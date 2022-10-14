«Школа агронома» со «Щелково Агрохим»

«Щелково Агрохим»

У аграриев Ульяновской области появился активный спрос на «щелковский» препарат ФЕНИЗАН, ВР

О механизме действия гербицида сельхозтоваропроизводителям региона подробно рассказал заместитель главы ульяновского представительства «Щелково Агрохим» Александр Карпов в ходе научно-практического семинара «Сорта селекции Ульяновского ГАУ и эффективные приемы возделывания озимой пшеницы», который состоялся 1 октября в рамках занятий «Школы агронома».



«Школа агронома» — проект научно-образовательного кластера АПК Ульяновской области и Ульяновского ГАУ — действует уже несколько лет при постоянном сотрудничестве с компанией «Щелково Агрохим». Слушатели — агрономы, руководители сельхозпредприятий, студенты.



Практики этой осенью столкнулись с проблемой засорения всходов озимых сорняками, которые после дождей в последние дни сентября бурно пошли в рост. Такое соседство особенно губительно для неокрепших всходов, поскольку семена озимых агрокультур в этом году в Ульяновской области легли в сухую почву и не смогли получить должного развития.







«Проблему решают “щелковские” технологии. Так, комбинация двух действующих веществ, содержащая биоактиватор гербицида ФЕНИЗАН, ВР (360 г/л дикамбы кислоты / диметиламинная соль + 22,2 г/л хлорсульфурона кислоты ) позволяет эффективно подавлять проблемные виды сорняков, сдерживать прорастание сорняков весной при обработке озимых осенью», — рассказал аудитории к. с.-х. н. Александр Карпов.



Также были широко освещены особенности применения фунгицида БЕНАЗОЛ, СП и регулятора роста КОСТАНДО, КЭ. При обзоре протравителей были раскрыты преимущества инновационных наноформуляций препаратов «Щелково Агрохим» и представлены новинки ПРОТЕГО МАКС, МЭ, БОМБАРДА, КС, ПОЛАРИС КВАТРО, СМЭ.



Кроме того, специалисты затронули вопрос питания растений. Компания «Щелково Агрохим» в этом направлении предлагает целое семейство аминокислотных биостимуляторов и продукты для листовых подкормок. Среди них новинки УЛЬТРАМАГ СУПЕР СЕРА-900, УЛЬТРАМАГ ФОСФОР АКТИВ и УЛЬТРАМАГ ФОСФОР СУПЕР.



«Слушатели “Школы агронома” проявили большой интерес к теме применения микроудобрений при возделывании агрокультур, ведь почвы региона бедны микроэлементами. А решением проблемы может стать применение “щелковских” технологий», — подчеркнул глава ульяновского представительства «Щелково Агрохим» Александр Захаров.

