Новинки мирового машиностроения на «ЮГАГРО-2022» представила «Терра Групп»

«Терра Групп»

Молодой дилер сельхозтехники, компания «Терра Групп», выступила на международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО» с дебютом. Гостям и участникам выставки компания представила свое видение актуального для отечественного рынка предложения сельхозмашин, презентовав несколько из них российской аграрной аудитории впервые

Группа компаний «Терра Групп», дилер сельскохозяйственной техники, создана в 2020 году командой единомышленников с 20-летним опытом в сфере сельхозмашиностроения. К 2022 году дилер располагает восемью филиалами и ведет свою деятельность по продаже и комплексному послепродажному обслуживанию техники российских и международных брендов в областях Черноземья, Центральной России, Юга, Поволжья и Западной Сибири.



В выставке «ЮГАГРО» ГК «Терра Групп» принимала участие впервые. На стенде площадью более 375 кв. м компания экспонировала девять единиц сельскохозяйственных машин и оборудования, часть из которых являются новинками для российского рынка.



Так, 24-рядный междурядный культиватор Onyx французской Phenix Agrosystem был показан отраслевому сообществу впервые. Этот высокопроизводительный агрегат позволяет обрабатывать за сутки до 180 га (при ширине захвата 12 м), выдерживая заданную глубину независимо от рабочей скорости, а также имеет бесступенчатую регулировку междурядья от 12,5 см. При этом настройка ширины междурядья и глубины осуществляется при помощи всего пары ключей, что позволяет оперативно адаптировать культиватор под разные культуры. Дополнительная система камер позволяет распознавать рядок и смещать культиватор относительно трактора, исключая подрезание обрабатываемой культуры, а также снижая нагрузку на механизатора (нет необходимости сидеть вполоборота). К агрегату имеется широкая линейка рабочих органов. Кроме обработки посевов пропашных культур на скорости до 15 км/ч, эта техника также подходит для работы с зерновыми со скоростью до 18 км/ч. «Терра Групп» имеет право эксклюзивной дистрибуции этой техники на территории России. Машина уже доступна для заказа на предстоящий сезон.



В сегменте тракторов компания экспонировала новые модели турецкой марки Hattat (110 л.с.), а также китайских Shifeng (90 л.с.) и КАТ 3004 (300 л.с.).







Трактор Hattat Т4090 с 4-цилиндровым двигателем Perkins и гидравлическим насосом производительностью 56 л/мин. — разработка турецкой Hema Endustri A.S, одной из ведущих машиностроительных корпораций Турции, которая известна также производством деталей трансмиссии для таких всемирно известных тракторных брендов, как John Deere и AGCO. Использование известных комплектующих и узлов ставит этот трактор в один ряд со многими европейскими брендами. Энергосредства Hattat известны в Восточной Европе и, работая там на протяжении вот уже пяти лет, получили признание местных аграриев. На прошедшей выставке модель была представлена российскому отраслевому сообществу впервые, но уже доступна для заказов к весне 2023 года.



Трактор Shifeng может составить достойную конкуренцию наиболее широко применяемым в стране белорусским тракторам по цене и качеству исполнения работ. Партия этих энергосредств уже поступила на склады дилера.



Модель трактора КАТ 3004 оснащена двигателем 8,8 л с топливной системой Common Rail. На тракторе установлена механическая коробка XCMG, которая имеет 16 скоростей движения вперед и 4 — назад. Производительность гидравлической системы составляет 100 л/мин. Машина подойдет для выполнения широкого круга задач как в растениеводстве, так и животноводстве. Первая партия этих тракторов на сезон 2023 года уже поступила на склады «Терра Групп», налажена поставка запасных частей.



Линейку техники из Поднебесной на стенде компании «Терра Групп» дополнил самоходный опрыскиватель SOULUN, который может стать релевантной заменой ушедших с российского рынка некоторых моделей американских и европейских марок. В пользу этого говорит компоновка основных узлов и ходовая часть, идентичные хорошо известному «самоходнику» Case Patriot, а также оснащение машины гидравлическим насосом Dunfoss и двигателем Cummins (260 л.с.). Подвеска позволяет работать даже в условиях неровных полей и неприхотлива в обслуживании. Модель Suolun 3WG имеет полный привод и регулируемую ширину колеи 3,05-3,99 м с клиренсом 170 мм (с возможностью увеличения до 184 мм). Опрыскиватель комплектуется 5-секционными штангами с захватом 27 м (а также 28, 30 и в перспективе — 36 м) и развивает скорость до 36 км/ч. Имеются функции пофорсуночного и посекционного отключения, автоматического ведения штанги по высоте. Машина отличается высокой ремонтопригодностью, что особенно актуально для отечественного рынка в текущих условиях.



«Динамичный рост нашей компании пришелся на переломный для российского рынка сельхозтехники момент. Однако именно в молодости компании и ее свежем взгляде на бизнес мы видим главную заслугу в том, что команде быстро удалось адаптироваться к новым реалиям, наладить новые контакты с российскими, китайскими, турецкими, иранскими производителями сельхозтехники и оборудования и выстроить логистику, — рассказывает директор по маркетингу компании «Терра Групп» Олег Скобов. — Своим участием в выставке “ЮГАГРО” мы хотим показать, что команда “Терра Групп” не новички на рынке, мы способны удовлетворить спрос на технику со стороны клиентов в текущих условиях».



Помимо представленных на выставке брендов, компания «Терра Групп» реализует и обслуживает технику Kverneland, Gaspardo, «Пегас Агро», Liliani, «Брянсксельмаш», «Кировец», «Лидагропроммаш».

