Челябинские аграрии узнали, как система управления вегетацией (CVS) повышает рентабельность производства

Салис Каракотов рассказал гостям семинара о способах повышения рентабельности производства при помощи продукции «Щелково Агрохим» «Щелково Агрохим»

18 ноября в Челябинске в отеле Radisson прошел семинар-презентация, где собрались руководители 40 ведущих агропредприятий области. Аграриям рассказали о положительном опыте возделывания российских гибридов подсолнечника, о выгодах комплексной системы защиты зерновых и масличных культур, о способах борьбы с засухой, а также вручили благодарственные письма от «Щелково Агрохим»

Мероприятие открыл генеральный директор «Щелково Агрохим» Салис Каракотов. Он рассказал гостям об инновациях «Щелково Агрохим» для экономически рентабельного сельхозпроизводства. Выступление гендиректора компании раскрыло несколько важных тем, связанных с новыми вызовами агросектору.



В первую очередь гендиректор обратил внимание гостей на производственный потенциал компании. В настоящее время «Щелково Агрохим» занимает 19% отечественного рынка ХСЗР, обрабатывая каждый 5-й гектар в России и производя более 130 зарегистрированных на территории страны продуктов. Производственные мощности и ассортимент позволяют компании реализовывать полноценную политику по импортозамещению в сфере ХСЗР.



«Щелково Агрохим» также успешно ведет селекционно-семеноводческую работу и предлагает современные сорта озимой пшеницы, сои, гибриды сахарной свеклы и подсолнечника. В Орловской области действует центр селекции и семеноводства мощностью до 20 тыс. т озимой пшеницы и сои. В Воронежской области работает завод по дражированию семян сахарной свеклы мощностью до 750 тыс. п. е. Компания также реализует семена яровой пшеницы, гречихи, гороха и кукурузы.



Еще один вызов, с которым сталкиваются современные полеводы, — рост среднегодовых температур и сокращение количества осадков в вегетационный период. Справиться с недостатком влаги реально, если использовать CVS — систему управления вегетацией культуры, разработанную учеными «Щелково Агрохим». Она включает в себя несколько этапов: использование качественного семенного материала, обработку семян современными препаратами, применение многокомпонентных инновационных гербицидов, фунгицидов пролонгированного действия, а также управление вегетацией листового аппарата. Последний этап подразумевает работу на усиление фотосинтеза (стимуляторы группы БИОСТИМ и органоминеральное удобрение ГУМАТ КАЛИЯ СУФЛЕР) и внесение микроэлементов (микроудобрения серии УЛЬТРАМАГ). Отметим, что Челябинская область ежегодно испытывает дефицит осадков, нивелировать который можно, своевременно обеспечивая культуру необходимыми элементами питания.



В заключение выступления Салис Каракотов рассказал о новинках ассортимента «Щелково Агрохим»: протравителях (ПРОТЕГО МАКС, МЭ; ГЕРАКЛИОН, КС); гербицидах (ЦЕНЗОР МАКС, МКЭ; РЕПЕР ТРИО, МД); фунгицидах (ЭЙС, ККР; ВИНТАЖ, МЭ), а также инсектицидах (БЕРЕТТА, МД и др.).



Особый упор спикер сделал на инновационных фунгицидах ЭЙС, ККР и ВИНТАЖ, МЭ.



ЭЙС, ККР — стробилуринсодержащий фунгицид в инновационной формуляции для защиты яровой и озимой пшеницы, а также ярового и озимого ячменя. Комбинация из трех действующих веществ из классов стробилуринов и триазолов позволяет препарату эффективно справляться с широким спектром грибковых заболеваний и оказывать длительный лечебный эффект, повышая качество зерна.



ВИНТАЖ, МЭ — системный фунгицид для борьбы с болезнями сахарной свеклы, льна масличного и других культур. Регистрацию препарат на основе дифеноконазола и флутриафола ожидает в 2023 году.





Руководители агропредприятий получили благодарственные письма от «Щелково Агрохим»



Следующая презентация была посвящена итогам трехлетних испытаний гибридов подсолнечника селекции «Актив Агро» в Челябинской области на базе КФХ «Березка». Старший научный консультант челябинского представительства Алексей Греков рассказал о результатах испытаний классических (Фрэя, Арэв, Базик, Даха) гибридов, а также гибридов, устойчивых к имидазолинонам (Бомбардир, Кречет) и сульфонилмочевинам (Карина). Они испытывались наряду с известными импортными и отечественными гибридами и по итогам не уступили, а в ряде случаев опередили лучшие образцы по урожайности и показателям качества. «С учетом того, что цена на посевную единицу импортного гибрида, как правило, превышает стоимость посевной единицы отечественного, при сопоставимых результатах нет смысла переплачивать», — сделал вывод выступающий.





Салис Каракотов в этот день поздравил с днем рождения представителя компании «Хлебинка» Елену Фомину



«Тема подсолнечника становится все более интересной аграриям области. С 2020 года посевы этой масличной культуры увеличились более чем в два раза, с 71,6 тыс. до 152,4 тыс. га. Это засухоустойчивая и рентабельная культура, и основная задача земледельцев сейчас для получения оптимальной доходности — выбрать подходящий гибрид, а также выстроить оптимальную схему защиты. Помимо пестицидов, в нынешних условиях комплекс защитных мер должен включать в себя и листовое питание, которое позволяет культурам противостоять засухе. Именно этот положительный опыт мы постарались донести до сельхозтоваропроизводителей на нашем семинаре», — уточнил глава челябинского представительства «Щелково Агрохим» Николай Зацарный.



Выступление старшего менеджера по продажам челябинского представительства Даниила Давлятшина раскрыло тему комплексной защиты зерновых и масличных культур в условиях области. Расчеты показали экономическую эффективность предложенных «Щелково Агрохим» схем в сравнении со схемами хозяйств на примере яровой мягкой и твердой пшеницы и льна масличного. Так, прибавка по урожайности яровой пшеницы с интенсивной схемой защиты «Щелково Агрохим» в компании «Хлебинка» в 2021 году составила 4,3 ц/га. На твердой пшенице в совхозе «Степной» удалось получить на 6,7 ц/га больше с комплексной «щелковской» схемой защиты, которая включила в себя микроудобрение УЛЬТРАМАГ КАЛИЙ. Прибавка по льну масличному в «щелковском» варианте составила от 2 до 4 ц/га с использованием микроудобрения УЛЬТРАМАГ МАСЛИЧНЫЙ.





В конце семинара гостей ждал праздничный ужин и вкуснейший торт



В завершение семинара Салис Каракотов и Николай Зацарный вручили благодарственные письма КХ Карсакбаев К. Б., совхозу Брединский, компаниям «Хлебинка», «Чебаркульская птица», СХПК «Беловский» и другим и пригласили гостей на праздничный ужин.



«Это очень правильная встреча. Здесь мы подвели итоги сезона, наметили планы на будущую посевную, да и просто получили положительные эмоции от общения с нашими постоянными партнерами, а также выразили им свою признательность за плодотворное сотрудничество. Надеемся, такие встречи станут регулярными», — поделился впечатлениями от семинара Николай Зацарный.

