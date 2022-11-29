Lidea держит курс на российское производство, стабильность и урожайность

Lidea

Французская компания Lidea, входящая в топ-10 мировых производителей семенного материала, приняла участие в международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО-2022» в качестве спонсора события и одного из экспонентов раздела «Агрохимическая продукция и семена», а также представила аграрному сообществу практические результаты применения технологий повышения урожайности полевых культур в рамках собственной конференции

Обеспечение российского АПК посевным материалом на сезон-2023 — одна из важных тем конференции компании Lidea, которая состоялась 23 ноября в рамках деловой программы «ЮГАГРО-2022». В компании отметили растущую роль собственного российского производственного комплекса «Танаис». Ожидается, что в будущем году предприятие произведет для рынка России 1 млн п.е. семян кукурузы и подсолнечника. По прогнозам представителей компании, процесс собственного производства семян родительских линий позволит уже к 2025 году довести объем коммерческих семян подсолнечника и кукурузы, выращенных на основе первичного российского семеноводства, до 55%.



Современная селекция ставит перед собой задачу способствовать сохранению генетического потенциала высокоурожайных гибридов сельхозкультур в условиях возрастающего давления биотических и абиотических стрессов, а также усиливающейся волатильности климата. Так как критически важным для формирования урожая является начальный этап вегетации, одним из передовых решений в современном семеноводстве признаны различные технологии обработки семян. На конференции был представлен инновационный инструмент для надежной защиты семян и сохранения генетического потенциала культуры компании Lidea — обработка BOOST&GO. Исследования подтвердили эффективное влияние обработки BOOST&GO на высеваемость семян (в том числе экономию посевного материала кукурузы до 5%) и на урожайность. Так, более чем в половине опытов на кукурузе прибавка составила 4%, в 25% — до 10%, а в 21% опытов — превысила 10%. Возврат инвестиций составил 3 000 руб./га при стоимости обработки 700 руб./п.е. и средней прибавке урожайности 3-4 ц/га.







Компания Lidea активно развивает селекцию масличного подсолнечника, по продажам которого в России занимает четвертое место с долей рынка 13%. В своих разработках Lidea делает ставку на гербицидные технологии и генетическую устойчивость к таким лимитирующим факторам, как ржавчина, ЛМР, вертициллез, заразиха. Из представленных на выставке новинок гибрид Оазис КЛП, зарегистрированный в 2022 году и предназначенный для интенсивных хозяйств и технологии Clearfield Plus®, обладает высокой устойчивостью к заразихе, а также толерантен к ЛМР и другим заболеваниям. Уже по первому году новинка успела показать одни из лучших результатов урожайности в самых разных регионах (средний результат в опытах — свыше 30 ц/га).



За прошедший год компания увеличила свое присутствие на российском рынке кукурузы до 5% и вошла в пятерку крупнейших европейских поставщиков данной культуры. В селекционной линейке Tropical Dent® Lidea представила две новинки — Мидгард (ФАО 210) и Миледи (ФАО 340). Гибрид Мидгард в опытах первого года показал среднюю урожайность 55-90 ц/га, что составляет плюс 10-20% к среднему по опыту на богаре. Результаты гибрида Миледи показали прибавку 20-50% к среднему по опыту и потенциал урожайности выше 150 ц/га в условиях юга России на поливе.



Развивая направление кукурузы на силос, Lidea запустила в 2022 году инновационный проект DUO SILO в ряде хозяйств Рязанской, Белгородской, Воронежской областей и Алтайского края с общим содержанием фуражных коров около 3 000 голов. В компании уверены, что, повышая качество объемистых кормов (из которых кукурузный силос — основной ингредиент рациона КРС в большинстве регионов России), можно эффективно влиять на маржинальность молочного животноводства. Технология подразумевает единовременный высев двух гибридов кукурузы в соответствии с рекомендованной схемой, что обеспечивает равномерное смешивание зеленой массы в процессе уборки непосредственно в поле. Полученный силос сбалансирован по скорости расщепления крахмала и клетчатки в рубце. Данный баланс обеспечивает поддержание оптимального уровня pH, что снижает риск возникновения ацидоза. Рубец здоровее — прибыль выше. Проведенные производственные испытания показывают, что в сравнении с контролем прибавка молока при внедрении DUO SILO в среднем по опыту составляет 1,8 кг на голову в день, а в одном из хозяйств участников проекта прибавка достигла 3 л на дойную корову.







Как отметили на конференции, глобальные климатические изменения и селекционные разработки способствуют распространению кукурузы в северных направлениях, тогда как аграриям юга из-за частоты засушливых лет приходится искать новые маржинальные культуры. Одной из наиболее перспективных культур завтрашнего дня, по мнению представителей компании, является сорго. Затраты на выращивание сорго на 40% ниже, чем затраты на кукурузу, причем в засушливых условиях сорго стабильно дает более высокую урожайность. Особенно это актуально для хозяйств, где продуктивность кукурузы и ячменя снизилась до 30 ц/га и 20 ц/га соответственно, сумма осадков в период вегетации не превышает 150-200 мм, а температурный режим в середине лета колеблется в пределах 34-40°C. По подсчетам Lidea, более 1 млн га пашни в России подходит для эффективного возделывания сорго. Сегодня в портфеле компании представлено шесть гибридов сорго, два из которых — ожидаемые новинки сезона-2023: самый ранний белозерный Арабеск и сахарный среднеранний Гиперион с балансом урожайности и высоким содержанием сахаров. Всю линейку сорго Lidea объединяет низкое содержание танинов, что позволяет использовать полученный урожай в качестве кормового ингредиента в рационах животных и для производства продуктов питания.



«Ежегодно собирая на своей площадке сельхозпроизводителей со всей страны в конце сезона, выставка “ЮГАГРО” дает возможность производителям получить обратную связь от других участников сельскохозяйственного рынка, услышать актуальные запросы, чтобы в следующем сезоне эффективно на них реагировать. Поддержание такой профессиональной взаимовыгодной коммуникации играет важную роль в повышении эффективности АПК», — поделился впечатлением от выставки директор по маркетингу компании Lidea в России Дмитрий Орлов.

