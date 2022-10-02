разделы

реклама

журналы

Конференция Агрохолдинги России — 2022
Конференция Агрохолдинги России — 2022

Приглашаем посетить AquaPro Expo

Партнёрский материал

Приглашаем посетить AquaPro Expo
ООО «ПРИМ ИВЕНТС»
Приглашаем посетить AquaPro Expo
ООО «ПРИМ ИВЕНТС»

С 11 по 13 апреля 2023 года в Москве, на площадке «ЦВК Экспоцентр», состоится Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo

Выставка AquaPro Expo — отраслевая площадка для повышения продаж, импортозамещения и обеспечения поставок оборудования для разведения, промысла и переработки продукции водных биоресурсов рыбохозяйственным и рыбоперерабатывающим предприятиям, прочим предприятиям сбыта, холодильным упаковочным производствам России и зарубежных стран.

Разделы выставки: аквакультура, рыбный промысел, переработка, упаковка, сопутствующие услуги.

Участие в выставке позволит:

  • увеличить продажи;

  • освоить новые рынки сбыта;

  • укрепить связи;

  • найти новых клиентов и партнеров;

  • провести анализ конкурентов и новинок отрасли.

В рамках выставки пройдут практические конференции, посвященные вопросам выращивания и сбыта продукции аквакультуры, оптимизации затрат и повышению эффективности работы предприятий рыбной отрасли. 

Участники выставки смогут выступить в качестве экспертов в рамках деловых мероприятий и презентовать свою продукцию и услуги специалистам.

Итоги AquaPro Expo 2022 подтвердили актуальность и востребованность мероприятия. 62 компании из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодарского края, Армении, Израиля приняли участие в выставке. На выставке были представлены новые технологии и рецептуры рыбной отрасли. Участники демонстрировали оборудование для оснащения рыбных ферм и переработки рыбы, корма, биопрепараты, системы контроля и очистки воды, а также оборудование и снаряжение для вылова рыбы и морепродуктов.

2519 специалистов из 86 городов России, а также Узбекистана, Армении, Казахстана, Азербайджана посетили выставку за три дня работы. 

Свяжитесь с организатором по номеру +7 (495) 320-80-41 или по электронной почте info@aquaproexpo.ru

Подробнее о выставке на сайте www.aquaproexpo.ru

ООО «ПРИМ ИВЕНТС» 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?