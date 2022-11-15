«Сибагро»

Новый директор предприятия рассказала о его развитии и планах

На крупнейшем в Новосибирской области Кудряшовском свинокомплексе (входит в компанию «Сибагро») сменился директор. Предприятие возглавила Галина Иртуганова, которая работает в холдинге в общей сложности более 14 лет. О том, как изменилось предприятие за последние годы, с какими вызовами столкнулся бизнес и как он будет развиваться дальше, Иртуганова рассказала «Агроинвестору».



— В 2019 году компания «Сибагро» приобрела два актива в Новосибирской области — свинокомплекс «Кудряшовское» и «Кудряшовский мясокомбинат». Недавно вы возглавили один из них. Что изменилось за прошедшие три года на предприятии и какие инвестиции в его развитие были сделаны за прошедшее время?



— Три года назад предприятие имело всего две действующие животноводческие очереди, при этом у одной их них в селе Криводановке был высокий износ. Строительство третьей очереди на производственной площадке в Колывани было заморожено. Предприятие располагало земельным фондом около 50 тыс. га. Кроме того, был свой комбикормовый завод, построенный в конце 1970-х годов, правда, с довольно новым оборудованием — оно модернизировалось в 2016 году.



Считаю, что за три года предприятию удалось достигнуть существенных результатов. Во-первых, на 25% увеличили мощности свинокомплексов благодаря запуску третьей очереди в ноябре прошлого года. Общая мощность предприятия теперь составляет около 100 тыс. т свинины в год. Это позволяет не только полностью закрывать региональную потребность в мясе, но и поставлять его в соседние сибирские регионы.



Также за три года предприятие на 80% увеличило земельный фонд. В следующем году мы планируем засеять 94 тыс. га и рассчитываем довести земельный банк до 100 тыс. га.



Параллельно с увеличением растениеводческого блока предприятие наращивает мощности по производству кормов. В этом году, после запуска второй линии, мощность комбикормового завода вырастет в полтора раза.



Но самое главное — за это время на Кудряшовском свинокомплексе повысились культура и качество производства, которым в холдинге «Сибагро» уделяется особое внимание.



Что касается инвестиций, то за три года в развитие предприятия вложено суммарно 9,8 млрд руб. В том числе в животноводство — свыше 4 млрд руб.: кроме строительства третьей очереди в поселке Колывань (2,95 млрд руб.), «Кудряшовское» реализовало проекты на 1,1 млрд руб. по модернизации основных производственных фондов и сопутствующей инфраструктуры. На приобретение земель, обновление и расширение парка сельскохозяйственной техники за это время было направлено 2,9 млрд руб. Кроме того, в объекты хранения и переработки зерна было вложено 1,6 млрд руб.







— Наличие собственной кормовой базы является главным условием сохранения рентабельности в животноводстве. Вы упомянули об увеличении мощности комбикормового завода, расскажите подробнее об этом проекте.



— Самообеспеченность кормами позволяет снижать риски ценовых шоков на нестабильном зерновом рынке. Свои корма дешевле покупных, кроме того, собственное растениеводство позволяет гарантировать качество на всех последующих производственных этапах — качество комбикормов, а значит, и качество мяса. Кудряшовский свинокомплекс на 100% обеспечен своими кормами, но в «Сибагро» есть предприятия, которые не имеют собственной кормовой базы.



Поэтому было принято решение об увеличении мощностей комбикормового завода в Новосибирске. Инвестиции непосредственно в строительство второй комбикормовой линии на Кудряшовском свинокомплексе составили около 600 млн руб. и еще около 400 млн руб. — в сопутствующую инфраструктуру: новый склад готовой продукции и новую зерносушилку. Фактически мы построили второй комбикормовый завод, который позволяет выпускать дополнительно 15 тыс. т кормов в месяц. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, после ввода мощности комбикормового завода вырастут в 1,5 раза.



Вместе с созданием собственной ж\д логистики — в прошлом году «Сибагро» приобрело 62 железнодорожных хоппера для перевозки зерна за почти 203 млн руб. — это позволит обеспечивать кормами предприятия «Сибагро» в других регионах. В первоочередных планах — полностью обеспечивать кормами Восточно-Сибирский свинокомплекс холдинга в Бурятии.







— За три года компания существенно увеличила земельный банк. Есть ли у вас планы его дальнейшего расширения и развития растениеводства?



— Действительно, мы существенно приросли в земельном фонде, причем не только за счет приобретения новых угодий, но и за счет ввода залежных земель, которые не обрабатывались 10-20 лет. В этом году мы засеяли 91 тыс. га — это крупнейший в регионе частный земельный банк и самый крупный в структуре холдинга. Суммарный валовой сбор в этом году тоже впечатляющий — около 300 тыс. т из порядка 800 тыс. т в целом по холдингу. При этом наша средняя урожайность в регионе составила 36-37 ц/га, тогда как в целом по Новосибирской области она в 1,5 раза ниже — 22 ц/га.



