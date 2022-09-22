9-я Международная специализированная выставка «АГРОСАЛОН-2022»

«Агросалон»

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», с 4 по 7 октября 2022 года пройдет крупнейшая на территории Российской Федерации отраслевая международная выставка сельхозтехники и оборудования «АГРОСАЛОН-2022»

Организатором выставки выступит ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России.



Выставка займет площадь 45 тыс. кв. м, где будет представлен весь спектр технических и технологических средств для ведения эффективного сельхозпроизводства: комбайны, тракторы, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные комплексы и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений, послеуборочной обработки и хранения урожая, тысячи экземпляров комплектующих, IT-разработки, которые делают технику умной.



«Ростсельмаш» впервые представит опцию РСМ М2М, которая работает в составе системы автоуправления. Функционал заключается в связывании двух и более агромашин между собой, позволяет не пересекаться траекториям движения, а также обмениваться скоростью движения, настройками машин и уровнем топлива в баке.



В кабине-симуляторе, которая специально изготовлена для выставки «АГРОСАЛОН», гости смогут попробовать себя в управлении комбайном с использованием инновационных разработок «Ростсельмаш».



Среди премьер выставки — обновленный кормоуборочный комбайн RSM F 1300 R и зерноуборочный комбайн T 500 с российским двигателем ЯМЗ, высокопроизводительная самоходная косилка для животноводов KSU 2, отечественный трактор «Кировец» с системой автопилотирования и не имеющий аналогов в мире опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3», а также много других моделей.



Оценить ходовые характеристики машин можно будет в ходе демонстрационных показов, где будут представлены и беспилотные образцы.



Помимо экспозиционной части, на выставке пройдет форум с деловой и образовательной программой, включающий в себя десятки семинаров, мастер-классов и конференций. Эксперты обсудят меры господдержки, импортозамещение, развитие производства компонентов.



В выставке «АГРОСАЛОН» примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, региональных органов власти, руководство ассоциации «Росспецмаш», крупнейших компаний сельхозмашиностроения, агрохолдингов и фермерских хозяйств, региональные делегации и эксперты отрасли, СМИ, представители банков и лизинговых организаций.



В своем приветственном слове организаторам, участникам и гостям выставки заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров отметил, что развитие отечественного сельхозмашиностроения направлено в первую очередь на поддержание высокого уровня модернизации и оснащения новыми образцами техники сельского хозяйства, без которых невозможно успешное выполнение Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.



«Убежден, что АГРОСАЛОН традиционно станет местом для всестороннего и конструктивного диалога между производителями и потребителями продукции сельхозмашиностроения, принесет новые контракты, послужит развитию кооперации, придаст дополнительный импульс развитию отрасли и агропромышленного комплекса страны в целом», — подчеркнул Денис Мантуров.



К его словам присоединился президент ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин: «Накормить Россию и избавить мир от угрозы голода невозможно без технической и технологической модернизации села. Поэтому производители сельхозтехники используют все преимущества выставки “АГРОСАЛОН”, чтобы организовать для аграриев широкомасштабный показ последних достижений в области цифрового земледелия, производства и освоения новых ресурсосберегающих технологий».



В заключительный день работы выставки приобщиться к миру сельхозтехники приедут студенты из ведущих аграрных вузов России. Молодые специалисты повысят уровень знаний в рамках «Дня молодежи» и найдут будущих работодателей среди участников, что в условиях кадрового дефицита особенно важно. Сегодня «отсутствие подготовленных кадров — это одна из двух важнейших проблем наряду с неправильной экономической политикой. Кадровый дефицит в промышленности является одним из сдерживающих факторов экономического развития страны», — считает Константин Бабкин.



Принять участие в деловой программе и ознакомиться с экспозицией выставки «АГРОСАЛОН-2022» можно в период с 4 по 7 октября 2022 года на площадке МВЦ «Крокус Экспо» (Москва) по адресу: Московская область, г. Красногорск, 65-66 км МКАД, III павильон МВЦ «Крокус Экспо», залы 13, 14, 15.

