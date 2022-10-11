«Даг-Агро 2022»: площадка для налаживания контактов

Компания «Щелково Агрохим» представила свои технологии на крупнейшей выставке Северного Кавказа
Специалисты ставропольского представительства «Щелково Агрохим» приняли участие в Межрегиональной специализированной выставке «Даг-Агро 2022». Ее организаторы — ассоциация «Теплицы Дагестана», ассоциация «Теплицы России» и Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан — собрали на одной площадке более ста компаний из разных регионов России, а также ближнего и дальнего зарубежья. Среди них производители средств защиты растений, удобрений и семян, технологического оборудования и материалов для теплиц, тары для овощей защищенного и открытого грунта. Они представили свою продукцию овощеводам, садоводам, виноградарям и полеводам Северного Кавказа.
Открывая выставку, первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Шарип Шарипов отметил динамичное развитие отрасли тепличного овощеводства. Но, по его словам, дагестанские производители овощей защищенного грунта нуждаются в новых технологиях, знаниях, контрактах для укрепления своей экономики. Все это есть у компании «Щелково Агрохим», стенд которой был полон гостей. Здесь сельхозтоваропроизводителей ожидала актуальная информация, касающаяся практической стороны возделывания, защиты и питания растений. В том числе большим спросом среди специалистов тепличного бизнеса пользуется инсектицид ИМИДОР, ВРК. Но компания работает над расширением линейки и в новом сезоне планирует регистрацию нового препарата АПЕКС, МКЭ. Кроме того, производители овощной продукции, посетившие стенд компании, высоко оценили работу «щелковского» стимулятора роста БИОСТИМ УНИВЕРСАЛ.