Итоги 27-й Международной выставки «Агропродмаш-2022»

«Агропродмаш-2022»

C 10 по 14 октября 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 27-я Международная выставка — «Агропродмаш-2022» — крупнейшая в Восточной Европе конгрессно-выставочная площадка для демонстрации новейших разработок в сфере переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания

Выставка проводилась при традиционной поддержке Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в тесном сотрудничестве с федеральными органами власти, структурами поддержки бизнеса, ВНИИ, отраслевыми союзами и ассоциациями.



Вице-президент ТПП Российской Федерации Елена Дыбова: «На выставке представлены экспоненты не только из России, но и из дружественных и недружественных стран. Это говорит о том, что идеи бизнеса зачастую вне политики. Когда политика не вмешивается в экономику, бизнес хочет работать, развиваться и быть созидательным».



ЭКСПОЗИЦИЯ

В этом году выставка проходила в сложных политических и экономических условиях, но даже эти обстоятельства не помешали ей продемонстрировать хорошие результаты: 577 компаний, из которых 81 участвовала впервые.



На площади 52 тыс. кв. м демонстрировались не только лучшие российские разработки, но и продукция известных мировых брендов: технологические решения в сфере переработки, производства и охлаждения продуктов питания; ингредиенты и добавки для производства продуктов питания; прогрессивные системы промышленной автоматизации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности; инновационные материалы и оборудование в сфере упаковки; экологически безопасные безотходные технологии; новейшее программное обеспечение.



В выставке приняли участие 505 российских предприятий, в том числе производители, интеграторы, поставщики. Из 216 компаний-производителей 34 дебютировали на выставке.



На выставке были сформированы коллективные региональные экспозиции из семи субъектов Российской Федерации: Республики Татарстан, Алтайского, Краснодарского краев, Воронежской, Пензенской, Саратовской, Тверской области.



Выставку посетили 20 080 специалистов из 54 стран. Значительная часть посетителей (95%) — специалисты пищевой и перерабатывающей промышленности из 87 регионов России.



Генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин: «Российское участие по сравнению с прошлым годом выросло на 59 компаний. По объективным причинам сократилось количество зарубежных участников. Но тем не менее дистрибьюторы из недружественных стран, прежде всего Германии, Италии, сохраняют свои позиции через российские компании. В досрочной перспективе речь пойдет о локализации под российскими брендами».



В церемонии официального открытия выставки приняли участие первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, заместитель председателя Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по экономической политике Артем Кирьянов, член Комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по аграрным вопросам Сергей Лисовский, вице-президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Елена Дыбова, директор Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Мария Елкина, директор Департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Скворцов, генеральный директор «Экспоцентра» Алексей Вялкин.



Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации ФС Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин: «“Агропродмаш” — одно из центральных выставочных событий страны и основа для дискуссионной площадки обсуждения вопросов оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. В этом году наблюдается рост объема отечественного производства оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, совершенствуются механизмы государственной поддержки отрасли».



25 салонов выставки отразили весь технологический цикл производства. Актуальными трендами выставки стали рост сегмента российских производителей, качественное импортозамещение, оптимизация расходов, поиск новых продуктов и инвестиций в российские компании.



Самые масштабные экспозиции представили салоны «АПМ МясоПром» и «АПМ ПтицеПром». Свыше 100 экспонентов показали новейшее мясоперерабатывающее оборудование, технологии и сопутствующие материалы из Австрии, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Германии, Дании, Испании, Италии, Китая, Нидерландов, Польши, Португалии, России, Сербии, США, Франции, Чехии.



Впервые оборудование для мясопереработки на выставке «Агропродмаш» представили «Адам Групп», «Гроссмастер», «Еврогруп», компания «ЯФОР», «Куат», НПП «Магратеп», «Мит сервис», «Промрешение Экспорт», «Профирестконсалт», «Фудмеханик».



Новейшие разработки в области натуральных и искусственных оболочек, пакетов, сеток и других материалов с высокими эксплуатационными характеристиками для производства колбасной продукции показали крупнейшие российские производители. В числе премьер было участие таких компаний, как «Бизон» и «Ван Хэссен».



