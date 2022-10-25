Рынок идентификации сельскохозяйственных животных: проблемы и пути решения

«РегАгро»

На сегодня сельское хозяйство — одна из самых важных составляющих экономического благополучия страны

На каждом из исторических этапов благодаря разработкам и достижениям науки сельское хозяйство выходило на новый уровень развития.



Благодаря повсеместному внедрению цифровых технологий в российской аграрной сфере сейчас происходят радикальные изменения.



За границей цифровая аграрная революция уже позади: порядка 70% фермерских хозяйств используют новые технологии. Российским аграриям еще предстоит внедрить «цифру» в свои предприятия, но процесс уже активно идет, «медленно, но верно».



В этих целях в стране реализуется Федеральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2030 годы.



Суть ее в том, чтобы способствовать формированию условий для развития научной, научно-технической деятельности и получению результатов, необходимых для создания технологий, продукции, товаров и оказания услуг, обеспечивающих независимость и конкурентоспособность отечественного агропромышленного комплекса.



О важности и нужности этой программы, особенно в условиях санкционного давления, говорит и то, что изначальный срок ее реализации решением Президента Российской Федерации В. В. Путина был продлен с 2025-го до 2030 года. Президент еще раз подчеркнул, что необходимо «обеспечить бесперебойное выделение средств на разработку новых технологий, которые должны незамедлительно находить применение в аграрном секторе».



Благодаря автоматизированным системам управления и возможности контроля полных циклов растениеводства или животноводства можно на 2/3 сократить потери урожая, повысить продуктивность и оптимально управлять своим бизнесом.



Именно поэтому сегодня IT-компании все больше обращают внимание на эту отрасль, внедряя новые технологии. Одна из важнейших областей, требующая «прорывных» решений? — идентификация и учет сельскохозяйственных животных.



Еще в прошлом столетии в США для учета животных стали применяться RFID-метки. Затем эта практика распространилась в других странах и получила соответствующее законодательное оформление.



В нашей стране вопрос идентификации животных обсуждается активно. Не так давно в Закон о ветеринарии были внесены изменения, которые с 1 сентября 2023 года сделают необходимым чипирование животных.



Это очень важное нововведение позволит связать науку с производством и в целом имеет много преимуществ на первый взгляд. Однако не все так просто.



В статье «Проблемы развития IT-решений на рынке идентификации сельскохозяйственных животных», опубликованной в журнале «Управление рисками в АПК» в 2021 году, представлены результаты анализа текущего состояния рынка идентификации сельскохозяйственных животных, влияние внесенных в Закон о ветеринарии изменений в части маркировки животных на различные сектора экономики, опыт зарубежных стран.



В свою очередь, в материале статьи разбираются диспропорции в развитии рынка решений для маркировки животных: монополизм, нормативное отставание от мировых стандартов, реализация более дорогостоящих RFID-меток с нагруженным экологическим следом.



На сегодняшний день на государственном уровне в промышленную эксплуатацию запущен компонент ФГИС «ВетИС» — «Хорриот», предназначенный для идентификации и учета животных.



Идея системы заключается в том, чтобы у животного на протяжении всей жизни был один уникальный буквенно-цифровой номер, по которому можно было бы получить полную информацию о нем: средство маркировки, вид, род, пол, дата рождения, цель и место содержания животного, владелец, родители животного, его племенная ценность.



В карточке фиксируются и другие данные: проведение профилактических или диагностических мероприятий, перемещение (в том числе временное), лечение, осеменение, роды животного, случаи утери средства маркировки и установки его дубликата, убой, падеж и прочие важные сведения.



Решение о маркировке животных, безусловно, является важным шагом на пути цифровизации животноводческого процесса, а также в целом способствует развитию этой сферы.



Однако российские стандарты в маркировке принципиально отличаются от мировых, где используются только числовые обозначения. В нашей стране нет утвержденных стандартов качества меток, прописанных в ICAR и принятых в других странах.



Проблема в том, что большинство RFID-сканеров могут снимать только цифровые показатели, а буквенно-числовой формат сильно сокращает конкурентный рынок производителей.



В России основным держателем числовых номеров является один поставщик — «РегАгро». Эта компания с 2018 года занимается работами по программе национальной системы учета и регистрации животных, основанной на использовании технологии RFID.



Отсутствие в стране упомянутого ранее стандарта ICAR приводит к тому, что «РегАгро» использует некачественные, произведенные в Китае метки. Они быстро разрушаются, требуют частой замены, что травмирует животное, лишает его паспорт прозрачности, а также создает нагрузку на и так непростую экологическую обстановку.



Более того, остальные производители, получая буквенно-цифровые номера, без согласования вышеуказанного поставщика не могут вносить данные.



В итоге получается, что «РегАгро» выступает как монополист на рынке, являясь и оператором по программному продукту, и единым поставщиком меток.



Безусловно, цифровизация и автоматизация максимального количества сельскохозяйственных процессов — это очевидная и осознанная необходимость в стратегии развития крупнейших агропромышленных и машиностроительных компаний всей нашей страны.



Однако если на рынке и дальше будет сохраняться подобный «перекос» в сторону определенных компаний, то это, наоборот, может привести к регрессу и затормаживанию процесса.

