Итоги 9-й Международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН-2022»

«АГРОСАЛОН»

С 4 по 7 октября Международная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН» в очередной раз подтвердила статус крупнейшего в России события для всех профессионалов аграрного сектора

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 261 компания из разных стран мира представила свои передовые разработки и флагманские машины. Организатором мероприятия выступила ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России.



В этом году 29 744 посетителя увидели и оценили весь спектр технических и технологических решений для ведения эффективного сельхозпроизводства: комбайны, тракторы, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные комплексы и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений, послеуборочной обработки и хранения урожая, тысячи экземпляров комплектующих, а также IT-разработки, делающие технику умной. На АГРОСАЛОН приехали 84 делегации из 32 регионов России.



Такой интерес неслучаен: АГРОСАЛОН в том числе дает гостям уникальную возможность лично провести переговоры с топ-менеджментом лидеров сельхозмашиностроения. Особенно интересна выставка была профессионалам аграрной отрасли — сельхозтоваропроизводителям, ученым и машиностроителям.



Выставку общей площадью 45 тыс. кв. м наполнили несколько тысяч экспонатов, в том числе 307 крупногабаритных образцов машин и оборудования!



«АГРОСАЛОН — это не только одна из крупнейших специализированных выставок, где можно полноценно ознакомиться с возможностями производителей сельхозтехники. Это место встречи людей, неравнодушных к судьбе деревни, которые создают условия для развития сельского хозяйства, — прокомментировал мероприятие председатель совета директоров ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Накормить Россию и избавить мир от угрозы голода невозможно без технической и технологической модернизации села. Поэтому производители сельхозтехники используют все преимущества выставки “АГРОСАЛОН”, чтобы организовать для аграриев широкомасштабный показ последних достижений в области цифрового земледелия, производства и освоения новых ресурсосберегающих технологий. Заводы презентуют самые современные модели сельхозтехники и инновационного оборудования, которые разрабатываются ради увеличения производительности и повышения эффективности работы отраслей агропромышленного комплекса».



Мероприятие вызвало большой интерес со стороны государственных и бизнес-структур. Одним из первых посетителей, оценивших выставку, полную всевозможной техники для работы в поле, стал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, который осмотрел экспозицию и провел встречу с руководителями предприятий сельскохозяйственного машиностроения.







Министр ознакомился с последними инженерными решениями и новинками модельной линейки группы компаний «Ростсельмаш», в том числе с обновленным кормоуборочным комбайном, высокопроизводительной самоходной косилкой для животноводов и зерноуборочным комбайном с российским двигателем. Также «Ростсельмаш» продемонстрировал работу системы «Ассистент внимания», которая распознает по мимике механизатора агромашины степень его усталости и сонливости, — такой принцип позволяет серьезно повысить уровень безопасности при длительной и монотонной работе.



Петербургский тракторный завод представил отечественный трактор «Кировец» с системой автопилотирования, свою продукцию также продемонстрировали «Колнаг» — российский производитель техники для возделывания картофеля — и заводы группы компаний «Алмаз», которые производят почвообрабатывающую технику и запасные части.



На выставке также уделили внимание мини-тракторам, необходимым фермерам и жителям сельской местности. Денису Мантурову завод «Пегас-Агро» продемонстрировал не имеющий аналогов в мире самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3»: благодаря уникальной конструкции он может работать на высокой скорости даже на полях с неровным рельефом, а за счет облегченной конструкции шасси — свободно двигаться и по мерзлому грунту.







Министр промышленности и торговли Российской Федерации также осмотрел стенды предприятий «Мельинвест» (производитель зерноочистительных линий, зерносушилок и зернохранилищ, комбикормового, транспортного и мельничного оборудования), Koblik Group (выпускает зерносушилки, сепараторы и зерноочистительные машины, силосы хранения, прицепную технику) и «Евротехника» (производитель технологических комплексов машин для возделывания зерновых и масличных культур по современным ресурсосберегающим технологиям).



Производитель сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) выступил с совместной экспозицией с «Брянсксельмашем», где центральное место заняли зерноуборочные комбайны. Минский тракторный завод представил два инновационных беспилотных трактора Belarus. Макетный образец беспилотного трактора Belarus 3523i был продемонстрирован на площадке возле комплекса «Крокус Экспо».



А вот самостоятельно оценить ходовые качества сельхозтехники гости смогли в специальной зоне «АГРОСАЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле павильона желающие прокатились в кабинах мощного трактора RSM 2375 и одного из самых высокопроизводительных в мире комбайнов — RSM 161.



Изюминкой выставки стала экспозиция фестиваля позитивного идейного искусства «Время, вперед!», где посетители смогли увидеть 27 работ художников — участников проекта.







Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экспозиционной частью, но и содержательной деловой составляющей, которая включила 32 профильных мероприятия. В программе приняли участие руководители регионов, федеральных министерств и ведомств, крупнейших предприятий сельхозмашиностроения, агрохолдингов и фермерских хозяйств, иностранные делегации, делегации из субъектов страны, эксперты отрасли и СМИ.



В рамках выставки прошла «Биржа субконтрактов» — ряд прямых подготовленных переговоров производителей сельхозтехники и поставщиков запчастей и комплектующих, которые могли обменяться информацией и контактами по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов.



В бирже приняли участие 52 предприятия из 20 регионов России и Республики Беларусь, было проведено более 200 переговоров.



Ключевыми мероприятиями деловой программы стали 9 конференций и 12 обучающих семинаров, на которых было заслушано и обсуждено более 90 докладов по широкому кругу вопросов развития агропромышленного комплекса России. Среди обсуждаемых тем были затронуты вопросы производства и продвижения продукции растениеводства и животноводства.







В заключительный день выставки прошел форум «День молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который съехались более 1200 юных инженеров из 30 ведущих аграрных вузов России.



АГРОСАЛОН стал событием, широко транслируемым в средствах массовой информации. Команды профессиональных журналистов активно работали на стендах и оперативно освещали все самые значимые события выставки.



Стратегическим партнером мероприятия выступил журнал AGROREPORT.



Информационными партнерами стали 59 ведущих отраслевых изданий, в том числе «Агроинвестор», «Агротехника и технологии», «Агробизнес», «Новое сельское хозяйство» и АгроМедиаХолдинг «Светич».



Международный проект «АГРОСАЛОН» стал местом демонстрации последних разработок, а также деловых переговоров и дружеских встреч с давними партнерами. За четыре дня активной работы на стендах участники достигли поставленных целей, заключили многочисленные контракты и обеспечили свои предприятия новыми заказами и новыми партнерами.



Такой результат стал стимулом присоединиться к активно ведущейся работе по формированию экспозиции выставки «АГРОСАЛОН», которая пройдет с 8 по 11 октября 2024 года.



АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском формате — один раз в два года.



До новых встреч!

