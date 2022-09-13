Более 15 новинок элеваторной продукции и прицепной сельскохозяйственной техники покажет машиностроительный холдинг KOBLIK Group на «Агросалоне 2022»

KOBLIK Group

KOBLIK Group — новый холдинг, который объединил четыре сельскохозяйственных машиностроительных предприятия и собственную сеть дилерских центров более чем в 20 регионах России

В группу входят заводы «Воронежсельмаш» и «Ромакс» , специализацией которых является производство оборудования для послеуборочной подработки и хранения зерна, а также «Интех» и «Запагромаш» , которые производят широкий спектр машин для измельчения, смешивания и раздачи кормов, транспортировки зеленой массы, внесения органических удобрений. Кроме того, в группу входит компания «Кузница» - официальный дилер ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники.



Холдинг выпускает несколько сотен видов продукции, являясь крупнейшим отечественным производителем элеваторного оборудования и сельскохозяйственной техники для кормления и выполнения иных технологических операций на комплексах КРС. На производственных объектах и в дилерских центрах группы работает более 2 000 человек. Поставки осуществляются по всей территории Российской Федерации и более чем в 10 зарубежных стран.



На крупнейшей в России выставке сельхозтехники «Агросалон 2022» холдинг KOBLIK Group представит более 15 новинок элеваторной продукции и прицепной техники для сельского хозяйства.



Приглашаем вас на стенд холдинга KOBLIK Group в МВЦ «Крокус Экспо» в Москве с 4 по 7 октября 2022 года! Найти нас легко — павильон 14, справа сразу после входа в павильон с улицы.



Вы увидите на стенде новинки KOBLIK Group по направлениям:



Сушка зерна



Конвейерная зерносушилка K7 (до 7 т/ч) — начальная модель в линейке конвейерных зерносушилок производительностью до 65 т/ч.



Колонковая модульная зерносушилка RMX X-10 (10 т/ч). Модельный ряд производительностью от 10 до 78 т/ч.



Линейная горелка для зерносушилок — разработана в рамках стратегии холдинга по импортозамещению.



Очистка зерна



Модернизированный сепаратор ALFA 50M (50 т/ч). Теперь в базовой комплектации доступны: съемный блок сетчатого транспортера, битер распределения продукта, шлюзовой затвор, датчик уровня.



Модернизированная зерноочистительная машина BETA 120M (100 т/ч). С 2022 года модельный ряд оснащен битером с регулируемой заслонкой, усовершенствована система аспирации машины.



Высокопроизводительный сепаратор P400 (до 400 т/ч).



Сепаратор для первичной очистки вороха Z50 (до 50 т/ч) для модернизации ЗАВ и КЗС.



Машины для семенных линий



Машина тонкой очистки семян V120 (не менее 12 т/ч при семенной очистке) для использования на семенных заводах.



Стол пневмосортировальный универсальный (гравитационный сепаратор) производительностью до 14 т/ч по пшенице.



Протравливатель семян производительностью до 15 т/ч по пшенице.



Хранение



Силос комбикормовый конусного типа SKM210.2 T60. С 2022 года благодаря оптимизации серийного производства данная модель силоса производится в рекордно низкие сроки.



Прицепная техника



Бункер-перегрузчик TL 230 — полуприцеп для транспортировки и перегрузки зерна грузоподъемностью 21 т и скоростью выгрузки 6 т/мин.



Полуприцеп тракторный TM 230 грузоподъемностью 22 т для транспортировки сельскохозяйственной грузов. Полуприцеп оснащен толкающей стенкой для выгрузки через задний гидравлический борт.



Разбрасыватель минеральных удобрений NPK-8000 грузоподъемностью 9,8 т и объемом бункера 8 куб. м для поверхностного внесения твердых минеральных удобрений в гранулированном и кристаллическом виде, а также извести и доломитовой муки.

