглого стола на тему «Система контроля качества цветов на срезку у российских производителей и импортной продукции». Мероприятие пройдет в рамках деловой программы выставки FlowersExpo-2022 при содействии ассоциации «Теплицы России»

На круглом столе речь пойдет о мерах поддержания высокого качества срезанных цветов на всех этапах его пути к покупателю, начиная с выращивания и перевозки, завершая розничной торговлей.

Кроме того, участники обсудят, из каких элементов состоит система контроля качества, кто участвует в ее реализации, наиболее распространенные ошибки, которые совершаются при применении системы контроля качества, а также вопросы обратной связи с потребителями, касающиеся системы контроля качества. 

«Потенциал отечественных производителей срезанных цветов довольно большой, поставщиков очень много, и в этой связи возникают вопросы к контролю качества продукции. На наш взгляд, отрасль нуждается в улучшении системы такого контроля. В рамках круглого стола мы постараемся выстроить верный курс для решения всех возникших вопросов», — отмечает член Совета директоров ассоциации Александр Литвиненко.

Ассоциация «Теплицы России» представляет и защищает интересы тепличных предприятий и грибоводческих комплексов в органах власти, оказывает содействие в изучении и внедрении достижений научных исследований и в подготовке кадров на предприятиях защищенного грунта. В составе ассоциации более 200 предприятий, в их числе тепличные комбинаты по производству овощей и цветов, грибоводческие предприятия, а также институты, отечественные и зарубежные организации, работающие в сфере защищенного грунта.

«FlowersExpo 2022» 

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