Приглашаем посетить День цифрового сельского хозяйства

«ГЕОМИР»

2 декабря в Москве компания «ГЕОМИР» организует главное событие этой зимы по цифровым технологиям для сельского хозяйства — «День цифрового сельского хозяйства»

На конференции вы узнаете, как внедрить цифровую систему учета выполненных работ и расхода ТМЦ, автоматический скаутинг, аналитику данных, автоматический контроль работы техники, упростить подготовку данных для ФГИС «Зерно», а также многое другое.



Спикеры конференции — представители хозяйств, практики, которые прошли путь от идеи до полного внедрения цифровых сервисов в свой бизнес.



Цель конференции — обмен опытом внедрения и применения цифровых решений в растениеводстве.



Здесь вы сможете узнать, как в кратчайшие сроки начать использовать цифру для повышения эффективности бизнеса и какие из технологий реально работают и дают результат.



Также на конференции будут разыграны беспилотные летательные аппараты и другие призы общей стоимостью более 5 млн руб., что позволит оптимизировать начальные затраты на внедрение новых технологий.



В программе конференции такие темы, как:



Анонс новинок в облачном сервисе «История поля».



Как правильно организовать внедрение цифровых технологий в своем хозяйстве.



Стратегический и операционный алгоритм планирования производства.



Как связать осмотры полей с остальными производственными процессами.



Умный агроскаутинг с помощью дронов.



Датчики мониторинга техники, новые кейсы и оборудование.



Системы контроля высева, удаленный контроль за севом.



Организация ситуационного центра для контроля за производственными процессами.



Как автоматизировать учет топлива в хозяйстве.



Ведение кадастрового учета в хозяйстве.



Схема интеграции данных оперативного учета с 1С.



Применение беспилотников для оценки земель.



Новые мультиспектральные камеры для беспилотников, какие преимущества они дают.



Сравнение дронов для обработки полей.



Аналитика данных с помощью BI-систем.



Эффективное применение метеостанций.



Как подготовить кадры к внедрению цифровых технологий.



Подать заявку на участие в конференции можно на сайте .



Компания «ГЕОМИР» является разработчиком облачного сервиса «История поля» для управления сельскохозяйственным производством, к которому на текущий момент подключены хозяйства с общим земельным банком более 10 млн га.

