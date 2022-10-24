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Премия «Агроинвестор года-2022»

Распродажа производственных участков в Зеленодольске — цены в 1,5 раза ниже рыночных

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Распродажа производственных участков в Зеленодольске — цены в 1,5 раза ниже рыночных
Роман Хасаев
Распродажа производственных участков в Зеленодольске — цены в 1,5 раза ниже рыночных
Роман Хасаев

Цены на аренду и покупку коммерческой недвижимости выросли на 16-25%. Эксперты в сфере коммерческой недвижимости констатируют рост цен на аренду и покупку коммерческой недвижимости в пределах Казанской агломерации

Так, в первом полугодии 2022 года был зафиксирован рост арендных ставок: средняя ставка по складам в классе А достигла 607 руб./кв. м в месяц (рост на 16% к концу прошлого года); в классе В — 379 руб./кв. м в месяц (рост — 5%). При этом ставки аренды на свободные помещения на 25-30% выше, чем ставки по заключенным договорам в тех же объектах, даже с учетом проведенной в первой половине года индексации. Такие данные приводила в июле полномочный представитель Российской гильдии управляющих и девелоперов в Татарстане, управляющий партнер Perfect Red Елена Стрюкова.

В своем обзоре она прогнозировала дальнейший рост доли спроса со стороны производственных компаний на покупку складских помещений, которые по всем параметрам подходят для размещения производственных мощностей.

Промышленная ипотека, о старте которой объявлено буквально несколько дней назад, по мнению многих участников рынка, тоже может подстегнуть спрос на качественные производственные площади.

Высокий спрос на коммерческую недвижимость демонстрирует ситуация, сложившаяся в производственно-логистическом комплексе FoodGreen в Зеленодольске.

Половина объектов недвижимости в FoodGreen уже распродана

К настоящему моменту продолжается реализация объектов недвижимости в производственно-логистическом комплексе. Из 13 участков почти половина уже продана, сейчас предлагается к покупке семь объектов стоимостью от 14 млн руб. Они полностью оборудованы всеми необходимыми для осуществления коммерческой деятельности коммуникациями. С учетом удобного транспортного расположения в черте города, наличия собственной управляющей компании, обеспеченности техникой и полностью благоустроенной территории комплекса интерес покупателей вполне объяснимый.

Производственные здания оснащены современными коммуникациями (освещение, вентиляция водопровод и т. д.) и дорожной инфраструктурой. Каждый лот стоит на 40-50% дешевле, чем аналогичные предложения в пределах Казанской агломерации. Дело в том, что комплекс продается в рамках конкурсного производства, что позволяет удерживать низкую стоимость.

Что представляет собой комплекс?

Здесь на 3,8 га находятся 12 производственных зданий и участков формата «заезжай и работай»: осталось поставить только оборудование и производственную мебель. Половина из них уже продана, ведь интерес инвесторов к промышленным зданиям и участкам в Казанской агломерации высокий, а здесь предлагается низкая цена при минимальных вложениях.

Все необходимые документы по каждому лоту оформлены отдельно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, будущему собственнику по результатам торгов необходимо будет только подписать договор купли-продажи и оформить за собой право собственности. Управляющая компания берет на себя все коммунальные заботы. На участке есть административный корпус, оборудованная проходная с КПП, котельная, газораспределительная станция и даже оборудование для очистки снега зимой. Комплекс полностью автономный. Лоты можно использовать и под обустройство производственных цехов (например, тут можно разместить пищевое, деревообрабатывающее, швейное, ткацкое и другое оборудование), и под автосервис, и под склад (с удобным подъездом грузовых машин).

Многофункциональность и трансформируемость при высокой степени готовности к работе не единственные преимущества участков в FoodGreen. Нахождение в зеленодольской ОЭЗ дает бизнесу, который здесь развернется, существенные налоговые и организационные преференции.

Эксперты называют объект уникальной возможностью для производственников и инвесторов

Эксперт по коммерческой недвижимости, управляющий партнер Perfect Red Елена Стрюкова отмечает, что на производственные и складские помещения в Казани и агломерации сегодня повышенный спрос:

— Мы работаем сразу над несколькими запросами от федеральных и местных компаний по аренде и/или покупке таких помещений. Учитывая высокую стоимость строительства новых объектов, предложения в этом производственно-логистическом комплексе выглядят привлекательными. Расположение в непосредственной близости от федеральной трассы делает логистику удобной.

