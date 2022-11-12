Россельхозбанк открыл голосование за лучшие проекты конкурса «Агролидеры России»

«Агролидеры России»

Просветительский проект «Агролидеры России» от Россельхозбанка объединил свыше 2300 увлеченных АПК талантливых учащихся из более чем 70 аграрных вузов и колледжей страны. Молодые профессионалы агробизнеса прошли два этапа реализации проекта

Сначала они ознакомились с лекциями и онлайн-эфирами от менторов проекта из числа руководителей ведущих российских агропредприятий. Затем учащиеся готовили уже собственные проекты, пользуясь консультациями менторов. На конкурс проектов подано 155 заявок. Теперь все желающие могут оценить конкурсные работы и проголосовать за лучшую из них на сайте Агролидеры.рф . Открытое голосование продлится до 20 ноября включительно. После открытого голосования к работе приступит экспертное жюри из числа менторов проекта и определит 10 победителей.



Авторы 50 лучших проектов войдут в золотой кадровый резерв отрасли АПК, а 10 победителей получат приглашения на стажировку на крупнейших сельскохозяйственных предприятиях.



«Наши менторы — известные российские агробизнесмены и ученые, а наши конкурсанты — талантливые и инициативные студенты. Мы собрали их на одной площадке — “Агролидеры России”. Именно здесь первые увидят потенциал вторых, и студенческие идеи получат шанс на реализацию в агроотрасли», — говорит один из членов жюри, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова.



В числе менторов менеджеры ГК «Эфко», НИОКР и IT агрохолдинга «Степь», ГК «Абрау-Дюрсо», Кировского тракторного завода, группы «Черкизово», преподаватели, бизнес-тренеры и HR-консультанты.



По числу участников конкурса самыми активными стали студенты Кузбасской государственной сельскохозяйственной академии, а также Саратовского, Казанского и Белгородского государственных аграрных университетов.



В этом году проект «Агролидеры России» проводится впервые. В нем приняли участие 2536 учащихся из 71 специализированного учебного заведения страны. Проект направлен на развитие агроотрасли и состоит из трех частей: лекции менторов в образовательной части, прямые эфиры с менторами — в практической и презентация участниками своих идей — в конкурсной. Партнерами проекта выступают крупнейшие агропредприятия страны и специализированные учебные заведения.



Для того чтобы помочь найти работу в АПК, а также для продвижения аграрного образования Россельхозбанк в апреле 2022 года запустил платформу «Я в агро». На платформе представлены более 2 тыс. работодателей, они разместили 13,5 тыс. вакансий. Помимо предложений о работе, подработке и стажировках в сельском хозяйстве, на «Я в агро» можно найти программы повышения квалификации, курсы для переквалификации по различным направлениям, а также информацию о получении второго высшего образования. Здесь представлены более 90 вузов и образовательных учреждений, около 3 тыс. программ обучения по почти двум сотням направлений.

