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Актуальные решения для эффективной работы животноводческих и птицеводческих предприятий на выставке «Прибыльное животноводство»

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Актуальные решения для эффективной работы животноводческих и птицеводческих предприятий на выставке «Прибыльное животноводство»
«Прибыльное животноводство»
Актуальные решения для эффективной работы животноводческих и птицеводческих предприятий на выставке «Прибыльное животноводство»
«Прибыльное животноводство»

5-я ежегодная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «Прибыльное животноводство» состоится с 19 по 21 октября в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг». Организатор — компания MVK

Агропромышленный комплекс, в том числе сектор животноводства и птицеводства, в России сейчас активно функционирует, несмотря ни на что. В Министерстве сельского хозяйства разрабатывают новые меры по поддержке аграриев, в приоритет ставятся строительство и модернизация животноводческих комплексов, а также приобретение кормов и ветпрепаратов. По последним данным, экспорт мясной и молочной продукции с начала 2022 года увеличился на 20%.

Именно поэтому малому и крупному животноводческому бизнесу сейчас необходима поддержка для стабильного развития. Выставка «Прибыльное животноводство» помогает в решении таких бизнес-задач, как поиск необходимого оборудования и запчастей к нему, расходных материалов — комбикормов, ветпрепаратов и инструментов.

В экспозиции участвуют 62 компании, среди них Agroland, Barenbrug, Purina®, Verumbio, «Авис», «Авитек», «Агроветзащита», «Биоком», «Геосинтез Групп», «Завод Ветеринарные препараты», «Земля Кубани», «Импортэггз», «Искож», «Коджент Рус», «Мехтранссервис», Минводский комбикормовый завод, «Пеллет Парк», «Провет», «Сельхозиндустрия», «Феррум», «Шауманн Агри», «Эфко», «Юпитер» и другие

Участники представят продукцию в четырех разделах.

  • Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС. 

  • Оборудование для кормопроизводства. Корма.

  • Ветеринарные препараты и инструменты.

  • Генетика и племенное дело. 

Выставка будет интересна руководителям и специалистам сельхозпредприятий: агрохолдингов, мясомолочных ферм, перерабатывающих предприятий; владельцам КФХ и ЛПХ, а также представителям торговых организаций.

Деловая программа

Специалистам животноводства и птицеводства будут интересны деловые мероприятия выставки. 

  • Ежегодное краевое совещание по вопросам развития животноводства, 19 октября.

  • Секция «Содержание и кормление», 19 октября.

  • Семинар «Семейная кролеферма как бизнес выходного дня», 20 октября.

  • Экономическое значение диагностики в промышленном животноводстве, 20 октября.

  • Другие мероприятия>>

19-21 октября пройдет Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы.

Профессиональное жюри выберет победителей в пяти номинациях:

  • «Лучший кролик выставки».

  • «Лучший карликовый кролик выставки».

  • «Лучший петух выставки».

  • «Лучшая курица выставки».

  • «Лучшее гнездо».

Посетители выставки смогут получить консультации заводчиков, приобрести понравившуюся живность, а также принять участие в выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».

Поддержка выставки

«Прибыльное животноводство» проходит при поддержке Законодательного собрания Краснодарского края, Администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента ветеринарии Краснодарского края, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.

Вы можете бесплатно посетить выставку, оформив билет на сайте.

«Прибыльное животноводство» 

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