Салон «АПМ Ингредиенты» объединил около 80 компаний из 21 страны. Расширенный ассортимент ингредиентов был представлен ведущими брендами из Австрии, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Польши, Финляндии, Франции. Впервые участвовала компания — поставщик пищевых ингредиентов из Беларуси («ИК Тарома Инжиниринг»). Заслуженным вниманием пользовались стенды динамично развивающихся отечественных компаний, которые демонстрировали широкий ассортимент добавок, ароматических смесей, функциональных препаратов и других видов ингредиентов, востребованных в различных отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. Среди новых участников — группа компаний «Авангард», «Акванова Рус», «Альфа Ингредиентс», «Аметис», «Асилаб», «Белкрас 999», «Владисарт», «Дао Фуд», «Екоком», ПК «Империал», «Лето Групп», «Мона Ингредиентс», ПК «Мэтр», «Небо-М», «Олимо», «Полимерфарба», «Свитфуд».



Представительную экспозицию на выставке сформировали около 100 компаний в салонах «АПМ КондитерПром» и «АПМ ХлебПром». В салоне было представлено оборудование из Германии, Италии, России, Чехии, Швейцарии. Свое участие активизировали компании из Турции, в их числе Van Meer, Memak Makine, Alke Machinery, Keskin Makina, Zeki Sahin. Вниманию посетителей были предложены спиральные тестомесы, планетарные миксеры на стенде компании «Чувашторгтехника» (Abat), конвекционные печи, ротационные шкафы, печи для пиццы на стенде НПП «Восход», отсадочные машины для различных видов печенья на стенде «Диво-Оборудование», глазировочные линии в экспозиции «Дито-Групп», бисквиторезки, комплексные промышленные решения для пекарен, индустриальные хлебопекарные линии, автоматические линии для изготовления тортов на стенде компании Idea Technology.



Салон «АПМ УпакМаш» объединил более 90 участников. Свои решения продемонстрировали известные российские производители и производители упаковочного оборудования и материалов из Австрии, Беларуси, Великобритании, Германии, Италии, Турции, Японии. В их числе — Bizerba, ILPRA, IMA, G. Mondini, Polo Handels, Yamato Scale. Особый интерес был прикован к стендам ведущих российских производителей оборудования и материалов для упаковки.



Салоны «АПМ МолТех», «АПМ Розлив» и «АПМ Напитки» представили около 70 участников. В их числе хорошо известные производители из Беларуси, Германии, Испании, Италии, Индии, Нидерландов, Турции. Предприятия молочной отрасли ознакомили с оборудованием для оснащения молочных комплексов, комплексными линиями для молокоперерабатывающих цехов, отдельными машинами и агрегатами, емкостным и трубопроводным оборудованием, лабораторными системами и решениями для контроля качества и пищевой безопасности, средствами обеспечения производственной санитарии и гигиены, упаковочными решениями и средствами производственной автоматизации для молочной промышленности, а также вкусовыми добавками, заквасками и дополнительными культурами для производства кисломолочных продуктов.



Интересные решения продемонстрировали салоны «АПМ Автоматизация пищевых производств», «АПМ Санитария и гигиена», «АПМ Холод», «АПМ Переработка овощей и фруктов» и т. д.



ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Обширная деловая программа выставки «Агропродмаш-2022» была сфокусирована на антикризисных решениях и мерах господдержки российских производителей пищевого машиностроения.



Значимым событием отрасли и площадкой для конструктивного диалога между представителями отраслевого бизнеса и органов власти стал VI Форум «Пищевое машиностроение 2022» , организованный ассоциацией «Росспецмаш», Минпромторгом и «Экспоцентром». Главная тема — «Российское пищевое машиностроение в новой реальности. Что и как менять?». На пленарном заседании руководители ассоциации «Росспецмаш», профильных департаментов Минпромторга и Минсельхоза, инновационных предприятий по производству оборудования для пищевой индустрии обсудили предварительные итоги развития предприятий пищевого машиностроения России в 2022 году, импортозамещение, возможности российских компаний по обслуживанию импортного пищевого оборудования, производство и локализацию комплектующих, развитие экспорта и меры господдержки.



Важным событием деловой программы стал VII Всероссийский форум «Стратегические вызовы АПК: антикризисные решения, альтернативная логистика, сырье и ингредиенты» , собравший более 300 участников — производителей оборудования для агропромышленных предприятий, продуктов питания, представителей власти и бизнеса, профессиональных союзов, ассоциаций, логистических и консалтинговых компаний. Организаторами выступили КВК «Империя Форум» и «Экспоцентр».



Форум открыла аналитическая сессия «Тенденции и перспективы молочной, мясной, хлебопекарной и рыбной индустрии в контексте санкционного пресса». С докладами выступили управляющий партнер компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша, ведущий аналитик Dairy News Екатерина Захарова, вице-президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, представитель исследовательского холдинга «Ромир» Елена Шишова, аналитик Skylex Group Максим Кузнецов.