Генеральный директор агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова считает, что в FoodGreen сейчас сложилось выгодное предложение коммерческой недвижимости:

— Если брать во внимание только что объявленную программу промышленной ипотеки, которая позволит покупать производственные помещения под очень привлекательный процент, то участки в этом производственно-логистическом комплексе могут стать отличным объектом для инвестиций. Сюда, на мой взгляд, есть смысл обратить внимание не только потенциальному производственнику, но и инвестору: подобная недвижимость сейчас дорожает, и мы предвидим, что рынок будет расти и дальше (с учетом промышленной ипотеки). А если учесть, что комплекс FoodGreen еще и очень выгодно расположен — в черте города, но в то же время прямо у крупной дорожной развязки, рядом железнодорожная ветка и даже грузовой порт, — предложение становится еще более привлекательным.

Эксперт по продовольственным рынкам, генеральный директор агентства Bright Consulting Мария Яшенкова тоже оценивает предложение как перспективное — теперь уже с точки зрения развития локального бизнеса, производства продуктов питания:

— Ситуация уникальная: здесь сразу предлагается и земля, и помещения, и частично оборудование, уже встроенное в конфигурацию зданий. Если все это продается ниже рыночной цены, то предложение мне видится довольно интересным.

Что еще можно купить в FoodGreen?

Еще не поздно вскочить в последний вагон уходящего поезда и купить что-то из оставшихся в продаже объектов недвижимости, состоящих из различных производственно-складских помещений и земельных участков. Выбор пока еще есть: можно обойтись небольшими и недорогими лотами, а можно замахнуться на большой земельный участок с двухэтажным цехом, раздевалками для персонала и уже смонтированным холодильным оборудованием.  

Лот №4 — земельный участок (4461 кв. м) и двухэтажное производственное здание (5958 кв. м) с административным блоком, раздевалками, душевыми, столовой, складскими помещениями и цехами. Оборудование: спиральные морозильники ALCO ASK, уравнительные платформы, воздухоохладитель-шокфростер Goedhart PLK, тельфер, пожарная сигнализация, компрессорная система охлаждения, тепловые завесы, электронная проходная PERCo, холодильные машины SH и т. д. Здание идеально подходит под производственную деятельность. Есть крытый въезд, проходная, зона погрузки-разгрузки. Стоимость лота на сегодняшний день — 158 446 227 руб.

Лот №5 — земельный участок (4617 кв. м) и два морозильных склада (3520,7 кв. м). Установлено передвижное стеллажное оборудование для хранения груза в паллетах, холодильные машины SH-AA и уравнительные платформы Herman. Возможные типы использования помещений — активное производство или склад. Здание построено из энергоэффективных материалов. Стоимость лота на сегодняшний день — 88 347 537 руб.

Лот №6 — земельный участок (4124 кв. м) и здание (3551,7 кв. м). Есть помещение под лабораторию, раздевалки и душевые для персонала. Лот подходит под производство. В здании смонтированы камеры шоковой заморозки, система видеонаблюдения, пожарная сигнализация, холодильные машины SH-AA и SH-LA, воздухоохладитель, уравнительные платформы. Стоимость лота на сегодняшний день — 76 312 372 руб.

Лоты №9 и №10 — земельный участок (1449 кв. м) и двухэтажное здание свободного назначения (1499,4 кв. м). Лоты находятся в одном здании, но зарегистрированы долевой собственностью под разными кадастровыми номерами. Тут можно наладить и производство, и складские помещения, и логистический комплекс, и сервисную компанию. Пространство помещения легко трансформируется под любой вид деятельности. Второй этаж отводится под административные помещения и комнаты для персонала. На сегодняшний день стоимость 9-го лота — 17 202 440 рублей, 10-го лота — 21 285 216 руб.

Лот №11 — земельный участок площадью 871 кв. м и холодный склад на 710,1 кв. м. Здесь можно организовать и производство, и склады. Стоимость лота на сегодняшний день — 13 224 992 руб.

Лот №13 — земельный участок (6931 кв. м) с коммуникациями. На территории расположена газораспределительная станция, котельная, трактор, будка охраны (14,4 кв. м). Стоимость лота на сегодняшний день — 34 711 560 руб.

ООО ЗМПК «Даль-Кама» 

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