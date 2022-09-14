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Конференция «Растениеводство России — 2022»

Финансовое партнерство «Ростсельмаш» и «Росагролизинга»

Партнёрский материал

Финансовое партнерство «Ростсельмаш» и «Росагролизинга»
«Ростсельмаш»
Финансовое партнерство «Ростсельмаш» и «Росагролизинга»
«Ростсельмаш»

Событие, анонсированное несколькими днями ранее, состоялось. Генеральный директор «Ростсельмаш» Валерий Мальцев и генеральный директор «Росагролизинга» Павел Косов подписали соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает поставку до конца года 1000 единиц самоходной техники: комбайнов и тракторов. Благодаря договоренностям российским аграриям станет доступна продукция «Ростсельмаш» на специальных льготных условиях лизинга. В числе преференций:

• аванс — 0%*; 

• отсрочка по основному долгу для аннуитетного графика до января 2023 года; 

•  срок лизинга до 8 лет;

•  минимальный пакет документов; 

•  вся сделка онлайн. 

Оформить заявку на приобретение техники в рамках акции возможно только с помощью личного кабинета клиента на сайте компании, а также в мобильном приложении. Для оформления заявки достаточно подписать документы электронной цифровой подписью.

В рамках подписания документа руководители «Ростсельмаш» и «Росагролизинг» обсудили условия сотрудничества в вопросах технической модернизации российского села на краткосрочный период до конца текущего года и долгосрочную перспективу до 2023 года. Было отмечено, что заключение данного соглашения открывает новые горизонты в развитии партнерских отношений. Стратегическое сотрудничество компаний продолжается более 20 лет. Только за последние пять лет «Ростсельмаш» поставил в «Росагролизинг» 8303 единицы самоходной техники, а также прицепного и навесного оборудования. Наибольшую долю в общем объеме поставок в лизинг составляют зерноуборочные комбайны. 

* подробные условия акции уточняйте в «Росагролизинге».

«Ростсельмаш» 

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