Эксперты затронули широкий спектр вопросов в контексте санкционного давления на российскую экономику, изменившейся логистики и других новых угроз, которые возникли в 2022 году. Новые вызовы, по их мнению, коснулись всех системообразующих процессов производственного агропромышленного бизнеса: модернизации и развития, поставок оборудования, комплектующих, сырья, реализации, внешних рынков и логистики. Именно поиску решений в этих направлениях и был посвящен форум.



Темой последующей сессии стала «Перенастройка ингредиентной матрицы пищевой и перерабатывающей промышленности в новых условиях».



На отдельных заседаниях эксперты АПК рассмотрели вопросы сохранения эффективности производства продуктов в период глобальных кризисов, модернизацию предприятий пищепрома и проблемы логистики.



Организаторами еще двух важных мероприятий выступили «Экспоцентр» и КВК «Империя» — это XVII Всероссийский форум «Инновационные технологии и оборудование в молочной промышленности» и VII Всероссийский форум хлебопекарной и кондитерской промышленности «Хлебное дело». На форумах шла речь о переменах на рынке молочной и хлебопекарной продукции, об их трендах и перспективах развития.



Ряд важных мероприятий провел «Экспоцентр» в партнерстве с Федеральным научным центром пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН.



Повышенный интерес специалистов вызвала Школа маркетолога пищевого производства . Главной темой обсуждения стало «Позиционирование за 8 шагов. Практическое руководство “Как создать позиционирование и вовлечь потребителя в его создание?”», в котором приняли участие стратеги, директора по маркетингу, продукт-менеджеры пищевой отрасли.



Теме «Как увеличить хранимоспособность пищевых продуктов» был посвящен XII Международный мясной конгресс . Научные сотрудники Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН, а также руководители компаний и эксперты мясного рынка представили обзор ГОСТов по срокам годности пищевой продукции, рассказали о борьбе с биопленками на пищевых предприятиях как одном из способов увеличения сроков годности продукции, ускоренных методах установления сроков годности мясных и мясосодержащих консервов, высказали свой взгляд на роль упаковки в увеличении срока годности мясной продукции и влияние бактерий в развитии порчи мяса.



Издательский дом «Сфера» в партнерстве с IT-компанией КРОК провел II Конгресс по цифровизации АПК . От имени «Экспоцентра» участников конгресса приветствовал первый заместитель генерального директора Сергей Селиванов. Эксперты IT-компаний и представители крупнейших предприятий отрасли в рамках сессий обсудили основные тенденции цифровизации АПК в новых реалиях, а также поделились опытом внедрения передовых цифровых технологий, представили инновационные решения, успешные кейсы и дали практическую информацию по многим отраслевым вопросам.



«Экспоцентр» совместно с Россоюзхолодпромом и в партнерстве с порталом «Холодильная индустрия» организовали IV Конференцию «Холодильная индустрия: эффективные решения для пищевой и перерабатывающей промышленности» . Мероприятие определило лучшие решения для холодильной отрасли. Участники говорили об импортозамещении холодильного и теплообменного оборудования, обратили внимание на успешные продукты и технологии производителей холодильного оборудования и компонентов, рассмотрели вопросы выбора и эксплуатации холодильного оборудования на объектах промышленного холода: пищевые производства, склады, магазины с централизованными системами хладоснабжения.



Интерес профессиональной аудитории вызвала конференция «Роботы в пищевой промышленности» , организованный «Экспоцентром», Национальной ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) в партнерстве с системным интегратором — компанией «Меридиан». Участники сессий рассказали о трендах роботизации в пищепроме и о проблематике внедрения роботов в пищевую отрасль, поделились опытом внедрения роботизированных систем на предприятиях пищевой промышленности в условиях ограничений.



На дискуссионной площадке «Переработка птицы и яйца. Успех через эффективные решения — практический подход, научные инновации, правовое регулирование» , организованной «Экспоцентром» в партнерстве с ВНИИ птицеперерабатывающей промышленности (ВНИИПП) состоялся обмен мнениями по вопросам переработки продукции птицеводства, ее конкурентоспособности, безопасности и инновационного развития предприятий отрасли. В мероприятии приняли участие известные спикеры из научных и бизнес-сообществ, специалистов птицефабрик и холдингов.



