Иван Панин: «CHUVA: больше чем просто ребрендинг»

ГК «МегаМикс»

В конце 2021 года группа компаний «МЕГАМИКС» приобрела активы чувашского птицеводческого агрохолдинга. Сразу после сделки в компании анонсировали новый курс развития. Изменением, заметным покупателю в первую очередь, стал ребрендинг. В результате него продукция предприятия получила новое имя — CHUVA. Генеральный директор агрохолдинга Иван Панин рассказал об этапах преобразований и дальнейших планах в составе ГК «МЕГАМИКС»

Создать бренд

— Иван Алексеевич, чем была продиктована необходимость ребрендинга и почему при выборе названия CHUVA решили сделать ставку на региональную специфику?



— Решение о ребрендинге было одним из этапов перехода в сегмент продукции более высокого качества. Новый облик задумывался как инструмент для успешного продвижения.



Создатели бренда CHUVA вдохновились богатой историей, культурой и традицией Чувашии. Так появился новый бренд. Его имя созвучно с названием республики, а логотип стилизован под национальную вышивку. В нем голубой, белый, зеленый цвета символизируют постулаты обновленного производства: свежесть, натуральность и экологичность, красный — традиционный цвет национальных мотивов, а желтый означает солнце, источник жизни.



В итоге нам удалось связать бренд CHUVA с местом его происхождения — Чувашской Республикой. Для местных потребителей он олицетворяет продукт, произведенный на родной земле, а за пределами Чувашии становится символом продукции самобытного российского региона.



— В планах компании — вывод на рынок новых наименований продукции. Расскажите подробнее о них.



— Специально для бренда CHUVA мы начали разрабатывать новые продукты. Уже вывели на рынок крылья в маринаде «Аджика», бедро в маринаде «Кавказский», тушку в маринаде «Томатный с зеленью», цыпленка табака и многие другие полуфабрикаты. Все они отличаются высоким качеством и получают хорошие отзывы покупателей.



Отдельно хочется сделать акцент на торговой марке «CHU Шеф». Полуфабрикаты под этой маркой — голень в панировке и стрипсы — показали отличный результат на региональном и федеральном этапах конкурса «100 лучших товаров России».



Под специальной торговой маркой «CHU мячики» в ближайшее время на полках магазинов появятся шарики, митболы и тефтели из куриного мяса.



Получить вкусный и полезный продукт



— В этом году продукция CHUVA удостоена золотых медалей по итогам дегустационного конкурса на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень». В чем секрет такой высокой оценки?



— На этот конкурс мы представили тушку цыпленка-бройлера и баварские колбаски. Секрет их отличного вкуса прост — высокое качество исходного сырья.



При выращивании птицы мы не используем стимуляторы роста и антибиотики, а основу рациона цыплят составляет зерно, выращенное на наших полях. В этом отношении вхождение холдинга в группу компаний «МЕГАМИКС» сыграло значительную роль. Специалисты «МегаМикс», более 20 лет работая с кормами и премиксами, хорошо знают, как важен для качества мясного продукта сбалансированный рацион поголовья. Корма и кормосмеси должны не только включать отборные компоненты растительного и животного происхождения, но и правильно обрабатываться перед упаковкой и правильно храниться.



— Мясные изделия CHUVA не содержат ароматических и Е-добавок, ГМО и усилителей вкуса. Как удается получить гармонию пользы и вкуса?



— Сегодня многие покупатели придерживаются культуры питания, заботясь о здоровье — своем и близких. Поэтому наши технологи, чтобы выпустить одновременно вкусный и полезный продукт, постоянно экспериментируют со специями и их сочетаниями. Натуральные вкусоароматические композиции придают яркий вкус изделиям и вместе с этим безусловно полезны для здоровья. В итоге наши покупатели получают 100% натуральный мясной продукт с непревзойденным вкусом.



— Чем это подтверждается?



— Как раз недавно натуральность наших продуктов подтвердили сертификацией «Халяль» и «ЭКО-продукт». Покупатель выбирает из множества товаров на полке магазина. Наша задача — показать, что мы лучше уже при первом зрительном знакомстве.



Для покупателей знаки «Халяль» и «ЭКО-продукт» — отличительные знаки качества. За этой маркировкой — важные принципы покупателей. На качество «Халяль», кстати, при выборе ориентируются не только мусульмане, но и приверженцы ЗОЖ, независимо от религии.



В нашей стране, где примерно каждый седьмой житель исповедует ислам, а каждый восьмой ведет здоровый образ жизни, получение этих сертификатов — уверенный шаг к расширению рынка сбыта. Мы планируем, что и экспортные направления тоже получат новый импульс для развития.







