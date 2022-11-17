«Группа компаний АГРОЭКО»

Состоялся рабочий визит на мясоперерабатывающее предприятие АГРОЭКО в Павловском районе заместителя председателя Государственной Думы Российской Федерации Алексея Гордеева, губернатора Воронежской области Александра Гусева, председателя правления Россельхозбанка Бориса Листова и генерального директора Национального союза свиноводов России Юрия Ковалева, а также представителей агробизнеса Воронежской области

В конференц-зале мясоперерабатывающего предприятия председатель совета директоров Владимир Маслов выступил перед гостями с приветственным словом и презентацией. «Мы заканчиваем формирование свиноводческого кластера полного цикла, поэтапно начинаем вводить мясоперерабатывающее производство в эксплуатацию. На данный момент запущена первая очередь — цех убоя, налажена реализация полутуш. Наша компания трансформируется, переходя из оптового рынка на рынок потребительский. Если в 2021 году 80% наших продаж приходилось на живых животных, то к 2024-му планируем довести долю реализации упакованной свинины до 54%», — отметил глава холдинга Владимир Маслов.



Строительство мясоперерабатывающего предприятия АГРОЭКО началось еще в 2019 году, а инвестиции составили 15,1 млрд руб. После выхода на полную мощность производство будет перерабатывать 3,8 млн голов в год, или 600 голов в час, а реализация готовой продукции превысит 300 тыс. т. На сегодняшний день на производстве уже трудоустроены более 1000 человек, а с выходом на полную загрузку здесь будут работать более 3500 человек.







В настоящее время в строй введена первая очередь — цех предубойного содержания и убоя. Впереди — запуск цехов обвалки и потребительской упаковки. Открытие всего предприятия запланировано на 2023 год. Производственный комплекс станет одним из крупнейших в России по объемам и самым передовым по использованию инновационных технологий и автоматизации.



«АГРОЭКО за 13 лет смогла стать одним из крупнейших игроков в свиноводческой отрасли не только в стране, но и в мире. Уверенно зашли в оптовый рынок и заняли прочные позиции, — отметил в ходе своего выступления заместитель председателя Государственной Думы Алексей Гордеев. — С такими технологиями, возможностями, командой, опытом и профессиональным подходом АГРОЭКО займет достойное место на полках магазинов и завоюет доверие потребителей. Компания использует самые последние и инновационные технологии на всех этапах производства, поэтому ей удается добиваться качественного продукта на каждом этапе».







После заседания для делегации провели экскурсию по производству. Гости осмотрели готовящиеся к запуску цеха обвалки, потребительской упаковки. Первыми смогли оценить продукцию, которая вскоре появится на полках магазинов.



«Для нас АГРОЭКО - образец и пример эффективного бизнеса. Мясоперерабатывающий проект АГРОЭКО является якорным для территории социально-экономического развития в Павловске, — сказал губернатор Воронежской области Александр Гусев. — Компания не только создает новые рабочие места, но и благодаря синергетическому эффекту сюда удается привлекать все больше и больше инвесторов».



На предприятии применяются технологические решения последнего поколения, что позволяет выпускать безопасную, экологически чистую свинину стабильно высокого качества. Мощности предполагают выпуск около 300 наименований упакованной продукции. Основными покупателями станут сетевые операторы и переработчики.



Большинство свинокомплексов холдинга расположено в радиусе 200 км от перерабатывающего предприятия, благодаря этому логистика с фермы составляет не более трех часов. После приемки животные 2,5 часа содержатся в специальной зоне для снижения стресса: здесь установлены теплые полы, специальная система регулировки влажности воздуха, поддерживается определенная температура и микроклимат. Это позволяет существенно сократить уровень стресса животных после перевозки. Процесс убоя происходит максимально гуманно: животных усыпляют. Это позволяет сохранить вкусовые качества мяса и внутренние органы в целости.



Благодаря роботизированным участкам разделки достигается стандартизация готового продукта — полутуши имеют одинаковый ровный распил. Категория полутуш определяется автоматически с помощью специализированной системы «АВТОФОМ».







Цех обвалки станет самым многочисленным участком предприятия по количеству персонала, занятого в производственном процессе. Благодаря роботизированному конвейеру и линиям вертикальной обвалки происходит минимальное воздействие на мясо, что сохраняет его качественные характеристики.



Для работников мясоперерабатывающего предприятия АГРОЭКО создаются все условия для комфортной работы. Сотрудникам предоставляется рабочая одежда, ткани которой тестируются и отбираются специалистами компании. Корпоративный транспорт доставляет на производство жителей из населенных пунктов в радиусе 80 км от предприятия.



Для иногородних сотрудников построено общежитие на 170 жильцов и пятиэтажный жилой дом на 75 квартир. В 2023 году запланировано возведение еще одного дома на 75 квартир. У работников будет возможность приобрести жилье в собственность за 10% от себестоимости при условии работы в компании от 5 лет, а после 10 лет — за 1% от себестоимости.



В распоряжении сотрудников — бесплатное питание в корпоративной столовой, мясо по льготным ценам, возможность обучения за счет работодателя, доплаты за стаж и даже за родство: члены одной семьи здесь получают дополнительную мотивацию. В компании особое внимание уделяется и здоровому образу жизни, поэтому для сотрудников прямо на предприятии функционирует спортивный зал.

