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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

Глубокая переработка зерна и промышленная биотехнология в центре внимания на форуме «Грэйнтек»

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Глубокая переработка зерна и промышленная биотехнология в центре внимания на форуме «Грэйнтек»
«Грэйнтек»
Глубокая переработка зерна и промышленная биотехнология в центре внимания на форуме «Грэйнтек»
«Грэйнтек»

Рекордные урожаи, стратегические вопросы импортозамещения, создание прорывных промышленных технологий, перспективы развития российской экономики в ближайшие 20-25 лет — актуальные темы международного форума и выставки по глубокой переработке зерна и биотехнологиям «Грэйнтек»

Форум и выставка «Грэйнтек» состоятся 16-17 ноября 2022 года в отеле «Холидей Инн Лесная» в Москве. В фокусе форума практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы для производства как продуктов питания и кормов, так и биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью. 

Директора и главные инженеры заводов по глубокой переработке зерна, инвесторы, представители власти, производители зерна и сахарной свеклы, поставщики оборудования и технологий, мировые и российские эксперты индустрии переработки зерна соберутся обсудить практические аспекты, проблемы и перспективы биоиндустрии — производства биопродуктов с высокой добавленной стоимостью в России и соседних странах. 

Владимир Путин заявил, что «необходимо повышать конкурентоспособность российской сельхозпродукции, чтобы она пользовалась растущим спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Это важнейший, ключевой параметр, вокруг которого нужно выстраивать нашу аграрную, промышленную, научно-образовательную политику, систему поддержки и стимулирования экспорта, развития глубокой переработки сельхозсырья». Подписанный президентом закон о регулировании производства и оборота биоэтанола, используемого в качестве топлива, открывает новые возможности для глубокой переработки зерна. В свою очередь, Минсельхоз России подготовил проект постановления об утверждении перечня продуктов глубокой переработки зерна, производители которых смогут рассчитывать на возмещение до 20% капитальных затрат при создании или модернизации предприятий. 

Глубокая переработка сельхозпродукции с использованием промышленной биотехнологии позволит уменьшить импорт и нарастить экспорт таких продуктов, как аминокислоты, витамины, кормовые добавки, органические кислоты, биотопливо. «Такие заводы позволят сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства и проблем с севооборотом, производить продукты с высокой добавленной стоимостью, получить стабильный доход в течение всего года, особенно в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы», — комментирует ситуацию президент «Российской биотопливной ассоциации» Алексей Аблаев. 

Форум проводится для дальнейшего развития государственных программ, ведущие специалисты выступят на различные темы.

  • Глобальные тренды — продукты высокой добавленной стоимости из сахаров, мелассы, крахмала и глюкозных сиропов: органические кислоты (янтарная, молочная и т. д.), биопластики и другие химикаты.

  • Флагманы отрасли — практика запуска и эксплуатации.

  • Практический опыт: 10 проектов заводов по глубокой переработке зерна. 

  • Инжиниринг, строительство и эксплуатация заводов по глубокой переработке зерна с производством химических продуктов из крахмала и сахаров. 

  • Производство биоэтанола на заводе глубокой переработки зерна.

  • Возобновляемое сырье для химической и нефтехимической промышленности. 

  • Глюкозные сиропы: производство, применение и маркетинг. Перспективы рынка.

  • Крахмалы: производство и применение модифицированных крахмалов.

  • Лизин, треонин, триптофан и другие аминокислоты: производство в России.

  • Химическая конверсия глюкозы в химические продукты. Производство сахарозаменителей: сорбита, ксилита, маннита, мальтита, лактита, эритрита и изомальта. 

Дополнительная информация о форуме на сайте

«Грэйнтек» 

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