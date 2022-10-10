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Премия «Агроинвестор года-2022»

В России состоялась Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022»

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В России состоялась Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022»
«Золотая осень — 2022»
В России состоялась Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022»
«Золотая осень — 2022»

Завершила свою работу 24-я Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень — 2022», организатором которой выступает Минсельхоз России

Самое масштабное аграрное событие года, на котором демонстрируются главные достижения отрасли, проходило с 5 по 8 октября в Московской области, в конгрессно-выставочном центре «Патриот». 

Выставку посетило несколько десятков тысяч человек из разных регионов страны — представители региональных органов власти, ведущих агрокомпаний, экспертов, ученых, финансистов. 

Более 100 ведущих агрокомпаний представили на площадке свою продукцию — от новейших образцов техники и оборудования до продуктивных пород сельскохозяйственных животных и всевозможных товаров. Свои достижения и возможности продемонстрировали представители субъектов Российской Федерации. С успехами различных подотраслей, научными разработками можно было ознакомиться на стендах организаций, подведомственных Минсельхозу России.  

Мероприятие в первый день посетил председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Он осмотрел экспозицию, вручил государственные награды работникам АПК и принял участие в пленарной сессии «Продовольственная безопасность России и мира». Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев на сессии обозначил точки роста и основные задачи отечественного АПК. 

Всего в рамках деловой программы «Золотой осени» состоялось около 40 круглых столов, дискуссий, экспертных сессий, которые были посвящены самым разнообразным вопросам отрасли — от ветеринарного благополучия до развития экспорта и цифровизации АПК. Украшением выставки стал форум «Женщины в АПК» с участием вице-премьера Виктории Абрамченко. 

По традиции в рамках выставки были подведены итоги отраслевых конкурсов — за производство высококачественной пищевой продукции, за создание новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, за лучшие практики проектов по благоустройству сельских территорий и многих других. 

«Золотая осень» традиционно проходит накануне Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, который отмечается во второе воскресенье октября. В этот раз одновременно с выставкой в рамках Недели агропромышленного комплекса на ВДНХ проходил национальный гастрономический фестиваль «Золотая осень», куда съехались фермеры из 58 регионов страны. А кульминацией праздника стал концерт звезд российской эстрады, который прошел для работников АПК 7 октября в Государственном Кремлевском дворце.

«Золотая осень – 2022» 

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