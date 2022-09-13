Глубокая переработка зерна и промышленная биотехнология в центре внимания на форуме «Грэйнтек»

«Грэйнтек»

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек»

Форум и выставка «Грэйнтек» состоятся 16-17 ноября 2022 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве. В фокусе форума практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы для производства как продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью.



Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий, мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии — производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах.



Владимир Путин заявил, что «необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья». Подписанный президентом закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, открывает новые возможности для глубокой переработки зерна. В свою очередь, Минсельхоз России подготовил проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать на возмещение до 20% капитальных затрат при создании или модернизации предприятий.



Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов, как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо. «Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течение всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы», — комментирует ситуацию президент «Российской биотопливной ассоциации» Алексей Аблаев.



Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы.



Глобальные тренды — продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т. д. ), биопластики и другие химикаты.



Флагманы отрасли — практика запуска и эксплуатации.



Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна.



Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров.



Производство биоэтанола на заводе глубокой переработки зерна.



Возобновляемое сырье для химической и нефтехимической промышленности.



Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг. Перспективы рынка.



Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.



Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.



Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита, лактита, эритрита и изомальта.



Дополнительная информация о форуме на сайте

