«Агроинвестор»

Она состоится 23 сентября в Москве

Она состоится 23 сентября в Москве



«Агроинвестор» приглашает вас принять участие в XV отраслевой бизнес-конференции «Растениеводство России — 2022/23». Мероприятие состоится 23 сентября в отеле «Hilton Moscow Ленинградская» (ул. Каланчевская, д. 21/40).



Конференция пройдет как в оффлайн, так и в онлайн формате.



Минсельхоз предлагает установить квоты на импорт семян картофеля, подсолнечника, пшеницы и меслина, ржи, ячменя, кукурузы, сои, рапса и сахарной свеклы, хотя по большинству из них зависимость от зарубежной селекции крайне высока, например, по подсолнечнику превышает 70%, а по сахарной свекле — 97%. Проект постановления правительства предполагает до конца года запретить ввозить семена из США, стран ЕС, Канады, Австралии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна, Великобритании и Северной Ирландии. Ряд отраслевых объединений, в частности Российский зерновой союз, Картофельный союз, Ассоциация производителей посадочного материала, а также научные учреждения выступили с открытым письмом к президенту Владимиру Путину: они считают принятие документа нецелесообразным и контрпродуктивным. По их мнению, зарубежные и отечественные семена должны свободно конкурировать на российском рынке, нельзя административно лишать аграриев права выбора семян и сопутствующих технологий. Как сейчас обстоят дела с поставками семян и чем потенциально грозит ограничение их ввоза — обсудим в ходе конференции 23 сентября.



Конференция «Растениеводство России» — ведущая площадка для профессионалов растениеводства. На мероприятии традиционно собираются ведущие агрохолдинги и сельхозпроизводители, участники рынков техники и оборудования, семян, СЗР и удобрений, а также отраслевые и финансовые эксперты и консультанты.



Программа конференции



Конференция проводится проектом «Агроинвестор» при поддержке ведущих отраслевых союзов и объединений.

