Группа компаний «Шанс» наращивает долю на российском рынке СЗР

ГК «Шанс»

По итогам сезона 2021/22 завод компании двукратно увеличил объем производства

ГК «Шанс» работает на российском рынке средств защиты растений с 2004 года и входит в пятерку крупнейших федеральных игроков отрасли. Главными преимуществами компании являются три составляющих: собственное производство качественных препаратов в Липецкой области, высокий уровень сервиса и научный потенциал. Завод «Шанс Энтерпрайз» был запущен в 2020 году. Сейчас это одно из самых современных в России и крупнейших в Европе предприятий по выпуску СЗР. О планах по развитию производства «Агроинвестору» рассказал генеральный директор завода Владимир Коватев.







— Владимир Викторович, вашему предприятию недавно исполнилось два года. С чего началась история завода?



— В январе 2018-го в особой экономической зоне «Липецк» был заложен первый камень будущего производства. Предприятие было возведено за два с небольшим года, за этот период инвестиции составили порядка 4,5 млрд руб. В начале 2020-го мы стали проводить пусконаладочные работы, а в октябре того же года завод официально открыли.



На этапе строительства и пуска предприятия в капитале проекта принимал участие европейский бизнес. Но с февраля этого года его доля перешла к нам, и сейчас это полностью российское производство.



— Плановая мощность вашего завода 50 млн л готовой продукции в год, удалось ли уже выйти на этот показатель?



— Согласно проекту, мы действительно можем хоть сейчас выпускать такой объем. Но мало произвести, нужно еще и продать! На российском рынке представлено много разных игроков, поэтому наращивание объемов идет постепенно, параллельно с отвоеванием доли у наших конкурентов. Однако прогресс налицо: в сезоне 2021/22 объем производства вырос в два раза. Отмечу, что продукция компании реализуется не только в России, но и в зарубежных странах. Сейчас заводом зарегистрировано и выпускается 75 различных препаратов СЗР и восемь микроудобрений. В ближайших планах — довести номенклатуру до 100 позиций.



— Наверняка некоторые покупатели относятся с опаской к СЗР, выпускаемым на российских мощностях. Что вы делаете для того, чтобы завоевать доверие потребителей?



— Действительно, особенно в первое время работы предприятия отдельные сельхозпроизводители относились осторожно к нашим продуктам. Но те, кто начинает применять нашу продукцию для защиты урожая, убеждаются в высоком качестве СЗР и микроудобрений компании. Многие проводят демоиспытания, сравнивая наши препараты с продукцией ведущих мировых производителей. Результаты этих испытаний зафиксированы и свидетельствуют о том, что наша продукция работает на уровне известных мировых брендов.



Чтобы у потребителей не осталось никаких сомнений, мы работаем максимально открыто, приглашаем аграриев к нам на завод, организуем экскурсии. Стабильно раз в неделю группа порядка 20-30 человек осматривает производство, а в межсезонье таких групп бывает по две-три еженедельно. После того как люди своими глазами видят, как организованы все рабочие процессы, общаются с высококлассными специалистами завода, сомнений в возможностях производства «Шанс Энтерпрайз» у них не остается.



О высоком качестве наших СЗР говорит и тот факт, что в этом году мы получили международные сертификаты ISO 9001:2015, ISO 45001:2018. Помимо этого, внедрили на всех уровнях производства систему маркировки. При необходимости она может быть внедрена в «Сатурн» — федеральную программу прослеживаемости пестицидов. Сквозная маркировка позволит по штрих-коду или QR-коду проследить весь путь продукции: от начала производства до конечного потребителя. И это еще один дополнительный гарант качества.



Важный статус



В 2022 году завод «Шанс Энтерпрайз» включен в перечень системообразующих организаций российской экономики. Это подтверждает значимость предприятия для отечественной отрасли СЗР и позволяет ГК «Шанс» уверенно развиваться, наращивать производственные мощности и обеспечивать сельхозпроизводителей России средствами защиты растений мирового уровня качества.



— Вы упомянули, что продукция реализуется и на экспорт. Расскажите подробнее.



— Во-первых, расскажу о том, как организован процесс продажи внутри страны. У нас имеется более 50 представительств по всей России, мы присутствуем во всех климатических зонах — начиная от Дальнего Востока, заканчивая Калининградом. Что касается продаж в другие страны, то сегодня мы уже работаем в семи странах ближнего зарубежья и осваиваем рынки дальних стран.



— Помимо постепенного наращивания мощности производства, вы наверняка реализуете и другие проекты по развитию производства?



