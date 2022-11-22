Более 190 ведущих игроков сельхозрынка соберутся на выставках «Интерагромаш» и «Агротехнологии»

«ДонЭкспоцентр»

С 1 по 3 марта 2023 года в «ДонЭкспоцентре» состоится агропромышленный форум юга России, одно из самых крупных и профессионально ориентированных мероприятий в аграрной сфере Донского региона. В рамках проекта будут работать выставки «Интерагромаш» и «Агротехнологии»

Форум станет местом, где соберутся более 190 компаний из разных регионов России и Беларуси. Они представят свою продукцию, проведут презентации современной сельскохозяйственной техники, инновационных разработок и новейших технологий в сфере АПК.



Среди участников такие известные бренды, как «Альтаир», «Ростсельмаш», «Еврохим», «БиоАгроСервис», «Уралхим», «Щелково Агрохим», «ФосАгро-Дон», «АгроЭкспертГруп», фирма «Август», ТД «Агротехник», «Беларусюгсервис», «ТВК Южный», «Паритет Агро» и другие. Впервые в проекте примут участие компании «Технология МО», Biotence, «РусАгроСеть», «КонокоОйл», «ПК Тисо».



На выставке «Интерагромаш» будет представлен весь спектр техники для работы на земле: тракторы, комбайны, кормоуборочная и почвообрабатывающая техника, посевные и погрузочные машины, оборудование для внесения удобрений и защиты растений.



Выставка «Агротехнологии» включает в себя широкий выбор агрохимической продукции: высокоэффективные средства защиты растений, удобрения, семена. А также большой ассортимент товаров для животноводства: оборудование и материалы для содержания животных и кормопроизводства.



В течение трех дней выставку посетят аграрии со всего юга России: владельцы, руководители и ведущие сотрудники фермерских хозяйств, представители региональных дилеров, молодые специалисты отрасли.



Важной частью мероприятия станет деловая программа с участием первых лиц аграрной отрасли Ростовской области. Именно на площадке форума в торжественной обстановке будет дан официальный старт сезона весенне-полевых работ. А также в программе — круглые столы, семинары и мастер-классы по различным темам в сфере АПК, разнообразные презентации и демонстрации от участников форума.



Генеральный спонсор форума — «Альтаир». Стратегический партнер — «Ростсельмаш». Партнер форума — «Еврохим». Спонсор путеводителя — «БиоАгроСервис».



Место проведения: «ДонЭкспоцентр», пр. М. Нагибина, 30.

Дата проведения: 1-3 марта 2023 года.



Анна Рязанцева, PR-менеджер ГК «ДонЭкспоцентр»

+7 (863) 268-77-47, pr1@donexpocentre.ru

