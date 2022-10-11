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Компания «Коудайс МКорма» — теперь на OZON

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Компания «Коудайс МКорма» — теперь на OZON
«Коудайс МКорма»
Компания «Коудайс МКорма» — теперь на OZON
«Коудайс МКорма»

Компания «Коудайс МКорма» стартовала на маркетплейсе OZON с продуктами новой линейки «Премиум». «Коудайс МКорма» - российский лидер по производству премиксов, престартеров и комбикормов, ключевой поставщик кормовых добавок премиум-класса для всех направлений птицеводства, свиноводства и животноводства

— Решение «Коудайс МКорма» о выходе на рынок штучных поставок стало ответным шагом на рост спроса со стороны фермерских хозяйств, — комментирует генеральный директор «Коудайс МКорма» Тимур Мударисов. — Качественный отечественный продукт и компетентная экспертиза — важнейшие составляющие успеха для каждого рентабельного современного хозяйства, и фермеры в настоящий момент оперативно ищут на внутреннем рынке именно таких партнеров. Данному запросу полностью соответствует «Коудайс МКорма»: крупные российские и зарубежные производители мяса, молока и яиц на протяжении десятилетий уверенно достигают поставленных целей, применяя наши продукты и руководствуясь экспертными знаниями специалистов компании «Коудайс МКорма».

«Коудайс МКорма» — пример успешного состоявшегося более 10 лет назад импортозамещения в агропромышленном комплексе. Продукция компании соответствует мировым стандартам качества и поставляется на более чем 200 предприятий России и зарубежья. Компания приняла решение расширить круг партнеров и сделать продукты доступными не только для гигантов АПК и крупного бизнеса, но и для каждого фермерского хозяйства в стране.

Продукты новой линейки от «Коудайс МКорма» разработаны для комплексного решения проблем, которые могут возникнуть на разных этапах жизненного цикла высокопродуктивных коров. В линейку «Премиум», кормовые добавки которой теперь доступны на OZON, входят престартеры, БВМК и специальные продукты для телят и коров. Продукты способствуют максимальной реализации генетического потенциала продуктивности животного, помогают сбалансировать его рацион и в итоге получить качественные мясо, молоко и продукты их переработки. 

Новая линейка «Коудайс МКорма», изготовленная по уникальной технологии, не содержит белков животного происхождения и полностью безопасна для животных. Ввод этих продуктов в рацион молочных коров позволяет не только нарастить объемы производства молока и повысить его качество, но и поддержать воспроизводительную способность животных.

Узнать больше о продуктах линейки «Премиум» от «Коудайс МКорма».

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«Коудайс МКорма» 

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