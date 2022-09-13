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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры» — главное мероприятие масложировой отрасли

VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры» — главное мероприятие масложировой отрасли
«Масложировая индустрия. Масла и жиры»
VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры» — главное мероприятие масложировой отрасли
«Масложировая индустрия. Масла и жиры»

19 и 20 октября 2022 года в Санкт-Петербурге пройдет VII Международная конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры». Мероприятие традиционно станет главным отраслевым событием года, которое соберет на одной площадке ведущих экспертов и участников рынка

В этом году конференция будет иметь четкую структуру: тематика основных масличных культур (подсолнечник и рапс) будет раскрыта в рамках индивидуальных сессий. Кроме того, в этом году впервые отдельная сессия будет посвящена конопле в разрезе ее использования в качестве сырья для масложировой индустрии.

Программа второго дня будет посвящена вопросам техники и технологиям в масложировой индустрии. Посетители конференции также узнают о возможностях продажи масложировой продукции на маркетплейсах для b2b- и b2c-клиентов.

Традиционно на площадке конференция «Масложировая индустрия. Масла и жиры» собираются основные игроки масложировой отрасли со всех российских регионов и ближнего зарубежья. Мероприятие, которое пройдет в конференц-зале комфортабельного отеля в историческом центре Петербурга, предлагает уникальную возможности для нетворкинга: поиск новых партнеров и заключение взаимовыгодных сделок.

Познакомиться с программой конференции и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия.

«Масложировая индустрия. Масла и жиры» 

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