— Конечно! В 2022 году открыли новый цех по выпуску водно-диспергируемых гранул (ВДГ). Его мощность — 540 т гранулированных пестицидов в год. В цехе установлено инновационное, не имеющее аналогов в России оборудование немецкой компании Glatt — мирового лидера в области производства оборудования для обработки порошкообразных материалов. Компания реализует самые современные технологические решения для фармацевтической промышленности, а теперь они внедрены и в производстве СЗР. Подчеркну, что в нашей стране ВДГ выпускают лишь три компании, и мы в их числе. Однако никто, кроме нас, не использует для этого производства фармацевтическое оборудование, ГК «Шанс» пока единственная.



— А какие преимущества дает такое оборудование?



— Оно позволяет добиться высокой чистоты и качества конечного продукта. Сами гранулы производятся с плотной поверхностью — имеют хорошую сыпучесть и не пылят, при этом водорастворимость такого вида гранулятов выше, чем у традиционных продуктов.



Мы проводили сравнительный анализ, и некоторые наши препараты в формате ВДГ превосходят аналогичные препараты крупных мировых компаний по таким показателям, как диспергируемость и стабильность. Это значит, что гранулы сохраняют свойства и характеристики качества в течение срока годности и периода применения. Кроме того, хорошо диспергируемый препарат имеет быструю растворимость и высокую биодоступность.







— Сейчас активно развивается тема импортозамещения. Ваш завод отлично вписывается в эту стратегию. Но действующие вещества вам все равно приходится закупать в других странах. В условиях всевозможных санкций и ограничений не испытываете ли вы каких-либо проблем с доставкой?



— Мировая отрасль СЗР устроена так, что подавляющая часть производителей не выпускает действующие вещества самостоятельно, а приобретает их у тех компаний, для которых это основной бизнес. Они преимущественно находятся в Китае. У нас с поставщиками очень хорошие наработанные отношения, контракты составлены таким образом, что главный акцент сделан на качество поставляемого сырья, то есть мы закупаем действующие вещества максимально возможной чистоты.



Несмотря на то что санкции действительно нарушили некоторые логистические цепочки, а отдельные поставщики и вовсе прекратили работать с Россией, большая часть наших партнеров продолжает с нами сотрудничать. Мы по-прежнему закупаем только оригинальные поверхностно-активные вещества, никаких замен, альтернатив не допускаем. Наша служба снабжения делает для этого все возможное, ищет и находит альтернативные пути поставок. Если раньше, к примеру, сырье везли только морским транспортом, то теперь доставляем и железной дорогой, и автомобилями. На сезон 2022/23 производство обеспечено необходимым сырьем для выпуска планируемого объема продукции.



Более 4 тыс. сельхозпроизводителей используют препараты ГК «Шанс» для защиты своего урожая во всех регионах России и странах СНГ.



— Какие перспективы вы видите для себя в связи с тем, что с российского рынка ушли или ограничили с ним работу не только некоторые поставщики действующих веществ, но и производители СЗР?



— Да, мы периодически слышим, что тот или иной наш иностранный конкурент то остановил завод в России, то пересмотрел планы по локализации производства здесь. И конечно, для нас это дополнительные возможности по развитию. За последние месяцы к нам неоднократно приезжали сельхозпроизводители, в том числе представители крупных агрохолдингов, которые раньше закупали СЗР у европейских компаний, а теперь ищут альтернативных поставщиков им на замену. Могу с уверенностью сказать, что мы к этому полностью готовы: качество нашей продукции на уровне лучших мировых производителей, а цена — ниже.



— Сколько сотрудников на заводе «Шанс Энтерпрайз»?



— Сейчас порядка 350 человек, предприятие работает в круглосуточном режиме. Задействованы они не только непосредственно на выпуске СЗР, у нас также есть собственное производство тары, где делаем канистры по 5 и 10 л. В активной стадии находится процесс запуска цеха термического обезвреживания отходов. А еще планируем построить собственный логистический центр, и тогда количество персонала дополнительно вырастет еще примерно на 50 человек. Эти мощности будут располагаться также в ОЭЗ «Липецк», прямо напротив завода, сейчас идет подбор проектировщика систем хранений и на строительную часть. Думаем начать строительство уже весной. Склад будет рассчитан на 70 тыс. паллетомест. Выгодное расположение нового распределительного центра — в Липецкой области на трассе М4-Дон — даст нам возможность заметно сократить сроки доставки СЗР сельхозпроизводителям России и зарубежных стран.



Генеральным партнером завода-производителя «Шанс Энтерпрайз» по реализации продукции на территории России является «Шанс Трейд».

