Без потерь урожая: «Август-Агро» внедряет отечественную цифровую систему контроля высева

АО Фирма «Август»

В хозяйствах УК «Август-Агро» в Республике Татарстан успешно прошла испытание и внедряется универсальная система контроля высева (УСКВ) — российская цифровая разработка в области точного земледелия, позволяющая отслеживать качество сева

Впервые датчиками УСКВ нынешней весной перед севом яровых был оснащен посевной комплекс Bourgault в агрофирме «Август-Лениногорск». Практика показала: количество огрехов было минимизировано. По оценке специалистов «Август-Агро», таким образом еще на этапе посевной кампании можно сберечь 2-3% будущего урожая. В итоге этой осенью под озимый сев датчики устанавливаются на 15 посевных комплексах, а к весеннему севу планируется оснастить ими все 44 агрегата Bourgault в хозяйствах «Август-Агро».



УСКВ — разработка омских специалистов, предназначенная для контроля сева и предоставления оператору посевного комплекса информации по технологическим параметрам процесса и исправности оборудования. Решение включает в себя программное обеспечение, планшетный компьютер и систему датчиков, которыми оснащаются комплексы. УСКВ может быть интегрирована в цифровые платформы дистанционного управления сельскохозяйственным производством.



Впервые система контроля высева семян и внесения удобрений была установлена на одном из посевных комплексов в агрофирме «Август-Лениногорск». В режиме реального времени она сигнализировала о нарушениях технологического процесса по каждому семяпроводу и сошнику. Всего таким образом было засеяно около 2 тысяч га.



«Качество сева оказалось хорошим, с минимальным количеством огрехов, не было ни просевов, ни пересевов, — рассказал начальник отдела контроля и мониторинга УК «Август-Агро» Дмитрий Шаплыко. — Норма внесения семян и удобрений точно выдерживалась. Интуитивно понятный интерфейс системы позволяет механизатору точечно и оперативно реагировать на засор семяпроводов и сошников. По нашим оценкам, таким образом удается избежать потерь урожая в размере 2-3% общего объема. В масштабах нашего агробизнеса это значительное количество сельхозпродукции, так что внедрение нового оборудования окупает себя в первый же год использования. Здесь хотелось бы отметить, что значимую роль в эффективности применения УСКВ играет подрядчик, который осуществляет монтаж датчиков и вводит систему в эксплуатацию. Наши партнеры показали высокий уровень компетентности в этой сфере, предоставили необходимые гарантии, и мы продолжаем работу с ними».



Специалисты «Август-Агро» также указывают, что потенциальное преимущество системы контроля высева проявляется еще и в том, что она помогает руководству агрофирм отслеживать качество сева онлайн: если в обычном режиме работы механизатор может отнестись к процессу халатно и с забитыми двумя-тремя семяпроводами продолжать сев сколь угодно долго, то новые решения позволяют через несколько минут такой работы дать об этом сигнал руководителю подразделения. Таким образом неполадки с оборудованием своевременно устраняются, а потери урожая снижаются.

