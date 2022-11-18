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Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Приглашаем посетить День цифрового сельского хозяйства

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Приглашаем посетить День цифрового сельского хозяйства
«ГЕОМИР»
Приглашаем посетить День цифрового сельского хозяйства
«ГЕОМИР»

2 декабря в Москве компания «ГЕОМИР» организует главное событие этой зимы по цифровым технологиям для сельского хозяйства — «День цифрового сельского хозяйства»

На конференции вы узнаете, как внедрить цифровую систему учета выполненных работ и расхода ТМЦ, автоматический скаутинг, аналитику данных, автоматический контроль работы техники, упростить подготовку данных для ФГИС «Зерно», а также многое другое.

Спикеры конференции — представители хозяйств, практики, которые прошли путь от идеи до полного внедрения цифровых сервисов в свой бизнес.

Цель конференции — обмен опытом внедрения и применения цифровых решений в растениеводстве. 

Здесь вы сможете узнать, как в кратчайшие сроки начать использовать цифру для повышения эффективности бизнеса и какие из технологий реально работают и дают результат.

Также на конференции будут разыграны беспилотные летательные аппараты и другие призы общей стоимостью более 5 млн руб., что позволит оптимизировать начальные затраты на внедрение новых технологий.

В программе конференции такие темы, как:

  • Анонс новинок в облачном сервисе «История поля».

  • Как правильно организовать внедрение цифровых технологий в своем хозяйстве.

  • Стратегический и операционный алгоритм планирования производства.

  • Как связать осмотры полей с остальными производственными процессами.

  • Умный агроскаутинг с помощью дронов.

  • Датчики мониторинга техники, новые кейсы и оборудование.

  • Системы контроля высева, удаленный контроль за севом.

  • Организация ситуационного центра для контроля за производственными процессами.

  • Как автоматизировать учет топлива в хозяйстве.

  • Ведение кадастрового учета в хозяйстве.

  • Схема интеграции данных оперативного учета с 1С.

  • Применение беспилотников для оценки земель.

  • Новые мультиспектральные камеры для беспилотников, какие преимущества они дают.

  • Сравнение дронов для обработки полей.

  • Аналитика данных с помощью BI-систем.

  • Эффективное применение метеостанций.

  • Как подготовить кадры к внедрению цифровых технологий.

Подать заявку на участие в конференции можно на сайте.

Компания «ГЕОМИР» является разработчиком облачного сервиса «История поля» для управления сельскохозяйственным производством, к которому на текущий момент подключены хозяйства с общим земельным банком более 10 млн га.

«ГЕОМИР» 

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