разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Итоги 9-й Международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН-2022»

Партнёрский материал

Итоги 9-й Международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН-2022»
«АГРОСАЛОН»
Итоги 9-й Международной специализированной выставки «АГРОСАЛОН-2022»
«АГРОСАЛОН»

С 4 по 7 октября Международная выставка сельхозтехники «АГРОСАЛОН» в очередной раз подтвердила статус крупнейшего в России события для всех профессионалов аграрного сектора

В Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», 261 компания из разных стран мира представила свои передовые разработки и флагманские машины. Организатором мероприятия выступила ассоциация «Росспецмаш» при поддержке Минпромторга России.

В этом году 29 744 посетителя увидели и оценили весь спектр технических и технологических решений для ведения эффективного сельхозпроизводства: комбайны, тракторы, кормоуборочную и почвообрабатывающую технику, посевные комплексы и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений, защиты растений, послеуборочной обработки и хранения урожая, тысячи экземпляров комплектующих, а также IT-разработки, делающие технику умной. На АГРОСАЛОН приехали 84 делегации из 32 регионов России.

Такой интерес неслучаен: АГРОСАЛОН в том числе дает гостям уникальную возможность лично провести переговоры с топ-менеджментом лидеров сельхозмашиностроения. Особенно интересна выставка была профессионалам аграрной отрасли — сельхозтоваропроизводителям, ученым и машиностроителям.

Выставку общей площадью 45 тыс. кв. м наполнили несколько тысяч экспонатов, в том числе 307 крупногабаритных образцов машин и оборудования!

«АГРОСАЛОН — это не только одна из крупнейших специализированных выставок, где можно полноценно ознакомиться с возможностями производителей сельхозтехники. Это место встречи людей, неравнодушных к судьбе деревни, которые создают условия для развития сельского хозяйства, — прокомментировал мероприятие председатель совета директоров ассоциации «Росспецмаш» Константин Бабкин. — Накормить Россию и избавить мир от угрозы голода невозможно без технической и технологической модернизации села. Поэтому производители сельхозтехники используют все преимущества выставки “АГРОСАЛОН”, чтобы организовать для аграриев широкомасштабный показ последних достижений в области цифрового земледелия, производства и освоения новых ресурсосберегающих технологий. Заводы презентуют самые современные модели сельхозтехники и инновационного оборудования, которые разрабатываются ради увеличения производительности и повышения эффективности работы отраслей агропромышленного комплекса».

Мероприятие вызвало большой интерес со стороны государственных и бизнес-структур. Одним из первых посетителей, оценивших выставку, полную всевозможной техники для работы в поле, стал вице-премьер, глава Минпромторга России Денис Мантуров, который осмотрел экспозицию и провел встречу с руководителями предприятий сельскохозяйственного машиностроения.


Министр ознакомился с последними инженерными решениями и новинками модельной линейки группы компаний «Ростсельмаш», в том числе с обновленным кормоуборочным комбайном, высокопроизводительной самоходной косилкой для животноводов и зерноуборочным комбайном с российским двигателем. Также «Ростсельмаш» продемонстрировал работу системы «Ассистент внимания», которая распознает по мимике механизатора агромашины степень его усталости и сонливости, — такой принцип позволяет серьезно повысить уровень безопасности при длительной и монотонной работе.

Петербургский тракторный завод представил отечественный трактор «Кировец» с системой автопилотирования, свою продукцию также продемонстрировали «Колнаг» — российский производитель техники для возделывания картофеля — и заводы группы компаний «Алмаз», которые производят почвообрабатывающую технику и запасные части.

На выставке также уделили внимание мини-тракторам, необходимым фермерам и жителям сельской местности. Денису Мантурову завод «Пегас-Агро» продемонстрировал не имеющий аналогов в мире самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман-3»: благодаря уникальной конструкции он может работать на высокой скорости даже на полях с неровным рельефом, а за счет облегченной конструкции шасси — свободно двигаться и по мерзлому грунту.


Министр промышленности и торговли Российской Федерации также осмотрел стенды предприятий «Мельинвест» (производитель зерноочистительных линий, зерносушилок и зернохранилищ, комбикормового, транспортного и мельничного оборудования), Koblik Group (выпускает зерносушилки, сепараторы и зерноочистительные машины, силосы хранения, прицепную технику) и «Евротехника» (производитель технологических комплексов машин для возделывания зерновых и масличных культур по современным ресурсосберегающим технологиям).

Производитель сельскохозяйственной техники «Гомсельмаш» (Республика Беларусь) выступил с совместной экспозицией с «Брянсксельмашем», где центральное место заняли зерноуборочные комбайны. Минский тракторный завод представил два инновационных беспилотных трактора Belarus. Макетный образец беспилотного трактора Belarus 3523i был продемонстрирован на площадке возле комплекса «Крокус Экспо».

А вот самостоятельно оценить ходовые качества сельхозтехники гости смогли в специальной зоне «АГРОСАЛОН-Драйв». На тест-драйвах возле павильона желающие прокатились в кабинах мощного трактора RSM 2375 и одного из самых высокопроизводительных в мире комбайнов — RSM 161.

Изюминкой выставки стала экспозиция фестиваля позитивного идейного искусства «Время, вперед!», где посетители смогли увидеть 27 работ художников — участников проекта.


Традиционно АГРОСАЛОН отличился не только экспозиционной частью, но и содержательной деловой составляющей, которая включила 32 профильных мероприятия. В программе приняли участие руководители регионов, федеральных министерств и ведомств, крупнейших предприятий сельхозмашиностроения, агрохолдингов и фермерских хозяйств, иностранные делегации, делегации из субъектов страны, эксперты отрасли и СМИ.

В рамках выставки прошла «Биржа субконтрактов» — ряд прямых подготовленных переговоров производителей сельхозтехники и поставщиков запчастей и комплектующих, которые могли обменяться информацией и контактами по вопросам изготовления и поставки деталей и узлов.

В бирже приняли участие 52 предприятия из 20 регионов России и Республики Беларусь, было проведено более 200 переговоров.

Ключевыми мероприятиями деловой программы стали 9 конференций и 12 обучающих семинаров, на которых было заслушано и обсуждено более 90 докладов по широкому кругу вопросов развития агропромышленного комплекса России. Среди обсуждаемых тем были затронуты вопросы производства и продвижения продукции растениеводства и животноводства.


В заключительный день выставки прошел форум «День молодежи — АГРОПОКОЛЕНИЕ», на который съехались более 1200 юных инженеров из 30 ведущих аграрных вузов России.

АГРОСАЛОН стал событием, широко транслируемым в средствах массовой информации. Команды профессиональных журналистов активно работали на стендах и оперативно освещали все самые значимые события выставки.

Стратегическим партнером мероприятия выступил журнал AGROREPORT.

Информационными партнерами стали 59 ведущих отраслевых изданий, в том числе «Агроинвестор», «Агротехника и технологии», «Агробизнес», «Новое сельское хозяйство» и АгроМедиаХолдинг «Светич».

Международный проект «АГРОСАЛОН» стал местом демонстрации последних разработок, а также деловых переговоров и дружеских встреч с давними партнерами. За четыре дня активной работы на стендах участники достигли поставленных целей, заключили многочисленные контракты и обеспечили свои предприятия новыми заказами и новыми партнерами.

Такой результат стал стимулом присоединиться к активно ведущейся работе по формированию экспозиции выставки «АГРОСАЛОН», которая пройдет с 8 по 11 октября 2024 года.

АГРОСАЛОН проходит в общеевропейском формате — один раз в два года.

До новых встреч!

«АГРОСАЛОН» 

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?