Современный центр «Ростсельмаш» открыт в Рязанской области

«Ростсельмаш»

Ведущий производитель техники для села реализует масштабную программу развития дилерской сети. Очередной современный комплекс сегодня введен в строй в Рязанской области. Официальный партнер компании в регионе — ТЦ «Агрит» — сдал в эксплуатацию новый дилерский центр

В торжественном мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства Рязанской области Дмитрий Филиппов, первый заместитель генерального директора «Ростсельмаш», директор центра продаж, маркетинга и сервиса Алексей Швейцов, директор ТЦ «Агрит» Вера Попова, руководители сельхозпредприятий региона.



Дилерский центр площадью в 1,12 га в поселке Турлатово Рязанского района построен по стандарту «Ростсельмаш» и полностью соответствует маркетинговой концепции компании, которая означает: продажи, сервис и запчасти сосредоточены на одной площадке. Здесь все продумано для продуктивного и комфортного взаимодействия с клиентами — сельхозтоваропроизводителями области. Это удобные офисные помещения, учебный класс, выставочная площадка для продукции. Это сервисная зона на четыре больших и два малых рабочих места. Мощности отапливаемого склада запасных частей рассчитаны на 2500-3000 товарных позиций, а его производительность позволяет осуществлять до 100 клиентских отгрузок в день с одновременным формированием и загрузкой трех собственных машин для централизованной доставки товара в хозяйства. Каждая рабочая зона ДЦ оснащена современным оборудованием и цифровыми технологиями.







«Подобные центры высшей категории уже открыты в различных регионах страны. Сегодня мы с радостью открываем двери еще одного. Для нас важно, чтобы сотрудничество аграриев Рязанской области с “Ростсельмаш” и нашими партнерами с каждым годом становилось еще более комфортным и продуктивным», — сказал первый заместитель генерального директора компании «Ростсельмаш» Алексей Швейцов. Он поздравил ТЦ «Агрит» с реализованным проектом, поблагодарил правительство региона за поддержку, которую оно оказывает аграриям региона в вопросах модернизации, и пообещал дальнейшее расширение дилерского центра, поскольку компания продолжает развитие своих продуктовых линеек.



«Мы готовы к расширению. Тем более что техника “Ростсельмаш”, особенно современные высокопроизводительные модели, очень востребованы в регионе», — отметила директор ТЦ «Агрит» Вера Попова. По ее словам, новый центр отвечает самым требовательным запросам. С его введением в эксплуатацию увеличатся скорость и качество обслуживания клиентов, работающих в Рязанской области. «Все это будет способствовать дальнейшему обновлению машинотракторного парка региона», — дополнила Вера Попова.







За последние пять лет «Ростсельмаш» поставил рязанским сельхозтоваропроизводителям свыше 300 комбайнов и тракторов, не считая других типов техники. И в текущем году, несмотря на сложности, компания отгрузила хозяйствам десятки агромашин. Особенно высокая динамика закупок наблюдается в сегменте мощных высокопроизводительных комбайнов из линеек ACROS и TORUM.







По словам министра сельского хозяйства Рязанской области Дмитрия Филиппова, техника компании занимает порядка 60% в парке АПК региона. Этому способствует производительность, качество и надежность самих агромашин, а также действия «Ростсельмаш» и его официального партнера — ТЦ «Агрит» — по совершенствованию сервисного обеспечения аграриев. Министр дал высокую оценку открытию нового дилерского центра, который расширит возможности сельхозтоваропроизводителей. «Это архиважное событие для нас», — подчеркнул Дмитрий Филиппов.

