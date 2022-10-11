«Даг-Агро 2022»: площадка для налаживания контактов

«Щелково Агрохим»

Компания «Щелково Агрохим» представила свои технологии на крупнейшей выставке Северного Кавказа

Специалисты ставропольского представительства «Щелково Агрохим» приняли участие в Межрегиональной специализированной выставке «Даг-Агро 2022». Ее организаторы — ассоциация «Теплицы Дагестана», ассоциация «Теплицы России» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан — собрали на одной площадке более ста компаний из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Среди них производители средств защиты растений, удобрений и семян, технологического оборудования и материалов для теплиц, тары для овощей защищенного и открытого грунта. Они представили свою продукцию овощеводам, садоводам, виноградарям и полеводам Северного Кавказа.







Открывая выставку, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов отметил динамичное развитие отрасли тепличного овощеводства. Но, по его словам, дагестанские производители овощей защищенного грунта нуждаются в новых технологиях, знаниях, контрактах для укрепления своей экономики. Все это есть у компании «Щелково Агрохим», стенд которой был полон гостей. Здесь сельхозтоваропроизводителей ожидала актуальная информация, касающаяся практической стороны возделывания, защиты и питания растений. В том числе большим спросом среди специалистов тепличного бизнеса пользуется инсектицид ИМИДОР, ВРК. Но компания работает над расширением линейки и в новом сезоне планирует регистрацию нового препарата АПЕКС, МКЭ. Кроме того, производители овощной продукции, посетившие стенд компании, высоко оценили работу «щелковского» стимулятора роста БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ.







На стенде «» побывали представители Министерства сельского хозяйства Республики Дагестан: они интересовались работой компании в регионе и возможностью импортозамещения в сфере производства СЗР. «Участие в выставке позволяет нам наладить более тесные контакты с сельхозпроизводителями региона, представить им свои новинки, компетентно ответить на интересующие их вопросы и, как результат, укрепить позиции на рынке», — отмечает заместитель главы ставропольского представительства «» по Республике Дагестан Бичихан Мисриева.