В рамках выставки Национальный союз мясопереработчиков провел Всероссийское совещание владельцев и руководителей мясоперерабатывающих предприятий «Санкционный кризис… Время рождения сильных стратегий наступило!» с участием экспертов, руководителей предприятий, топ-менеджеров и собственников мясоперерабатывающих компаний из разных регионов России. Приглашенные спикеры раскрыли угрозы и перспективы санкционного кризиса, поделились опытом и идеями формирования конкурентных преимуществ в условиях сложного прогнозирования.



Другим знаковым отраслевым событием стало проведение II Всероссийского съезда производителей индейки , организатором которого выступила Национальная ассоциация производителей индейки (НАПИ). Делегаты обсудили состояние рынка в России и в мире, рассмотрели тренды на розничном рынке и место индейки на нем.



Компания «Георг Полимер» организовала круглый стол «Промышленная упаковка в лоток. Перспективы, риски, выгоды, интриги». В рамках панельных дискуссий представители ритейла, мясоперерабатывающих предприятий, поставщиков оборудования, лотков, пленок, салфеток обсудили реальную картину, которая сложилась в этом сегменте в новых условиях, и возможные прогнозы: будущее технологичной упаковки; перераспределение между видами упаковки и в чью пользу; ситуацию с поставками и обслуживанием оборудования; тренды по стоимости расходных материалов; снижение потерь в процессе фасовки.



Значительное внимание привлек практический семинар Сергея Елисеева «Экстренная оптимизация предприятия АПК в условиях структурного кризиса». По традиции ярким событием программы международной выставки «Агропродмаш-2022» стало Шоу профессионального мастерства обвальщиков. Организатор — «Экспоцентр». Научный партнер — ФНЦ пищевых систем им В. М. Горбатова.



С приветственным словом к участникам шоу обратился первый заместитель генерального директора «Экспоцентра» Сергей Селиванов.



Участниками стали 11 обвальщиков: «мясокомбинат Елизовский (Камчатка), мясоперерабатывающий завод «РЕМИТ» (Московская область), группа «Черкизово» (Москва), мясокомбинат «Кунгурский» (Пермский край), «Алтайские колбасы» (Алтайский край), мясокомбинат «Павловская слобода» (Московская область), «Тамбовский бекон» (Тамбов), мясокомбинат «Велес» (Курган), МПЗ Богородский (Московская область), «Восточный» (Удмуртская республика) и Дмитрогорский перерабатывающий завод (Тверская область). Обвальщики с Камчатки и Алтайского края участвовали в шоу впервые.



В рамках выставки «Агропродмаш-2022» прошел ряд мастер-классов.



Впервые для малых фермерских хозяйств, агрофирм, средних и крупных перерабатывающих предприятий, складских комплексов и самой широкой аудитории Всероссийский научно-исследовательский институт технологии консервирования (ВНИИТеК) провел мастер-класс по квашению и солению овощей.



Серию мастер-классов провела Академия хлебопечения НИИ хлебопекарной промышленности: «Инновационные ингредиенты в хлебопекарной отрасли как эффективный способ снижения себестоимости изделий», «Ржаные закваски для производства ржаных и ржано-пшеничных хлебов», «Новые разработки НИИХП и “ЭЙВА-ПРО”: стартеры и пророщенные зерна ржи», «Современный подход к формированию вкуса для хлебобулочных и мучных кондитерских изделий», «Использование заквасок и подкисляющих компонентов для управления вкусом, качеством и длительностью процессов», «Пшеничные закваски, виды и функциональное назначение в пшеничных хлебах», «Маркировка хлебобулочных изделий. Правильное оформление этикетки».



Компания «Таурас-Феникс» — лидер по производству фасовочно-упаковочного оборудования для пищевой промышленности — организовала образовательно-ознакомительное мероприятие для студентов профильных вузов. Будущие специалисты ознакомились с оборудованием, предназначенным для фасовки и упаковки жидких, пастообразных и сыпучих продуктов.



Все дни на выставке работали консультационные центры холодильных технологий, хлебопекарной промышленности и пищевых ингредиентов.



На выставке «Агропродмаш-2022» высокую активность работодателей и соискателей зафиксировал Центр подбора персонала . По результатам работы выставки «Агропродмаш-2022» наибольшим спросом среди работодателей пользуются технологи, инженеры и специалисты по продажам. Традиционно велика потребность в синих воротничках — грузчиках, комплектовщиках, разнорабочих, водителях спецтехники, а также квалифицированных рабочих.



Видеодневник «Агропродмаш-2022», в том числе интервью с участниками и посетителями, смотрите на ютуб-канале выставки .



28-я Международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности «Агропродмаш-2023» состоится с 9 по 13 октября 2023 года в ЦВК «Экспоцентр».

