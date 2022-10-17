Главы представительств «Щелково Агрохим» стали женщинами года в АПК

«Щелково Агрохим»

14 октября, в преддверии Международного дня сельских женщин, в отеле «Метрополь» в Москве прошла церемония награждения финалисток премии «Женщина года в АПК». В их числе были и топ-менеджеры «Щелково Агрохим» — главы дальневосточного и воронежского представительств Марина Чистова и Екатерина Сергеева



Вручение наград финалисткам премии «Женщина года в АПК» прошло в Москве в рамках III ежегодного форума «Женщины в агробизнесе». Форум организован информационно-аналитическим порталом agrotrend.ru и приурочен к Международному дню сельских женщин, который в этом году выпадает на 15 октября. Премия «Женщина года в АПК» присуждается второй год подряд, в текущем году было заявлено семь номинаций и прислано более 80 анкет от представительниц ведущих сельхозпредприятий, агроснабженческих компаний, ритейла.



Форум получил поддержку Госдумы Российской Федерации, Совета Федерации, Минсельхоза России, ряда государственных ведомств и общественных организаций, отраслевых СМИ. Участниц форума поприветствовала замминистра сельского хозяйства Российской Федерации Елена Фастова. Замминистра отметила, что «форум, собравший на одной площадке лучших представительниц российского АПК, отвечает запросам времени, показывая реальный вклад женщин в развитие отечественного сельского хозяйства и всего агропромышленного комплекса».







Общественную инициативу agrotrend.ru поддерживают и в «Щелково Агрохим». Компания выступает официальным партнером премии, публикует информацию о конкурсе на сайте betaren.ru, а также участвует в подготовке и проведении церемонии награждения победительниц.



От лица генерального директора «Щелково Агрохим» к гостям мероприятия обратилась руководитель отдела маркетинга компании Ксения Попова. Салис Каракотов поблагодарил всех участниц за труд и вклад в развитие сельского хозяйства и пожелал каждой трудолюбия, усердия в достижении поставленных целей.



Ключевым пунктом программы форума стало вручение дипломов финалисткам премии «Женщина года в АПК». По результатам интернет-голосования и по итогам оценок команды жюри золотой диплом во внеконкурсной номинации «Женщина года в АПК-2022» за вклад в развитие аграрной отрасли Дальнего Востока получила Марина Чистова. Екатерина Сергеева награждена бронзовым дипломом в номинации «Импортозамещение года».







«Мы получили массу положительных эмоций от общения с коллегами. Участие в таких конкурсах и тем более победы — безусловно, важный стимул для дальнейшего профессионального и личностного роста», — прокомментировала Марина Чистова.



От лица всего коллектива «Щелково Агрохим» поздравляем участниц конкурса с заслуженными наградами!