Достигать высоких показателей производства в новых условиях

— Иван Алексеевич, на момент покупки ГК «МЕГАМИКС» птицекомплекс производил ежегодно 30 тыс. т мясопродуктов. Вырос ли этот показатель в 2022 году?



— По итогам 2022 года мы планируем увеличить производство нашей продукции из мяса на 11% и достигнуть уровня в 33,3 тыс. т мясопродуктов. В 2023 году мы намерены продолжить наращивание объема производства и увеличить его до 38 тыс. т.



— По вашей оценке, влияет ли на производственные показатели ограничение поставок оборудования из Европы? Способны ли заменить его аналоги из азиатских стран? Возможно ли импортозамещение в этой сфере?



— Модернизацию производства трудно проводить без европейского оборудования. В качестве альтернативы мы рассматриваем различные варианты, в том числе азиатские компании. Решения принимаем исходя из цены и качественных характеристик оборудования. Приобретение импортного оборудования — это реальность в краткосрочной и среднесрочной перспективах. В долгосрочной же перспективе мы видим, что заместить импортные поставки птицеводческого и мясоперерабатывающего оборудования смогут российские производители.



— За четыре месяца 2022 года агрохолдинг CHUVA экспортировал продукции на сумму свыше 200 млн руб. и вошел в топ-10 экспортеров России среди сельхозпредприятий. В какие страны осуществляете поставки, есть ли планы их увеличения?



— Основной объем нашего экспорта идет в Китай. В дальнейшем мы настроены увеличить его еще на 15% за счет улучшения производственных показателей. Для этого у холдинга есть все необходимое — собственная кормовая база, производственные площади, современное оборудование.







Обновлять оборудование и технологии

— Что из материальных активов уже удалось существенно улучшить?



— В этом году пробурили две скважины для охлаждения сырья на заводе по убою и переработке птицы. Планируем запустить камеру хранения замороженной продукции и вторую камеру шоковой заморозки.



Чтобы повысить биобезопасность, приобрели оборудование для мойки птичников горячей водой.



Экспериментально для снижения теплового стресса у птицы в летний период установили охлаждающие панели, или ПЭД-кулинг, на двух корпусах выращивания бройлеров.



Для направления растениеводства приобрели сеялку, борону, опрыскиватель, плуг, зерноочиститель. Чтобы доставлять сырье для производства комбикормов по железной дороге, восстанавливаем пути на Алатырском комбикормовом заводе.



— Среди активов агрохолдинга — инкубатор. Планируется также строительство репродуктора второго порядка с корпусами ремонтного молодняка и родительского стада. Когда можно ожидать реализации этого проекта?



— Строительство репродуктора второго порядка по-прежнему в планах агрохолдинга, поскольку это очень важное звено в создании производства полного цикла. Возможно, обстоятельства повлияют на сроки, но мы надеемся, что до 2025 года проект будет воплощен в жизнь.



— Какие цели были у агрохолдинга на 2022 год? Удалось ли их достичь?



— Основная наша цель остается неизменной — повышение эффективности работы подразделений нашего холдинга и всей группы компаний «МЕГАМИКС».



Это удается реализовать в том числе за счет увеличения производительности труда и маржинальности продукции. В уходящем году мы сделали ряд существенных шагов в этом направлении. Например, заменили полуавтоматическую линию филетирования AMF-BX компании Stork на автоматизированную Mахimа 2.0 компании Foodmate. Установили конвейер доработки филе и фасовочный конвейер для его сортировки, укладки и подачи на линию упаковки. Провели полный апгрейд сепаратора для производства рецептурного фарша, включая Z-образный конвейер подачи сырья, увеличенный бункер фаршесмесителя, льдогенератор и станцию дозирования на двух операторов.



Благодаря установке вакуумной упаковочной машины Henkelman Polar 2-95 Seall 1-2 увеличились объемы производства продуктов в маринаде в два раза.



За счет приобретения оборудования по производству формованных полуфабрикатов, в том числе котлет с начинкой и вакуумного шприца, теперь полностью автоматизировано производство котлетной группы, расширен ассортимент и увеличен объем производства.



Спустя год после сделки по покупке активов нашего холдинга можно резюмировать, что ГК «МЕГАМИКС» осуществила успешный запуск новой торговой марки CHUVA. И этот процесс однозначно больше чем просто ребрендинг. Это старт больших изменений в нашей компании. Многолетний опыт, накопленный «МегаМиксом» за годы в агропромышленном бизнесе, я уверен, позволит продвигать продукцию нашей компании на внутреннем и зарубежных рынках.

