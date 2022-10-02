Приглашаем посетить AquaPro Expo

ООО «ПРИМ ИВЕНТС»

С 11 по 13 апреля 2023 года в Москве, на площадке «ЦВК Экспоцентр», состоится Международная выставка оборудования и технологий добычи, разведения и переработки рыбы и морепродуктов AquaPro Expo

Выставка AquaPro Expo — отраслевая площадка для повышения продаж, импортозамещения и обеспечения поставок оборудования для разведения, промысла и переработки продукции водных биоресурсов рыбохозяйственным и рыбоперерабатывающим предприятиям, прочим предприятиям сбыта, холодильным упаковочным производствам России и зарубежных стран.



Разделы выставки: аквакультура, рыбный промысел, переработка, упаковка, сопутствующие услуги.



Участие в выставке позволит:



увеличить продажи;



освоить новые рынки сбыта;



укрепить связи;



найти новых клиентов и партнеров;



провести анализ конкурентов и новинок отрасли.



В рамках выставки пройдут практические конференции, посвященные вопросам выращивания и сбыта продукции аквакультуры, оптимизации затрат и повышению эффективности работы предприятий рыбной отрасли.



Участники выставки смогут выступить в качестве экспертов в рамках деловых мероприятий и презентовать свою продукцию и услуги специалистам.



Итоги AquaPro Expo 2022 подтвердили актуальность и востребованность мероприятия. 62 компании из Москвы, Петербурга, Новосибирска, Петрозаводска, Краснодарского края, Армении, Израиля приняли участие в выставке. На выставке были представлены новые технологии и рецептуры рыбной отрасли. Участники демонстрировали оборудование для оснащения рыбных ферм и переработки рыбы, корма, биопрепараты, системы контроля и очистки воды, а также оборудование и снаряжение для вылова рыбы и морепродуктов.



2519 специалистов из 86 городов России, а также Узбекистана, Армении, Казахстана, Азербайджана посетили выставку за три дня работы.



Свяжитесь с организатором по номеру +7 (495) 320-80-41 или по электронной почте info@aquaproexpo.ru



Подробнее о выставке на сайте www.aquaproexpo.ru

