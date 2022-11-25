Новые импульсы развития АПК дает выставка «ЮГАГРО-2022»

«Щелково Агрохим»

На выставке «ЮГАГРО-2022» компания «Щелково Агрохим» стала дистрибьютором семян ярового рапса, представила новые препараты для защиты подсолнечника, обозначила свои интересы в микробиологическом сегменте — и не только!

Сегодня в Краснодаре завершается Международная сельскохозяйственная выставка «ЮГАГРО-2022». Участие в ней приняла компания «Щелково Агрохим»: ее обновленный стенд был центром притяжения сельхозпроизводителей, ученых, представителей СМИ.



В этом году в одной из самых масштабных аграрных выставок России приняли участие 600 ведущих производителей и поставщиков сельхозтехники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеводческой сельхозпродукции. Со стороны «Щелково Агрохим» принимающей стороной было краснодарское представительство компании. Кроме того, на стенде присутствовали главы и специалисты ростовского, ставропольского, крымского, волгоградского, орловского, дальневосточного представительств. А на открытой площадке была представлена техника итальянских сеялок Mascar и опрыскивателей Projet, официальным дилером которой является «Щелково Агрохим».



По давней традиции участие в выставке принял генеральный директор компании, д. х. н., академик РАН Салис Каракотов. В первый день ее работы он был спикером пленарного заседания на тему «Сельское хозяйство в новой экономической реальности». При заполненном зале эксперты обсудили развитие отрасли в новых экономических условиях, а также федеральную и региональную поддержку аграриев.







В свою очередь, Салис Добаевич сообщил о том, что в октябре цены на средства защиты растений «Щелково Агрохим» снизились на 18-20%. Высвобожденные деньги он предложил реализовать в применении листовых подкормок. Также гендиректор компании сообщил о лидирующих позициях российских производителей ХСЗР на отечественном рынке пестицидов. По его словам, в 2021 году их продукция заняла 54% рынка, и по итогам нынешнего сезона эта цифра увеличится. «Растут в продажах все группы препаратов, но вызывает тревогу замедление роста применения фунгицидов. Фунгициды — главнейший ресурс дальнейшего роста урожаев. С появлением высокоинтенсивных гибридов и сортов защита от болезней становится все важнее», — отметил Салис Каракотов. Эксперты отрасли поддержали академика: по их общему мнению, удешевлять технологию производства нельзя!



После пленарной части Салис Каракотов и директор ФГБНУ «ФНЦ «Всероссийский НИИ масличных культур им. В. С. Пустовойта», академик РАН, д. с.-х. н. Вячеслав Лукомец подписали меморандум, по итогам которого в семенном портфеле «Щелково Агрохим» появился первый гибрид ярового рапса — Форпост КЛ. Компания сможет реализовывать его на территории России. Но особый интерес ожидается от регионов, где площади под высокомаржинальным рапсом увеличиваются стремительными темпами.



Особенностью сорта Форпост КЛ является его устойчивость к гербицидам на основе имидазолинонов. Кроме того, он характеризуется высокой урожайностью — до 43 ц/га, а также устойчивостью к ряду болезней. Возделывать его можно будет с использованием «щелковского» гербицида ИЛИОН, МД, в состав которого входят клопиралид и имазамокс.







Руководитель научно-консультационного отдела краснодарского представительства «Щелково Агрохим» Ирина Буря приняла участие в конференции ВНИИМК. Она представила участникам мероприятия новые препараты для защиты подсолнечника: фунгицидный протравитель МЕССЕР, МЭ, почвенный гербицид ВЕРСИЯ, МД, гербицид для подсолнечника, устойчивого к имидазолинонам, ГЕРМЕС ФОРТЕ, МД и ряд других препаратов, получивших регистрацию в текущем году или находящихся на ее последних этапах.



Состояние и перспективы органического земледелия, а также биологизацию агропроизводства обсудили на конференции, организованной ФГБНУ «ФНЦ биологической защиты растений». С докладом выступила директор по науке «Щелково Агрохим» Елена Желтова. Она представила присутствующим новые микробиологические препараты под «зонтичным» брендом «Биокомпозит»: это деструктор пожнивных остатков БИОКОМПОЗИТ-ДЕСТРУКТ и микробиологический фунгицид БИОКОМПОЗИТ-ПРО, Ж.



Выставка «ЮГАГРО-2022» закончила свою работу, но остались договоренности и соглашения, к которым пришли ее участники. Компания «Щелково Агрохим» получила положительную обратную связь от клиентов, и по итогам проведенных переговоров объемы продаж в хозяйствах-партнерах в новом, 2023 году будут расти.

