Российские доильные роботы в работе!

«АГРОС 2023»

Среди новых участников выставки «АГРОС-2023» — российская компания «СОКОЛ Технолоджи», специализирующаяся на поставке оборудования, а также на инжиниринговой и консультационной деятельности в отрасли молочного животноводства. В рамках своей экспозиции компания представит российского робота-дояра с говорящим названием «Волшебник»

«СОКОЛ Технолоджи» успешно сотрудничает с производителями молока во многих регионах России, обладая собственными площадками для производства доильного оборудования и комплектующих к нему. Компания поставляет продукцию в более чем 20 регионов России, а также в Беларусь и Казахстан.



Сельхозпроизводители внимательно следят за тенденциями импортозамещения в сельском хозяйстве. Это особенно актуально с учетом нынешних реалий. Отечественный робот-дояр производится на нижегородском заводе «Промтехника™» (разработчик и производитель оборудования для молочного животноводства). Основатель и глава компании «СОКОЛ Технолоджи» Сергей Соколов сообщил о том, что его компания является официальным дистрибьютором завода, производственные мощности которого сегодня составляют от восьми доильных роботов в месяц. Конечно, этот объем не покрывает растущий спрос на них, но в ближайших планах команды завода ввод второй смены, расширение производственных площадей и возможное открытие филиалов в регионах. Уровень локализации на текущий момент превысил 60%, а в планах до 2025 года обеспечить полное импортозамещение, включая электронику для управления стадом.



Производители говорят о «Волшебнике» как об аналоге одного из лучших западных роботов-дояров, эффективность которого доказана эксплуатацией на фермах по всему миру на протяжении многих десятилетий. Сергей Соколов обращает внимание на то, что отечественный «Волшебник» полностью адаптирован к российским условиям эксплуатации. Суточный надой составляет от 1600 до 2200 л молока. При этом очень важны несколько факторов: порода КРС, продуктивность коров и организация процессов на самой ферме.



В отличие от импортных роботов-дояров российские «Волшебники» существенно дешевле в эксплуатации. Это достигается за счет локализации расходных и быстроизнашивающихся деталей. Кроме того, оборудование имеет ряд отличий. Например, наличие двойных входа и выхода позволяет разместить доильного робота в любом помещении и организовать схему движения животных в соответствии с задумкой фермера. Полностью электрический манипулятор обеспечивает бесшумную и комфортную работу для животных и персонала.



Хозяйства, эксплуатирующие российских роботов-дояров, отмечают, что в результате внедрения этих решений им удалось улучшить показатели здоровья стада и добиться хороших надоев. Так, компания «Молоко Групп» (Калуга) заявила о покупке в ближайшее время дополнительных восьми доильных роботов к уже имеющимся, а компания «Имени Тимирязева» (Татарстан), которая уже более двух лет работает на «Волшебниках», планирует приобрести и установить в хозяйстве еще четыре робота-дояра. Специалисты из Татарстана говорят, что за время эксплуатации оборудования качество молока и надои в хозяйстве увеличились более чем на 15%.



Узнать все об остальных преимуществах «Волшебника» и увидеть робота в действии смогут посетители выставки «АГРОС-2023» с 25 по 27 января в «Крокус Экспо».



Посещение всех мероприятий деловой программы АГРОС и самой экспозиции, в этом году занимающей два зала в павильоне №3 МВЦ «Крокус Экспо», бесплатно, но требует регистрации для получения бейджа.



До встречи на «АГРОС-2023»!

