«ЮгПродЭкспо-2022»: выставка для профессионалов продовольственного бизнеса, фестиваль вина и сыра и бургер-челлендж

«ЮгПродЭкспо-2022»

С 26 по 28 октября в «ДонЭкспоцентре» будет работать выставка пищевой и перерабатывающей промышленности «ЮгПродЭкспо» - специализированный проект для профессионалов отрасли, который впервые прошел в прошлом году

На площадке будет представлен большой выбор материалов, ингредиентов и оборудования для производства продуктов питания, а также широкий ассортимент напитков и продовольственных товаров для предприятий общепита, оптовых и розничных торговых сетей.



В проекте примут участие более 50 компаний из 11 регионов России: Ростова-на-Дону и Ростовской области, Краснодара и Краснодарского края, Москвы и Московской области, Крыма, Дагестана, а также Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ульяновска, Липецка и Казани.



Ключевые участники «ЮгПродЭкспо-2022» - производитель растительного масла и кондитерской продукции «Кубанская продуктовая компания», производитель хлебобулочных и мучных кондитерских изделий ГК «Юг Руси», сетевой ритейлер «Лента», изготовители гофрокартонной упаковки — компании «Донская гофротара» и «Ян-Макс», поставщик конвейерных печей для пиццы и выпечки HOTBOX, производитель сухих завтраков «ТАНДЕМ-ВП», магазин черной и красной икры и морепродуктов «Черное золото».



Впервые на выставке представят свою продукцию пивоваренные компании — «ТОГА» (Тимашевская пивоварня) и Первореченский пивоваренный завод.



У специалистов пищевой индустрии будет возможность увидеть все новинки и тренды отрасли на одной площадке, найти новых деловых партнеров, заключить выгодные сделки, закупить необходимые для бизнеса товары напрямую у производителей и договориться о поставках.



В деловой программе выставки большое количество мероприятий для специалистов продовольственного бизнеса: семинары, круглые столы, мастер-классы, посетить которые можно будет совершенно бесплатно. Одно из главных событий — торгово-закупочная сессия с участием крупных сетевых ритейлеров («О`Кей», «Тандер», «Реал», «Зельгрос», «Метро Кэш энд Керри», «Ашан», «Апекс Плюс», «Лента», «Солнечный круг», «Агроторг»), а также награждение победителей конкурса «Продукт года — 2022».



На одной площадке с «ЮгПродЭкспо» будет работать традиционная выставка «Ростов гостеприимный», где можно будет продегустировать и приобрести эксклюзивные продукты, которые не встречаются в ассортименте известных торговых сетей: сыры, молочные продукты и колбасы от фермерских хозяйств, рыбные и мясные деликатесы, травяные чаи, ягоды, грибы, мед и многое другое.



Доброй традицией становится и проведение специальной экспозиции «Дни вина и сыра», которая уже во второй раз представит лицензированные вина и широкий выбор сыров локальных брендов.



Впервые в рамках выставки состоится конкурс «Бургермания — собери бургер на скорость». Участникам нужно будет сделать из готовых ингредиентов бургер по рецепту партнера конкурса — ресторана «Штефан Бургер». Три победителя, которые быстрее и правильнее остальных справятся с заданием, получат подарочные сертификаты на посещение «Штефан Бургер», сертификаты на командно-развлекательную игру в барах «Квизиум» и другие призы.



Сайт выставки



Время работы выставки:



26-27 октября: 10:00 — 18:00.



28 октября: 10:00 — 16:00.



Как принять участие в конкурсе «Бургермания — собери бургер на скорость»



Подать заявку до 24 октября на почту pr1@donexpocentre.ru, указав Ф.И.О., возраст, город, контактный телефон.



Конкурс состоится 26 октября в 14:00.



Анна Рязанцева, PR-менеджер ГК «ДонЭкспоцентр»



+7 (863) 268-77-47



+7-909-425-98-71



pr1@donexpocentre.ru

