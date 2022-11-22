Перспективы глубокой переработки зерна обсудили на форуме «Грэйнтек-2022»

«Грэйнтек-2022»

На днях завершили работу форум и выставка «Грэйнтек-2022». 16-17 ноября 2022 года специалисты отрасли обсудили практические аспекты глубокой переработки зерна и сахарной свеклы как для производства продуктов питания и кормов, так и для других биотехнологических продуктов с высокой добавленной стоимостью

Компании-производители, переработчики, поставщики оборудования и технологий, ведущие независимые эксперты и научно-исследовательские организации посвятили время обмену информацией, генерации идей, выработке последующих решений в связи с существующими в настоящий момент вызовами и перспективами биоиндустрии в России, в дружественных странах и мире в целом.



Рекордные урожаи, сложившаяся рыночная конъюнктура, государственная политика поддержки сельского хозяйства, а также меры ограничения экспорта, значимость импортозамещения незаменимых, жизненно важных продуктов, создание прорывных промышленных технологий стали наиболее актуальными темами международного форума.



Президент Российской биотопливной ассоциации (РБА) Алексей Аблаев напомнил основную мысль форума: производство аминокислот, витаминов, кормовых добавок, биотоплива позволяет сельхозпроизводителю избавиться от сезонности производства, дает возможность производить продукты с высокой добавленной стоимостью и получать стабильный доход, в том числе в условиях перепроизводства зерна или сахарной свеклы. Из-за потепления уже к 2050 году урожайность на широте Москвы может вырасти на 20 ц/га.



В ходе дискуссии участники форума пришли к согласию, что в данный момент ситуация в отрасли и на рынке сложилась крайне противоречивая, с высокой степенью неопределенности, рисков и непредвиденных расходов. С другой стороны, более дальние горизонты планирования вполне перспективны, а также уже сейчас можно использовать возможности увеличения экспорта в страны-партнеры.







Так, специалист Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко подтвердила прогнозы: валовой сбор зерна в 2022-м будет рекордно высоким на фоне роста урожайности в ЦФО и в Поволжье. Независимый эксперт Марина Сидак также представила свое видение перспектив развития рынка глубокой переработки сельскохозяйственного сырья в современных санкционных условиях. А Владимир Авдеенко из компании «Иннопрактика» представил уже подтвержденные данные по рынку биопродуктов для сельского хозяйства. По его словам, рынок биотехнологий России для сельского хозяйства уже в 2020 году составил $0,55 млрд. Компания FEEDLOT, первое российское специализированное агентство по предоставлению информационных и аналитических данных кормового рынка, в лице Любови Савкиной уточнила данные по кормовым аминокислотам и витаминам, производимым путем ферментации, а именно объемы импорта, тенденции и перспективы для замещения отечественными продуктами. Меж тем Екатерина Михалева из Strategy Partners считает, что не только импортозамещение и внутреннее потребление имеют явные тенденции к росту, но значительно возрастает экспортный потенциал продуктов глубокой переработки зерна. Уже к 2025 году производство лизина в России может достигнуть более 200 тыс. т за счет реализации заявленных проектов, а внутреннее потребление увеличится до 190 тыс. т. Экспортный потенциал российского лизина при этом может составить от 30 тыс. т; более того, появится возможность конкуренции с китайским лизином на экспортных рынках. Владимир Шафоростов из той же компании рассказал о перспективах развития рынка биоразлагаемого пластика. Представители компаний «Рустарк», «Донбиотех», «Промбит» сообщили актуальную информацию о состоянии и развитии своих проектов по глубокой переработке зерна. Развернутые доклады ученых из Курчатовского института, МИФИ, МГУ дали представление о современных биотехнологиях и готовых к коммерциализации продуктах, таких как лимонная и молочная кислоты, каротиноиды и многие другие.



Очень сильной была программа технического семинара «ГрэйнЭксперт», где обсуждались тонкости глубокой переработки зерна, производства спирта и промышленной ферментации: запуск и эксплуатация завода. Представители российской науки — как носители авторитетных имен, так и молодые ученые — показали собравшимся впечатляющие и перспективные достижения: результаты своих исследований, НИОКР, практически применимые в промышленности идеи.



Участники форума также поздравили коллег, занятых в производстве сахаров, с 220-летним юбилеем сахарной отрасли в России.



Форум ежегодно проводится для дальнейшего развития государственных программ, усиления позиции, рыночных возможностей отечественных производителей и переработчиков, налаживания сотрудничества между ними и ведущими научными объединениями страны, с зарубежными партнерами.



В следующий раз участники отрасли глубокой переработки зерна, сахарной свеклы и промышленных биотехнологий соберутся на форуме «Грэйнтек-2023» в ноябре следующего года.



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