Поскольку наши растениеводы научились работать с залежными землями и достаточно быстро, буквально за год, вводят их в оборот, мы планируем продолжить расти таким образом. В перспективе двух-трех лет, когда мы приведем в порядок все залежи, мы рассчитываем иметь 100 тыс. га пашни и выйти на урожайность в среднем 45-50 ц/га. Рентабельность по пшенице в компании достигает 100%, по сое — 300%, так что, конечно, мы продолжим развивать растениеводство и тиражировать успешный опыт.



— В этом году на фоне санкций, ухудшения международной логистики и проблем с проведением платежей многие сельхозпроизводители столкнулись со сложностями при покупке импортных средств производства. Насколько ваш бизнес зависит от таких поставок?



— Мы начали заниматься импортозамещением заблаговременно, в первую очередь это коснулось кормовых добавок и медикаментов. Сейчас почти всем европейским продуктам уже подобраны аналоги из других стран.



Вопрос обеспечения растениеводческой техникой в значительной степени удалось решить за счет перестройки логистики внутри холдинга. Благодаря этому мы смогли вовремя и в срок завершить и посевную, и уборочную кампании, притом что земельный фонд в регионе в этом году вырос с 75 до 91 тыс. га.



К сожалению, не все поставщики смогли полностью и своевременно выполнить наши заказы, но существующий технический парк в компании позволяет и дальше расширять посевные площади.



По части селекции в животноводстве мы не зависим от геополитических рисков, поскольку у холдинга есть собственный селекционный центр в Тюмени. Благодаря этому мы можем формировать высокопродуктивное стадо. Как пример — ремонтные свинки с Кудряшовского свинокомплекса уже стали основой нового стада в Белгородском свинокомплексе. С августа по декабрь 2022 года туда поставят около 13 тыс. гибридов F2. Они получены путем скрещивания гибрида F1 и ландраса. Благодаря такой селекции у животных высокая плодовитость, крупноплодие и хорошее здоровье.



В растениеводстве мы используем свои семена до третьей репродукции, около 10% идет на сортообновление. Что касается средств защиты растений — мы готовы рассматривать новых поставщиков, компания постоянно ведет такую работу для диверсификации рисков. Опыт этого года показывает, что безвыходных ситуаций не бывает.



— Насколько я знаю, в этом году «Сибагро» проводила в Новосибирской области эксперимент, чтобы подобрать альтернативы средствам защиты растений.



— Холдинг ежегодно закупает СЗР на сумму более 1 млрд руб. Действительно, на фоне рисков ухода с российского рынка европейских производителей агрохимии весной компания создала опытно-демонстрационный центр в Новосибирской области.



Результаты еще подводятся, но уже можно сказать, что продукция российско-китайских компаний не уступает, а где-то даже превосходит то, что предлагают европейские. И в случае полного ухода европейских производителей мы можем заменить их без потерь в качестве.







— Как у вас обстоят дела с кадрами, что компания делает для привлечения на работу специалистов?



— Предприятие сегодня — это более 1 тыс. сотрудников, большая часть которых проживает в сельской местности, успешная работа комплекса — это стабильность и уверенность в завтрашнем дне не только для работников, но и для их семей. Чтобы поддержать сотрудников, акционеры холдинга «Сибагро» приняли решение, несмотря на новые вызовы для бизнеса, сохранить ежегодную индексацию зарплаты, кроме того, во втором полугодии дополнительно выделить на оплату труда 500 млн руб.



В компании, как и в целом в холдинге, выстроена система наставничества, которая позволяет в короткие сроки обучить необходимым операциям новых сотрудников. При этом на предприятиях в установленном законодательством порядке проводится работа по бронированию ключевых сотрудников, работающих на критически важных процессах, так как бесперебойная работа производств обеспечивает продовольственную безопасность страны.



Программы «Профессионалитет» для студентов, желающих устроиться в «Сибагро», реализуются по планам этого проекта. Проводится работа с профильными учебными учреждениями — Томским аграрным колледжем и Новосибирским государственным аграрным университетом по разным направлениям (стипендиаты «Сибагро», практика в «Сибагро», конференции и дипломирование). Кроме того, планируется активнее привлекать на свои предприятия высококвалифицированных специалистов, которые вышли на рынок труда после ухода из России ряда иностранных компаний.



