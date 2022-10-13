Актуальные решения для эффективной работы животноводческих и птицеводческих предприятий на выставке «Прибыльное животноводство»

«Прибыльное животноводство»

5-я ежегодная выставка оборудования, кормов и ветеринарной продукции для животноводства и птицеводства «Прибыльное животноводство» состоится с 19 по 21 октября в Краснодаре, ВКК «Экспоград Юг». Организатор — компания MVK

Агропромышленный комплекс, в том числе сектор животноводства и птицеводства, в России сейчас активно функционирует, несмотря ни на что. В Министерстве сельского хозяйства разрабатывают новые меры по поддержке аграриев, в приоритет ставятся строительство и модернизация животноводческих комплексов, а также приобретение кормов и ветпрепаратов. По последним данным, экспорт мясной и молочной продукции с начала 2022 года увеличился на 20%.



Именно поэтому малому и крупному животноводческому бизнесу сейчас необходима поддержка для стабильного развития. Выставка «Прибыльное животноводство» помогает в решении таких бизнес-задач, как поиск необходимого оборудования и запчастей к нему, расходных материалов — комбикормов, ветпрепаратов и инструментов.



В экспозиции участвуют 62 компании, среди них Agroland, Barenbrug, Purina®, Verumbio, «Авис», «Авитек», «Агроветзащита», «Биоком», «Геосинтез Групп», «Завод Ветеринарные препараты», «Земля Кубани», «Импортэггз», «Искож», «Коджент Рус», «Мехтранссервис», Минводский комбикормовый завод, «Пеллет Парк», «Провет», «Сельхозиндустрия», «Феррум», «Шауманн Агри», «Эфко», «Юпитер» и другие .



Участники представят продукцию в четырех разделах.



Оборудование и материалы для выращивания и содержания птицы, свиней и КРС.



Оборудование для кормопроизводства. Корма.



Ветеринарные препараты и инструменты.



Генетика и племенное дело.



Выставка будет интересна руководителям и специалистам сельхозпредприятий: агрохолдингов, мясомолочных ферм, перерабатывающих предприятий; владельцам КФХ и ЛПХ, а также представителям торговых организаций.



Деловая программа



Специалистам животноводства и птицеводства будут интересны деловые мероприятия выставки.



Ежегодное краевое совещание по вопросам развития животноводства, 19 октября.



Секция «Содержание и кормление», 19 октября.



Семинар «Семейная кролеферма как бизнес выходного дня», 20 октября.



Экономическое значение диагностики в промышленном животноводстве, 20 октября.



Другие мероприятия>>



19-21 октября пройдет Южно-Российский региональный конкурс кроликов и породной птицы.



Профессиональное жюри выберет победителей в пяти номинациях:



«Лучший кролик выставки».



«Лучший карликовый кролик выставки».



«Лучший петух выставки».



«Лучшая курица выставки».



«Лучшее гнездо».



Посетители выставки смогут получить консультации заводчиков, приобрести понравившуюся живность, а также принять участие в выборе победителя в номинации «Приз зрительских симпатий».



Поддержка выставки



«Прибыльное животноводство» проходит при поддержке Законодательного собрания Краснодарского края, Администрации Краснодарского края, Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края, Администрации муниципального образования город Краснодар, Департамента ветеринарии Краснодарского края, Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, кооперативов и других малых производителей сельхозпродукции Краснодарского края.



Вы можете бесплатно посетить выставку, оформив билет на сайте .

