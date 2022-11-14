В агрогенетику ради будущего: полуфинал конкурса «Иннагрика» прошел в Воронеже

«Иннагрика»

10-12 ноября 2022 года в Воронеже состоялся полуфинал Первого всероссийского конкурса по агрогенетике для старшеклассников «Иннагрика». Почти 200 школьников со всей страны приняли участие в интеллектуальных соревнованиях и презентовали решения кейсов в области генетики, селекции и биоинформатики

Мероприятие прошло на площадках Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I и регионального образовательного центра «Орион» при поддержке правительства Воронежской области.



Перед поездкой в Воронеж школьники, победившие в отборочном туре, прошли обучение, включающее подходы и методы к решению задач в области генетики и селекции, под руководством ведущих ученых, а также сделали презентации собственных работ.







Соревнования включали в себя решение кейсов и выполнение лабораторных заданий, учитывающих реальные задачи аграрных холдингов России и сформированных ведущими учеными ключевых профильных научных центров.



«Конкурс посвящен одному из наиболее интересных и перспективных направлений в сельском хозяйстве — агрогенетике. У Воронежской области немало достижений в сельском хозяйстве, и мы рассчитываем продолжать интенсивное развитие АПК, в том числе за счет применения новаций и научных разработок. Для этого нам и всей стране крайне необходимы современно мыслящие специалисты, которые будут генерировать перспективные идеи и делать прорывные открытия», — отметил губернатор Воронежской области Александр Гусев.



После активной командной работы в учебных аудиториях и лабораториях конкурсанты посетили центр биотехнологических исследований ВГАУ, где на практике познакомились с работой ученых-генетиков. Старшеклассники получили возможность самостоятельно сделать секвенирование ДНК, провести ПЦР и исследовать бактериологический материал.







Итогом полуфинала стала защита решенных кейсов перед экспертным жюри, по итогам которой 12 команд из 32 прошли в финал. Все участники полуфинала получили сертификаты и призы.



«Надеемся, что эти несколько дней в столице Черноземья ребята запомнят надолго как одну из первых ступеней своего профессионального пути. Мы признательны за поддержку правительству Воронежской области и Воронежскому ГАУ за призы для полуфиналистов и победителей конкурса», — прокомментировал руководитель дирекции развития агро- и биотехнологий компании «Иннопрактика» Владимир Авдеенко.



Участники, прошедшие в финал, продолжат встречаться в онлайн-формате со своими менторами, чтобы подготовиться к итоговому мероприятию, которое пройдет в декабре 2022 года в Нижнем Новгороде. Победителей конкурса будут ждать награды: дополнительные баллы при поступлении в вузы — соорганизаторы конкурса, гранты на обучение и участие в стипендиальных программах, а также стажировки на площадках партнеров конкурса и ценные призы.

