RUSEED на «ЮГАГРО-2022»: «Мы открыты для сотрудничества с новыми регионами»

RUSEED

Завершился первый день работы 29-й международной выставки «ЮГАГРО-2022», которая проходит в Краснодаре. В этом году в мероприятии впервые принимает участие компания RUSEED. Ее продукция уже хорошо известна аграриям из 20 регионов страны: гибридами засеяно 200 тыс. га.

RUSEED - отечественная инновационная семеноводческая компания, задачей которой является доведение российских сортов и гибридов масличных культур. Применение современного комплексного подхода позволило создать продукт высокого класса на основе селекционных достижений ученых ФГБНУ Федерального научного центра «Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур имени В.С. Пустовойта». Вся продукция включена в Государственный реестр селекционных достижений. Сорта и гибриды апробированы и допущены к использованию в производстве, а также обеспечивают высокий урожай. Качество отечественного производителя уже оценили агрономы в большинстве регионов ЮФО, Поволжья и Урала.







Генеральный директор RUSEED Антон Слащев: «Участие в выставке дает хорошую возможность укрепить деловые контакты, обменяться опытом с коллегами. Наш стенд популярен у посетителей, и мы с удовольствием рассказываем о компании и нашей продукции, консультируем, подбираем индивидуальные решения. Приятно видеть постоянных партнеров, также мы открыты для сотрудничества с новыми регионами. RUSEED стремится задавать новые стандарты для российского производства семян и менять отношение к российскому производителю. Такие амбициозные цели мы поставили и воплощаем».



В этом году у RUSEED и ВНИИМК имени В.С. Пустовойта объединенный стенд. Опытные агрономы совместно с учеными продолжают работу над импортозамещением в АПК — переходом на отечественные семена.







«ВНИИМК — наши крепкие партнеры. Коллаборация в рамках выставки позволяет максимально точно проработать каждую ситуацию и подобрать наиболее продуктивные семена гибридов и сортов масличных культур для любого региона. В своей работе мы стремимся использовать лучшие практики и оказывать услуги по высоким стандартам профессионализма и качества», - уточнил Антон Слащев.



Выставка «ЮГАГРО-2022» продлится в Краснодаре до 25 ноября. Стенд RUSEED и ВНИИМК D159 располагается в павильоне № 4.

