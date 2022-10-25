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Премия «Агроинвестор года-2022»

Рынок идентификации сельскохозяйственных животных: проблемы и пути решения

Партнёрский материал

Рынок идентификации сельскохозяйственных животных: проблемы и пути решения
«РегАгро»
Рынок идентификации сельскохозяйственных животных: проблемы и пути решения
«РегАгро»

На сегодня сельское хозяйство — одна из самых важных составляющих экономического благополучия страны

На каждом из исторических этапов благодаря разработкам и достижениям науки сельское хозяйство выходило на новый уровень развития.

Благодаря повсеместному внедрению цифровых технологий в российской аграрной сфере сейчас происходят радикальные изменения.

За границей цифровая аграрная революция уже позади: порядка 70% фермерских хозяйств используют новые технологии. Российским аграриям еще предстоит внедрить «цифру» в свои предприятия, но процесс уже активно идет, «медленно, но верно».

В этих целях в стране реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.

Суть ее в том, чтобы способствовать формированию условий для развития научной, научно-технической деятельности и получению результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса. 

О важности и нужности этой программы, особенно в условиях санкционного давления, говорит и то, что изначальный срок ее реализации решением Президента Российской Федерации В. В. Путина был продлен с 2025-го до 2030 года. Президент еще раз подчеркнул, что необходимо «обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе». 

Благодаря автоматизированным системам управления и возможности контроля полных циклов растениеводства или животноводства можно на 2/3 сократить потери урожая, повысить продуктивность и оптимально управлять своим бизнесом.

Именно поэтому сегодня IT-компании все больше обращают внимание на эту отрасль, внедряя новые технологии. Одна из важнейших областей, требующая «прорывных» решений? — идентификация и учет сельскохозяйственных животных.

Еще в прошлом столетии в США для учета животных стали применяться RFID-метки. Затем эта практика распространилась в других странах и получила соответствующее законодательное оформление. 

В нашей стране вопрос идентификации животных обсуждается активно. Не так давно в Закон о ветеринарии были внесены изменения, которые с 1 сентября 2023 года сделают необходимым чипирование животных.

Это очень важное нововведение позволит связать науку с производством и в целом имеет много преимуществ на первый взгляд. Однако не все так просто.

В статье «Проблемы развития IT-решений на рынке идентификации сельскохозяйственных животных», опубликованной в журнале «Управление рисками в АПК» в 2021 году, представлены результаты анализа текущего состояния рынка идентификации сельскохозяйственных животных, влияние внесенных в Закон о ветеринарии изменений в части маркировки животных на различные сектора экономики, опыт зарубежных стран. 

В свою очередь, в материале статьи разбираются диспропорции в развитии рынка решений для маркировки животных: монополизм, нормативное отставание от мировых стандартов, реализация более дорогостоящих RFID-меток с нагруженным экологическим следом. 

На сегодняшний день на государственном уровне в промышленную эксплуатацию запущен компонент ФГИС «ВетИС» — «Хорриот», предназначенный для идентификации и учета животных.

Идея системы заключается в том, чтобы у животного на протяжении всей жизни был один уникальный буквенно-цифровой номер, по которому можно было бы получить полную информацию о нем: средство маркировки, вид, род, пол, дата рождения, цель и место содержания животного, владелец, родители животного, его племенная ценность.

В карточке фиксируются и другие данные: проведение профилактических или диагностических мероприятий, перемещение (в том числе временное), лечение, осеменение, роды животного, случаи утери средства маркировки и установки его дубликата, убой, падеж и прочие важные сведения.

Решение о маркировке животных, безусловно, является важным шагом на пути цифровизации животноводческого процесса, а также в целом способствует развитию этой сферы.

Однако российские стандарты в маркировке принципиально отличаются от мировых, где используются только числовые обозначения. В нашей стране нет утвержденных стандартов качества меток, прописанных в ICAR и принятых в других странах. 

Проблема в том, что большинство RFID-сканеров могут снимать только цифровые показатели, а буквенно-числовой формат сильно сокращает конкурентный рынок производителей.

В России основным держателем числовых номеров является один поставщик — «РегАгро». Эта компания с 2018 года занимается работами по программе национальной системы учета и регистрации животных, основанной на использовании технологии RFID. 

Отсутствие в стране упомянутого ранее стандарта ICAR приводит к тому, что «РегАгро» использует некачественные, произведенные в Китае метки. Они быстро разрушаются, требуют частой замены, что травмирует животное, лишает его паспорт прозрачности, а также создает нагрузку на и так непростую экологическую обстановку.

Более того, остальные производители, получая буквенно-цифровые номера, без согласования вышеуказанного поставщика не могут вносить данные.

В итоге получается, что «РегАгро» выступает как монополист на рынке, являясь и оператором по программному продукту, и единым поставщиком меток.

Безусловно, цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных процессов — это очевидная и осознанная необходимость в стратегии развития крупнейших агропромышленных и машиностроительных компаний всей нашей страны.

Однако если на рынке и дальше будет сохраняться подобный «перекос» в сторону определенных компаний, то это, наоборот, может привести к регрессу и затормаживанию процесса.

«РегАгро» 

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