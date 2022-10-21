Веселые задания и серьезный отбор: начался первый этап конкурса «Иннагрика»

«Иннагрика»

20 октября 2022 года стартовал отборочный тур всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика». Участникам, зарегистрировавшимся на интернет-платформе конкурса, предложено пройти онлайн-тестирование, основанное на школьных знаниях биологии

Несколько тысяч старшеклассников со всей страны, интересующиеся естественными науками, зарегистрировались на участие в конкурсе «Иннагрика» — первом всероссийском конкурсе по агрогенетике, организованном для школьников 9-11-х классов. Регистрация проходила на интернет-платформе конкурса и длилась 1,5 месяца.



С 20 по 23 октября 2022 года состоится отборочный тур «Иннагрики», который пройдет в формате онлайн-тестирования и включит в себя задания, основанные на базе школьных знаний по биологии. «Особенность отборочного тура “Иннагрики” заключается в том, что тестирование не будет состоять из скучных теоретических вопросов. Участникам будет предложено разобрать жизненные ситуации и реальные проблемы, с которыми сталкиваются биологи», — сообщил руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко. По его словам, для школьников испытания в веселом и креативном формате станут хорошим способом проверить себя перед более сложными этапами, а экспертам конкурса результаты теста позволят оценить уровень подготовки потенциальных участников.



По итогам отборочного тура будут сформированы команды по пять человек, которые начнут тренироваться и готовиться к соревнованиям. В ноябре в рамках полуфинала пройдут очные соревнования команд в Воронеже. В декабре состоится финал, на котором экспертное жюри выберет тройку команд-победителей. Среди наград за победу в конкурсе дополнительные баллы при поступлении, гранты на обучение и участие в стипендиальных программах, а также стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.



Организаторами конкурса выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, компания «Иннопрактика», Российский государственный аграрный университет — МСХА имени К. А. Тимирязева.



Генеральные партнеры — правительство Воронежской области, правительство Нижегородской области, Россельхозбанк, ВТБ. Информационную и экспертную поддержку мероприятию оказывают Фонд содействия инновациям, «Почта Банк», группа «Черкизово», ассоциация «Агрообразование».



«Иннагрика» - первый всероссийский конкурс по агрогенетике для школьников старших классов. Его целями являются повышение престижа аграрных профессий будущего и формирование резерва специалистов по аграрной генетике, в том числе будущей технологической элиты АПК. Конкурс проходит в три этапа. Отборочный тур состоится на онлайн-платформе в формате тестирования. Полуфинал и финал пройдут в формате очных интенсивов на базе научных центров. Задания конкурса учитывают реальные задачи аграрных холдингов России и формируются ведущими учеными ключевых профильных научных центров.

