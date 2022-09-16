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Конференция «Растениеводство России — 2022»
Конференция «Растениеводство России — 2022»

ГК «МЕГАМИКС» вошла в топ-100 лучших предприятий России

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ГК «МЕГАМИКС» вошла в топ-100 лучших предприятий России
«МЕГАМИКС»
ГК «МЕГАМИКС» вошла в топ-100 лучших предприятий России
«МЕГАМИКС»

По итогам всероссийской премии «Производительность труда: лидеры промышленности России» «МЕГАМИКС» оказался среди лидеров по показателям годовой выручки. Доходность компании за 2021 год составила 9875 млн руб

Проект по выбору лучших производственников страны стартовал в 2015 году.  В процессе работы изучаются данные более 5000 промышленных предприятий России, совокупная выручка которых — более 50% ВВП России, количество сотрудников — более 5 млн человек.  

Главная задача премии по производительности — определить лидеров промышленности России, показать тех, кто благодаря всесторонним усилиям достигает уникальных результатов и развивает производственный потенциал страны.

«МЕГАМИКС» 

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