Приглашаем посетить День цифрового сельского хозяйства

2 декабря в Москве компания «ГЕОМИР» организует главное событие этой зимы по цифровым технологиям для сельского хозяйства — «День цифрового сельского хозяйства»
На конференции вы узнаете, как внедрить цифровую систему учета выполненных работ и расхода ТМЦ, автоматический скаутинг, аналитику данных, автоматический контроль работы техники, упростить подготовку данных для ФГИС «Зерно», а также многое другое.
Спикеры конференции — представители хозяйств, практики, которые прошли путь от идеи до полного внедрения цифровых сервисов в свой бизнес.
Цель конференции — обмен опытом внедрения и применения цифровых решений в растениеводстве.
Здесь вы сможете узнать, как в кратчайшие сроки начать использовать цифру для повышения эффективности бизнеса и какие из технологий реально работают и дают результат.
Также на конференции будут разыграны беспилотные летательные аппараты и другие призы общей стоимостью более 5 млн руб., что позволит оптимизировать начальные затраты на внедрение новых технологий.
В программе конференции такие темы, как:
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Анонс новинок в облачном сервисе «История поля».
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Как правильно организовать внедрение цифровых технологий в своем хозяйстве.
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Стратегический и операционный алгоритм планирования производства.
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Как связать осмотры полей с остальными производственными процессами.
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Умный агроскаутинг с помощью дронов.
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Датчики мониторинга техники, новые кейсы и оборудование.
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Системы контроля высева, удаленный контроль за севом.
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Организация ситуационного центра для контроля за производственными процессами.
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Как автоматизировать учет топлива в хозяйстве.
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Ведение кадастрового учета в хозяйстве.
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Схема интеграции данных оперативного учета с 1С.
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Применение беспилотников для оценки земель.
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Новые мультиспектральные камеры для беспилотников, какие преимущества они дают.
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Сравнение дронов для обработки полей.
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Аналитика данных с помощью BI-систем.
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Эффективное применение метеостанций.
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Как подготовить кадры к внедрению цифровых технологий.
Подать заявку на участие в конференции можно на сайте.
Компания «ГЕОМИР» является разработчиком облачного сервиса «История поля» для управления сельскохозяйственным производством, к которому на текущий момент подключены хозяйства с общим земельным банком более 10 млн га.