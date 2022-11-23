Современные микроскопы и интерактивная панель: «Август» оборудовал лабораторию для СтГАУ

«Август»

Крупнейший российский производитель пестицидов — фирма «Август» - подарил студентам Ставропольского государственного аграрного университета (СтГАУ) современную учебно-научную лабораторию защиты растений

Она оснащена микроскопами и другими инструментами, необходимыми для осуществления фитосанитарной диагностики и мониторинга сельскохозяйственных культур на предмет выявления вредных организмов. Для визуализации данных предусмотрено мультимедийное оборудование, которое также может использоваться для дистанционного обучения и проведения видеоконференций.



Учебно-научная лаборатория создавалась при содействии компании «Август» в рамках программы развития СтГАУ «Агроиннополис-2030», реализуемой в соответствии с программой стратегического академического лидерства «Приоритет-2030», целью которой является формирование в России к 2030 году более 100 прогрессивных современных университетов — центров научно-технологического и социально-экономического развития страны.



«Как ведущий отечественный производитель средств защиты растений, “Август” заинтересован в подготовке грамотных специалистов, ориентирующихся в современных технологиях земледелия, — отмечает глава представительства компании «Август» в Ставрополе Ануар Шебзухов. — Мы оказываем поддержку в оснащении учебных аудиторий аграрным вузам нашей страны. Образовательный процесс выходит на новый уровень, если студент имеет возможность еще в университете научиться пользоваться теми приборами и инструментами, с которыми он столкнется на производстве или в исследовательской деятельности. Применение новейших образовательных технологий позволяет преподавателям более полноценно вовлекать будущих специалистов в процесс обучения и стимулирует у них интерес к получению знаний. СтГАУ для нас является одним из флагманов успешной подготовки студентов, там обеспечивается качественное образование, соответствующее высоким требованиям современного сельскохозяйственного производства, и мы рады помогать вузу в этом».



Лаборатория оснащена микроскопами различного функционального назначения (в том числе с возможностью вывода изображения на экран), инструментами, необходимыми для выполнения фитосанитарного обследования сельхозкультур на предмет выявления вредных организмов (энтомологические сачки, рамки), а также для проведения защитных мероприятий (анемометры, pH-метры, кондуктометры-солемеры, средства индивидуальной защиты при работе с пестицидами). Кроме того, размещены методические пособия. Современная интерактивная панель позволяет применять средства визуализации учебного материала и организовывать видеоконференции.



На базе лаборатории уже проводятся практико-ориентированные занятия со студентами бакалавриата и магистратуры (направление «Агрономия») по диагностике болезней и вредителей сельскохозяйственных культур, а также по изучению биологической эффективности средств защиты растений.

