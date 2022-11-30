«Август» раскрыл подробности проекта крупнейшего в Поволжье комплекса беспривязного содержания КРС

«Август»

В селе Ульянково Кайбицкого района Республики Татарстан в 2023 году планируется строительство молочного комплекса с возможностью одновременного содержания до 6800 голов крупного рогатого скота (КРС), в том числе 3400 коров

Большую стройку начнет УК «Август-Агро», под управлением которой находится сельскохозяйственный бизнес компании «Август», ведущего отечественного производителя пестицидов. Это будет крупнейший в Поволжье и восточных регионах России комплекс беспривязного содержания КРС (big-box с автоматической кросс-вентиляцией). При этом его площадь составит менее 50 га, потому что строиться он будет по технологии моноблока, которая позволит полностью разместить поголовье в двух больших зданиях (для коров и молодняка отдельно) по принципу «все под одной крышей».



Технологию возведения коровников-моноблоков big-box в «Август-Агро» освоили при строительстве инновационных молочных комплексов в Муслюмово и Мензелинске: она позволяет снизить финансовые затраты на возведение корпусов (до 18%), а кросс-вентиляция обеспечивает управление микроклиматом в коровнике и высокий уровень температурного комфорта для животных. Важную роль играют и скорость возведения моноблоков (на 30-40% выше по сравнению с традиционными технологиями строительства коровников), и возможность реализовать проект на значительно меньшей площади без сокращения поголовья и инфраструктуры.



Всего на сегодняшний день под управлением «Август-Агро» в области молочного животноводства функционируют пять хозяйств в пяти районах Татарстана, общее поголовье КРС составляет 9420 голов, в том числе 5538 коров. Новый молочный комплекс в Кайбицком районе будет полноценно запущен в работу в 2025 году. Его поголовье сформируют из нетелей голштинской породы черно-пестрой масти российской селекции путем отбора в отечественных племенных хозяйствах.



«Уровень генетического потенциала поголовья КРС голштинской породы в лучших хозяйствах Российской Федерации сегодня объективно не уступает мировой популяции. Несомненными достоинствами КРС российской селекции являются крепость конституции и высокие адаптационные качества. Еще одно преимущество — это включение в отечественную программу ветеринарного контроля с самого рождения», — рассказывает заместитель генерального директора УК «Август-Агро» по животноводству Наталия Козлова.



Доение коров будет осуществляться трижды в день в автоматическом доильном зале типа «карусель» на 80 мест. Промышленные условия производства и применение конвейерных технологий обслуживания животных позволят поддерживать высокую скорость доения — до 600 и более коров в час. Охлаждение молока через чиллер до 4°С будет происходить в течение 10 минут после его получения; в таком состоянии его планируют хранить до момента реализации.



Поголовью нового молочного комплекса обеспечат 100%-ную идентификацию и регистрацию в соответствии с государственными стандартами. Информация по каждому из животных будет оперативно аккумулироваться на базе цифровой платформы управления стадом при постоянном обмене данными с контроллерами доения, приготовления и раздачи кормов, а также программами племенного учета и движения поголовья. Предполагается, что среднесуточный надой на корову составит не менее 35 кг молока в день, а производительность всего комплекса достигнет показателя в пределах от 35 тыс. до 45 тыс. т молока в год после выхода на проектную мощность.



Приготовление кормов и кормление животных будет происходить с помощью миксера-раздатчика, оборудованного системой контроля, включающей в себя весы и программный модуль. Для хранения кормов на территории комплекса появятся силосно-сенажные траншеи, бетонированные площадки для закладки курганов, навесы и площадки для грубых кормов, а также подстилочной соломы, склад и автовесовая. На базе нового комплекса будет реализована автоматическая система навозоудаления с возможностью утилизации жидкой фракции с последующим внесением на поля через шланговую систему. В ходе осуществления проекта планируется практически 100%-ное импортозамещение в части оборудования для содержания и обеспечения комфорта животных. В целом молочное производство и уже работающее растениеводческое хозяйство «Август-Кайбицы» должны стать примером синергии и комплексного развития сельскохозяйственного предприятия.