— Зачастую люди не стремятся жить и работать в сельской местности из-за менее развитой инфраструктуры, более ограниченных, чем в городах, возможностей для проведения досуга и т. д. Не секрет, что решение этих вопросов чаще всего ложится на плечи агрохолдингов, которые стремятся удержать сотрудников. Какую работу в этом направлении ведет ваша компания?



— Поддержка сотрудников и реализация социальных проектов на территориях присутствия — своего рода визитная карточка «Сибагро». За прошедшие три года в рамках социальной ответственности Кудряшовским свинокомплексом вложено 46,5 млн руб. в обновление и расширение легкового и пассажирского автопарка для доставки сотрудников, а также приобретение жилья для работников.



В этом году мы проводили социальный аудит и выяснили, что в Криводановке, где расположены основные производственные мощности предприятия, остро не хватает спортивной инфраструктуры. В селе проживают 10 тыс. человек, но существует только один спортивный зал, который не ремонтировался более десяти лет. Компания выделила средства и провела капитальный ремонт объекта. Это важно для наших сотрудников и для жителей села, поскольку в зале тренируются и взрослые, и дети, проводятся районные и областные турниры по футболу, художественной гимнастике и другим видам спорта.



Исторически так сложилось, что наш свинокомплекс обеспечивает водой и водоотведением еще и все село Криводановку. В этом году инженерная служба предприятия закончила масштабную реконструкцию системы водоснабжения: обновили 2,2 км магистральных коммуникаций. Реконструкция помогла решить проблему водоснабжения для многих жителей села. Стоимость проекта составила 17,5 млн руб.







— Хотя с прогнозами развития бизнеса и планами сейчас крайне сложно на фоне общей неопределенности, тем не менее — какие цели и задачи ставятся перед предприятием по крайней мере в ближайшей перспективе?



— Все начатые инвестпроекты, о которых я выше уже подробно рассказала, актуальны, и мы будем стремиться их завершить, несмотря на санкции, уход с российского рынка части поставщиков и другие сложности. Кудряшовский свинокомплекс был и остается лидером производства свинины в регионе, доля предприятия — более 93%, и мы намерены ее увеличивать.



— Мы знаем, что вы пришли на предприятие в непростое время, в момент беспрецедентных претензий со стороны контрольно-надзорных органов. Это повлияет на планы предприятия и взаимодействие с проверяющими?



— Мы столкнулись с претензиями контрольно-надзорных органов по ситуации в Колыванском районе. По итогам проверки необходимы изменения подходов к работе с продуктами жизнедеятельности животных. Поэтому одна из моих задач — взаимодействие с надзорными ведомствами и формирование дальнейших планов предприятия с учетом замечаний специалистов. Я намерена совместно с контрольно-надзорными органами и правительством Новосибирской области найти решения, которые позволят предприятию работать, выпускать продукцию и не давать повода для претензий проверяющих.



До выработки такого решения модернизация Криводановской площадки остановлена. Рассчитываю, что совместно со специалистами соответствующих органов мы в короткое время такие решения найдем, а компания «Сибагро» готова их реализовывать.







— Вы несколько раз упомянули о проекте реконструкции первой производственной очереди в Криводановке. Расскажите о проекте поподробней.



— Первая очередь свинокомплекса в Криводановке — старейший производственный объект, включающий четыре свиноводческих комплекса. Он был построен 50 лет назад, и амортизация его производственных мощностей достигает 30%. Компания «Сибагро» планировала провести модернизацию площадки еще в 2019 году, но перенесла ее до завершения третьей очереди в Колывани.



Проект предполагает ремонт и реконструкцию всех основных производственных помещений: демонтаж и полную замену внутреннего слоя бетона, снос старых систем навозоудаления, установку нового станочного оборудования и современной системы микроклимата, а также санацию с полной заменой животных, включая маточное стадо.



Это очень дорогостоящий проект, поскольку производство фактически на год останавливается, а дополнительно к инвестиционным затратам на реконструкцию и переоборудование мы продолжаем нести все затраты по ФОТ, поскольку сохраняем рабочие места для сотрудников и выплачиваем им зарплату. Первый этап оценивается в 0,5 млрд руб.



Мы начали его реализацию в марте этого года, но сейчас вынуждены были все работы остановить. Тем не менее сокращение животных идет по графику, в январе завершится. Пока не могу сказать, когда мы возобновим работы на этой площадке, надеюсь — в самое ближайшее время.



При этом вторая и третья очереди продолжают работать в штатном режиме. Это позволяет сохранять объемы производства продукции на стабильном уровне.



Галина Иртуганова

Профессиональный опыт: более 14 лет работает в структуре компании «Сибагро», занимала должности главного бухгалтера, заместителя директора по экономике и финансам на предприятиях в Томске, Красноярске и Белгороде.



С ноября 2022 года — директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро».

